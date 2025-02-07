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7 февраля 2025, 14:30 Читати українською

Субсидии на аренду жилья ВПЛ: что предложат владельцам квартир

Минсоцполитики будет субсидировать аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Новая программа была презентована вчера, 6 февраля. Инвестиционный риелтор Елена Маленкова побывала на презентации и рассказала детали. «Минфин» выбрал главное.

Минсоцполитики будет субсидировать аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Посетила презентацию интересного проекта Минсоцполитики Украины. Проект касается обеспечения «вынужденно переселенных лиц» в результате российской агрессии. В чем, собственно, смысл?

ВПЛ, которое оказалось в другом регионе, без жилья, часто без средств к существованию, без работы, не может снимать жилье, потому что, во-первых, у него может не быть денег на 1-й и последний месяц аренды. Во-вторых, владельцы (некоторые) боятся брать ВПЛ, потому что не уверены в его возможности платить долгосрочно.

Минсоц вместе с Советом Европы создало проект, который поможет ВПЛ снять жилье, и одновременно предоставит владельцу гарантии оплаты.

Как это будет происходить

Уже есть кейсы в Винницкой и Закарпатской областях, когда владелец жилья подписал договор аренды с ВПЛ, который зарегистрирован соответствующим органом, получил гарантии оплаты, кроме того, компенсацию налогов (!), которые он должен платить от дохода с аренды.

Кроме того, сделан анализ стоимости аренды в каждом регионе, то есть компенсация будет 80% от реальной аренды, а не вымышленной. Посмотрите на цены и сравните цены в вашем городе. То есть человек-ВПЛ заплатит всего 2 000 грн, остальное доплачивает государство.

Кроме того, к программе присоединилась уже Ассоциация городов Украины, исполнительный директор которой присутствовал на презентации.

Таким образом, программа, которую лично я считаю революционной, не только позволяет человеку снять достойное жилье и не чувствовать себя брошенным, но имеет еще и побочный эффект.

Это то, о чем мы, риелторы, говорим на всех конференциях и в публичном пространстве: «Рынок аренды жилья на 90% в тени, — сказала Дарья Марчук, первый заместитель министра соцполитики Украины», мы с вами знаем, что эти цифры соответствуют действительности.

Что именно предлагает Минсоцполитики

Мало потратить средства на компенсацию уплаты налогов с дохода аренды, чтобы привлечь собственников. Есть еще одна причина, почему люди не хотят платить. Это сверхвысокая ставка налогов.

Несколько лет назад я писала, что в условиях войны, существенного падения экономики и доходов, не будут граждане отдавать 1/5 часть доходов. А сейчас почти ¼.
Ставка должна быть не более знаменитой десятины.

Так вот, Минсоц взаимодействует с Минюстом и Минфином, будет обращаться в ВР, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс и сделать НДФЛ из аренды жилья 5%! При этом 5% военного сбора остается, потому что эти средства идут целиком направленно на поддержку сил обороны. Десятина. Что и нужно было доказать.

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Что получим в итоге, когда программа заработает

ВПЛ будут снимать достойное жилье, а не жить в общежитиях, против которых мы были всегда. Потому что люди должны социализироваться, находить себя в обществе, трудоустраиваться, а не сидеть на помощи и бить баклуши.

Общество получит трудоспособных жителей, которые платят налоги. Владельцы привыкнут подписывать официальные договоры с регистрацией, что придаст им уверенности. Обе категории будут защищены договором аренды.

Рынок получит «свежее дыхание», а государство получит (здесь боюсь соврать в лишнем нуле) 90 млрд гривен только от 5% НДФЛ.

Так, специалисты, занимавшиеся анализом рынка, посчитали емкость этого рынка. Это в три раза больше, чем от гетманцевского повышения налогов.

Что я хочу сказать в завершение.

Мы с другими переселенцами в 2014 году участвовали в рабочей группе при Минсоце, предлагали свои идеи, льготные кредиты, компенсацию за утраченное жилье, в том числе и такую. Ни одно из наших предложений тогда так и не было принято. Моя рефлексия и в том, как нам, дончанам и луганчанам, отказывали в аренде жилья.

Если отбросить пропагандистские ипсо о «народе донбасса» и «сепаратистов», главной причиной была наша ненавистная прописка. Как сказала откровенно владелица квартиры, которую я уговаривала взять переселенку: «Я ничего не имею против переселенцев. Ты пойми, у нее нет киевской регистрации. Если не будет платить, где я ее буду искать потом?».

Чисто экономическая подоплека. Которая сейчас этой программой будет решена единожды и навсегда.

Никто не будет нас разделять и владеть нашим мозгом. Потому что нужно было пройти такие сложные лабиринты, чтобы добраться наконец до сути.

А еще нам тогда европейцы пробовали строить модульные домики. Вы ведь беженцы.
Вам там будет удобно, ведь это ненадолго! А уже 11 лет войны.

Всегда говорила и буду говорить, что крыша над головой — это 50% решения проблемы. Это стена, на которую человек обопрется, чтобы идти дальше.

Автор:
Маленкова Елена
управляющий партнер у KDU Realty Group, инвест-консультант Маленкова Елена
KDU Realty Group
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Комментарии - 4

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0
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7 февраля 2025, 14:55
#
Плюсаніть якщо ви фізична особа, яка офіційно здавала власне житло в оренду, заповнювала річну декларацію з доходом від оренди і потім сплачувала податки.
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0
Я_ __
Я_ __
7 февраля 2025, 15:11
#
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В мене взагалі враження, що в Україні якщо ти здаєш житло в оренду — то ти апріорі не платитимеш податки, бо ніхто не хоче за те, що отримав своїми силами, ще платити податки

Ну як правило тенденція саме така, як правило орендодавці не платять податки з оренди, а деякі взагалі відкрито про це орендарю заявляють
+
0
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Loginnnnn
7 февраля 2025, 15:34
#
ВПО, яка опинилася в іншому регіоні, без житла, часто без засобів існування, без роботи, не може винаймати житло, бо, по-перше, в неї може не бути коштів на 1-й та останній місяць оренди.

Не знаю як зараз, але 2 роки тому 100% від вартости місячної оренди брали ріелтори, а знайти квартиру від власника можна лише якщо ходити по під'їздах, дзвонити в квартири і питати чи не здається житло.
+
+8
Андрій Йорж
Андрій Йорж
7 февраля 2025, 15:36
#
Впевнений добровільно платити податки від здачі в оренду нерухомості ні хто не буде, навіть 5 % ВЗ. Все що робиться добровільно має свою мотивацію. Тому щоб добровільно платити податок від здачі в оренду треба мати мотивацію, а це тільки може бути як то кажуть «меньшее из двух зол». Коли податок від здачі в оренду буде набагато меншим ніж податок на володіння нерухомустю (більшу певної кількості чи обєктів чи квадратів). Це одна з мотивацій)) Все інше в ринкових відносинах не працює.
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