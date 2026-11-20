По данным Укравтопрома, в октябре украинцы зарегистрировали более 5 тыс. электромобилей (BEV). Больше всего таких автомобилей пополнили автопарк Львовской области — 872 единицы. При этом почти все регионы-лидеры демонстрируют преимущество импортируемых электрокаров над новыми.
Львовщина опередила Киев по регистрациям электромобилей: какие модели украинцы покупали в октябре
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В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций электромобилей вошли:
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Львовская область — 872 автомобиля, из которых 95% были подержанными;
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Киев — 422 автомобиля, 74% с пробегом;
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Днепропетровская область — 331 автомобиль, 87% подержанных;
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Киевская область — 312 автомобилей, 85% подержанных;
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Волынская область — 294 автомобиля, 98% подержанных.
Таким образом, даже в регионах с наибольшим количеством регистраций основную часть спроса формируют электромобили, ввозимые из-за границы с пробегом. Особенно заметна эта тенденция на Волыни, где на подержанные машины пришлось 98% регистраций.
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Какие электромобили стали самыми популярными
В сегменте новых автомобилей во всех пяти регионах лидером стал BYD Sea Lion 06 EV.
Среди импортируемых подержанных электрокаров предпочтения покупателей отличались в зависимости от региона:
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Tesla Model Y — самая популярная в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;
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Tesla Model 3 — лидер во Львовской области;
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Nissan Leaf — чаще всего выбирали на Волыни.
Таким образом, в крупнейших региональных рынках подержанных электромобилей преобладают модели Tesla, тогда как на Волыни популярнее остается более доступный Nissan Leaf. В сегменте новых авто во всех пяти регионах первенство принадлежит китайскому производителю BYD.
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