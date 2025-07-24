Украинцы массово получают завышенные платежки за коммуналку: что с этим делать

Многие украинцы жалуются, что получают «странные» платежки. Самые распространенные случаи — когда люди не проживают в квартире с начала войны, но при этом им продолжают «по полной» начислять за все услуги, за исключением разве что электроэнергии. Не редкость и случаи, когда жильцам частных домов продолжают приходить платежки за газ, хотя сами дома могут быть вообще разрушены. Третий массовый вариант — так называемые «ошибочные» платежки.

Речь идет о начислениях с «космическими» цифрами. «К примеру, не так давно мы получили жалобу от жителя Кременчуга, которому на счет насчитали за месяц 32 тысячи гривен, хотя по счетчику он потребил электричества всего на 1,5 тысячи. А житель Черкасской области получил платежки сразу от двух поставщиков газа», — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как показывает практика, разбирательства по таким платежкам могут потребовать немало времени и сил, и при этом далеко не всегда гарантируют положительный результат.

«Минфин» разбирался, что делать, если пришла «странная» платежка и можно ли обезопасить себя от ее получения в будущем.

Жильцы разъехались — счетчики крутятся

Тема разного рода спорных платежек для нашей страны — не новая. «Странные», по мнению потребителей, начисления, были и ранее. Но в последнее время количество таких платежек заметно увеличилось, что в том числе связано с реалиями военного времени — обилием разного рода ЧП по жилому фонду и дефицитом специалистов у поставщиков услуг.

Самые распространенные жалобы, по словам Олега Попенко, на начисления за коммунальные услуги, которые продолжают поступать, даже если человек в квартире не живет.

Причем нередко платежки могут даже превышать те, которые человек получал ранее, проживая в квартире.

Как рассказала «Минфину» киевлянка Татьяна, которая сейчас живет в Германии, ее квартира на Оболони пустует. Но под конец отопительного сезона она получила платежку за тепло почти в 3 тысячи гривен, что на тысячу больше, чем ранее.

«С такими жалобами люди обращаются очень часто», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Какой может быть причина?

По словам Попенко, даже если человек в квартире не проживает, ему продолжают насчитывать платежи за большинство коммунальных услуг — воду, отопление, обслуживание сетей, вывоз мусора и уборку придомовой территории и др.

«Это вполне законно — коммунальщики не должны самостоятельно выяснять, живет ли потребитель в квартире, или нет. Услуга предоставляется, следовательно, за нее нужно платить», — пояснил эксперт.

Получение платежек с цифрами «больше обычного» он объясняет тем, что, уехав, многие граждане забывают вовремя передавать показатели счетчиков (а некоторые не передают их, полагая, что если показания нулевые, то и сообщать о них не нужно). Но в этом случае жилищный калькулятор срабатывает с точностью до наоборот.

«Если показатели счетчика не получены, потребителю насчитывают плату по нормам, которые учитывают максимальное потребление», — пояснил Попенко.

Руководитель КП «Тепловик» Александр Душенко говорит, что, даже если в квартире потребителя установлено автономное отопление и он его на время своего отсутствия отключил, платежки все равно будут.

«Квартира в многоэтажном доме все равно, так или иначе, отапливается. Если в ней отключено автономное отопление, подогрев идет за счет теплых стен соседних квартир, и в помещении сохраняется плюсовая температура, трубы не размерзаются и имущество не портится.

В таких случаях мы насчитываем плату по методике 315. К примеру, если речь идет о пятиэтажке, 20% общего счета за отопление поровну распределяется между всеми владельцами квартир, а 80% — между теми, кто подключен к централизованному отоплению. Плюс — все платят абонплату, в которую входят поверка или замена счетчиков, зарплаты специалистов абонентского отдела и др.", — пояснил Душенко.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, в случае с коммунальными услугами, в Украине не действует «индивидуальный подход». «У нас порядка 12 млн потребителей, и поставщики услуг не обязаны знать, живет ли кто-то в квартире и что вообще с этим домом. Обо всех нюансах их нужно уведомлять», — говорит Рябцев.

Что нужно делать, чтобы не получать «завышенные платежки» тем, кто не проживает в квартире?

Олег Попенко советует написать заявление в обслуживающую компанию (ЖЭК). «Таким образом можно снять плату за некоторые услуги, к примеру, вывоз мусора и уборку придомовой территории», — говорит он. Но самого заявления может оказаться мало — потребуется доказать факт непроживания (для этого подойдут справки из консульства Украины за границей, копии билетов на транспорт и т. д. ) и то, что жилье, к примеру, не сдается в аренду.

По словам Рябцева, человек также может обратиться в водоканал и газовую контору с просьбой перекрыть воду и газ. «Службы могут поставить пломбы на трубы, и перекрыть подачу ресурса. Но стоит учитывать, что в дальнейшем, если будет необходимость снова подключиться к этим услугам, придется побегать и дополнительно заплатить за подключение. Все это может обойтись не в одну тысячу гривен», — предупреждает он.

Но если написать заявление в ЖЭК и отключиться от газа и воды, есть возможность сократить платежку примерно в два раза.

«При этом в ней все равно останутся начисления за отопление и абонентская плата за обслуживание домовых сетей», — уточняет Рябцев.

Платежки за разрушенные дома

Немало случаев, когда люди получают платежки, хотя сам дом может быть нежилым (к примеру, пострадал в результате вражеских атак или вовсе разрушен). Есть прецеденты, когда насчитывают за потребление в разрушенных домах или домах в прифронтовых территориях, откуда все жильцы уже уехали.

Могут приходить, к примеру, платежки за газ в частных домах.

Как говорит Попенко, для коммунальщиков сам факт разрушения дома или его нежилое состояние «ничего не означают». Причем по таким объектам ситуация для бывших жильцов может быть одной из самых сложных — люди не сразу узнают, что им продолжают начислять платежи, формируются огромные долги, на которые впоследствии могут начать начислять пеню и штрафы.

Чтобы остановить начисления, владельцу квартиры или дома нужно сообщить о разрушении дома местным властям и полиции. «В этом случае специальные комиссии, которые формируются на местах, должны выехать на объект, зафиксировать повреждения и составить соответствующий акт. Копии такого акта следует подать всем поставщикам коммунальных услуг, после чего начисления должны прекратить», — рекомендует Ростислав Кравец.

Если этого не сделать, платежки и дальше могут рассылать, причем даже завышенные. «Человек, уехав из разрушенного дома, зачастую не передает показания счетчиков, так как и самих счетчиков уже нет. Но для поставщиков это может быть основанием для начисления платы за коммунальные услуги по нормам», — говорит Попенко.

Ошибочные начисления и двойные платежки

Еще одна категория «странных» платежек — разного рода ошибочные начисления. К примеру, могут насчитать в разы больше за электроэнергию или воду, чем реально потреблено по счетчику. Попенко приводит в пример платежку на 32 000 грн, которую получил недавно житель Кременчуга за электроэнергию, хотя на самом деле его счетчик накрутил электричества всего на 1 500 гривен.

Жителю Черкасской области несколько месяцев приходили две идентичные платежки за газ от двух местных поставщиков (хотя реально он получал ресурс только от одного из них).

На первый взгляд, с такими платежками разобраться проще всего. «Нужно просто обратиться к поставщику, и потребовать провести сверку и провести перерасчет», — пояснил Кравец.

Но в реальности могут возникнуть неприятные нюансы. «К примеру, потребитель из Кременчуга, который пошел разбираться по завышенным начислениям за свет, вроде бы все вопросы снял. Но через время обнаружил, что долг в 32 000 никуда не делся, и по прежнему „висит“ на его квартире», — рассказал Попенко.

Житель Киевской области Юрий раз в несколько месяцев получает «странные» платежки за распределение газа еще за довоенный период.

«Тогда нас обслуживал Киевоблгаз, все платили через электронный кабинет, долгов не было. Но сейчас этого поставщика уже нет, ему на смену пришел „Нафтогаз“. И он где-то выискивает старые долги по 300−400 гривен, еще за 2018−2019 годы, просит их оплатить, и грозится в случае отказа подать в суд. Электронный кабинет Киевоблгаза давно не работает, бумажные платежки, понятно, никто не хранил. Получается замкнутый круг», — жалуется Юрий.

Кравец советует в случае неправильных, по мнению потребителя, начислений, первым делом обращаться к поставщику услуг с требованием провести сверку и перерасчет. А, если последует отказ или пересчитают «неправильно», можно обращаться в суд.

При этом, как говорит Попенко, обращаясь в суд, нужно по максимуму собрать доказательную базу — платежки за спорные периоды, квитанции об оплате и т. д.

«Как показывает практика, отстоять свои интересы в суде потребителям коммунальных услуг не так просто. На коммунальщиков работает штат юристов, и суды нередко принимают решения в пользу монополистов.

Кроме того, судебная волокита может длиться месяцами. Поэтому в идеале лучше обезопасить себя наперед, и сделать все, чтобы не получать «непонятных» платежек, к примеру, в случае выезда, написать соответствующие заявления поставщикам услуг, не забывать передавать показания счетчиков, даже если они нулевые, а, заметив долг, сразу же начать по нему разбираться, не дожидаясь «накопительного эффекта», — советует Попенко.