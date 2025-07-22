Как не платить коммунальные услуги за квартиру, если вы в ней не живете

Вне зависимости от того, где сегодня проживает гражданин Украины, в его родной дом (в первую очередь квартиру) на Родине продолжают поступать счета — за тепло, газ, воду, свет. Обязан ли человек платить за коммунальные услуги, если он не пользуется квартирой? И что нужно сделать, чтобы законно избежать этих платежей, рассказывает Зеркало недели. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Украинская система жилищно-коммунального хозяйства основывается на принципе постоянного учета. Согласно постановлению КМУ № 630 от 2023 г., коммунальные услуги начисляются по факту пользования или, при отсутствии учета, по установленным нормативам. Если в квартире никто не проживает, но счетчиков нет, система сочтет, что потребление происходит.

То есть отсутствие людей в квартире не означает автоматическое прекращение начисления. Более того, согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах» (ст. 7, 2021 г.), потребитель обязан своевременно информировать поставщиков услуг об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на объем потребления.

Чтобы законно избежать ежемесячного бремени за непотребленные услуги, необходимо соответствовать нескольким условиям одновременно:

быть собственником или совладельцем жилья;

физически не проживать в квартире (с даты выезда);

не сдавать жилье в аренду;

не пользоваться ни одной коммунальной услугой (что должно быть подтверждено);

сообщить поставщикам о своем отсутствии официально.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, долг будет формироваться, и его могут взыскать в судебном порядке.

Самое первое — это подача заявления в обслуживающую организацию (ОСМД или управляющую компанию). Там могут составить акт о непроживании, который затем станет вашим главным доказательством для уменьшения или отмены начислений в других инстанциях.

Если вы не можете приехать лично, можно отправить документы заказным письмом или передать через доверенное лицо. В доверенности должно быть четко прописано право представлять ваши интересы по коммунальным вопросам.

Вот примерный возможный текст заявления. «В связи с моим временным пребыванием за пределами Украины (дата выезда), прошу зафиксировать факт непроживания в указанной квартире и выдать соответствующий акт, и учесть эти обстоятельства при начислении коммунальных платежей».

К заявлению следует добавить копии: паспорта и документов, подтверждающих пребывание за границей (справка, виза, отметки о пересечении границы и т. п. ).

Как остановить начисление

Обратитесь к каждому поставщику коммунальных услуг отдельно — газ, вода, тепло, электроэнергия. Также — в ОСМД или управляющую компанию (УК).

Подайте письменное заявление о временном непроживании.

Разместите подтверждающие документы.

Получите подтверждение принятия обращения (регистрационный номер, письмо-ответ или запись в кабинете потребителя).

Обновляйте информацию каждые 3−6 месяцев, особенно — в случае длительного отсутствия.

Как подтвердить непроживание

Перечень документов не исчерпывающий, но чем больше доказательств — тем лучше:

копия паспорта с отметкой пересечения границы или виза;

справка из консульства или общины украинцев за границей;

копии билетов на выезд;

регистрация места жительства в другой стране;

акт ОСМД/УК о непроживании;

фото счетчиков с нулевыми изменениями;

выписка из реестра заявлений в «Дії» (например, поданное заявление на поврежденное жилье или статус ВПЛ).

Учтите, что поставщик услуг не обязан прекращать начисления без подтверждения. Также есть платежи, которые не отменяются полностью, а лишь могут быть уменьшены. Содержание дома и придомовой территории — регулируется уставом ОСМД или условиями договора с УК.

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Также уплачивается абонплата за счетчики — согласно п. 5 постановления НКРЭКУ № 149 от 2019 г., она обязательная, если счетчик подключен к системе. Это же касается доли за централизованное отопление — в некоторых городах существует базовый минимум, который начисляется всем абонентам.