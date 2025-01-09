В каких регионах Украины квартира в новостройке стоит менее 1 млн грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2025, 11:30 Читати українською

В каких регионах Украины квартира в новостройке стоит менее 1 млн грн

В ряде областных центров Украины квартиру в новостройке можно найти «по цене автомобиля». При этом речь идет не только о городах, расположенных рядом с линией фронта. Где именно искать такое жилье, как обезопасить себя от рисков при его покупке, в колонке для ЭП рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

В ряде областных центров Украины квартиру в новостройке можно найти по цене автомобиля.

Ценовой диапазон

Война заставила многих сменить место жительства. В таких условиях люди чаще ищут более дешевые варианты жилья, в частности, на первичном рынке, где новостройки привлекают внимание благодаря лучшим условиям планирования, инфраструктуре и доступным государственным программам поддержки, которые часто ориентированы именно на объекты первичного рынка.

К примеру, программа доступного кредитования жилья «єОселя», которая позволяет получить кредит на покупку по ставке от 3% до 7% годовых, а расширение ее на граждан, у которых нет жилья, или его площадь меньше 52,5 м² в 2024 году, и у которых есть возможность воспользоваться программой на жилье до 3-х лет, побуждает застройщиков аккредитоваться в программе для продажи своих объектов.

По данным OLX Недвижимость, за ноябрь 2024 года однокомнатную квартиру стоимостью до 1,5 млн грн (примерно $35 800) можно купить в 10 регионах Украины.

До 1 млн грн можно найти предложения жилья в Херсоне и Харькове. Из-за рисков безопасности в Херсоне спрос остается довольно низким, тогда как в Харькове активность покупателей несколько выше — объявления получают больше откликов. Значительная часть квартир остается невостребованной и застройщики готовы продавать жилье по минимальной цене, чтобы избежать финансовых потерь.

По цене чуть выше (до 1,5 млн грн) можно купить однокомнатные квартиры в Хмельницком, Чернигове, Сумах, Житомире, Николаеве и Запорожье. Сегодня квартиры в новостройках по цене автомобиля — не миф, а реальность для многих регионов Украины.

Самый большой спрос на новостройки наблюдается в столице. Стоимость покупки жилья именно во Львове, как и в прошлом году, остается самой дорогой — более 2,6 млн грн за однокомнатную квартиру.

С одной стороны, это может быть вызвано миграцией населения в наиболее безопасные районы Украины. С другой — дефицитом новых земельных участков для крупных проектов в регионе, что ограничивает предложение жилья и повышает цены.

На что обратить внимание

При покупке какой-либо недвижимости необходимо обратить внимание на проверку застройщика, чтобы не попасть в период банкротства компании. Юрист по недвижимости поможет проверить надлежащие документы и заключить сделку. Вот, что следует исследовать:

1. Есть ли у компаний надлежащие документы, которые дают право на землю и необходимые разрешения на строительство? Соблюдают ли установленные стандарты качества: есть ли утвержденная проектная документация, соответствующая государственным строительным нормам (ГСН), и у используемых строительных материалов есть подтвержденные сертификаты. Поскольку новостройка превращается в долгострой из-за строительства объектов без соответствующих документов. Если разрешение на строительство многоэтажного жилого дома аннулировано, застройщик не имеет права дальше продавать квартиры. И при обнаружении нарушения — объект «заморозят».

2. Какова предыдущая история застройщика: сколько проектов завершено, и были ли они сданы в обещанные сроки.

3. Какая репутация у компании среди реальных жителей и покупателей: что пишут в медиа и в комментариях на страницах соцсетей, о чем говорят жители уже сданных домов при неформальном общении с ними. Если стоимость квадратного метра слишком низкая (меньше рыночной на 30%), есть вероятность обмана. Рыночную стоимость можно узнать поблизости в новостройках подобного класса и стадий строительства.

Читайте также: Что будет с ценами на жилье в Киеве в 2025 году

4. Каково текущее финансовое состояние застройщика. Есть ли у него долги или другие финансовые обязательства, не были ли связаны с ним другие компании-банкроты собственников. В этом поможет пересмотр Единого государственного реестра судебных решений с перечнем судебных дел. Если есть решение о долгах застройщика перед контрагентами, это говорит о его неплатежеспособности до официального признания банкротом.

Автор:
Остапчук Оксана
Руководитель сектора по продажам OLX Недвижимость Остапчук Оксана
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами