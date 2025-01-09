В каких регионах Украины квартира в новостройке стоит менее 1 млн грн

В ряде областных центров Украины квартиру в новостройке можно найти «по цене автомобиля». При этом речь идет не только о городах, расположенных рядом с линией фронта. Где именно искать такое жилье, как обезопасить себя от рисков при его покупке, в колонке для ЭП рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Ценовой диапазон

Война заставила многих сменить место жительства. В таких условиях люди чаще ищут более дешевые варианты жилья, в частности, на первичном рынке, где новостройки привлекают внимание благодаря лучшим условиям планирования, инфраструктуре и доступным государственным программам поддержки, которые часто ориентированы именно на объекты первичного рынка.

К примеру, программа доступного кредитования жилья «єОселя», которая позволяет получить кредит на покупку по ставке от 3% до 7% годовых, а расширение ее на граждан, у которых нет жилья, или его площадь меньше 52,5 м² в 2024 году, и у которых есть возможность воспользоваться программой на жилье до 3-х лет, побуждает застройщиков аккредитоваться в программе для продажи своих объектов.

По данным OLX Недвижимость, за ноябрь 2024 года однокомнатную квартиру стоимостью до 1,5 млн грн (примерно $35 800) можно купить в 10 регионах Украины.

До 1 млн грн можно найти предложения жилья в Херсоне и Харькове. Из-за рисков безопасности в Херсоне спрос остается довольно низким, тогда как в Харькове активность покупателей несколько выше — объявления получают больше откликов. Значительная часть квартир остается невостребованной и застройщики готовы продавать жилье по минимальной цене, чтобы избежать финансовых потерь.

По цене чуть выше (до 1,5 млн грн) можно купить однокомнатные квартиры в Хмельницком, Чернигове, Сумах, Житомире, Николаеве и Запорожье. Сегодня квартиры в новостройках по цене автомобиля — не миф, а реальность для многих регионов Украины.

Самый большой спрос на новостройки наблюдается в столице. Стоимость покупки жилья именно во Львове, как и в прошлом году, остается самой дорогой — более 2,6 млн грн за однокомнатную квартиру.

С одной стороны, это может быть вызвано миграцией населения в наиболее безопасные районы Украины. С другой — дефицитом новых земельных участков для крупных проектов в регионе, что ограничивает предложение жилья и повышает цены.

На что обратить внимание

При покупке какой-либо недвижимости необходимо обратить внимание на проверку застройщика, чтобы не попасть в период банкротства компании. Юрист по недвижимости поможет проверить надлежащие документы и заключить сделку. Вот, что следует исследовать:

1. Есть ли у компаний надлежащие документы, которые дают право на землю и необходимые разрешения на строительство? Соблюдают ли установленные стандарты качества: есть ли утвержденная проектная документация, соответствующая государственным строительным нормам (ГСН), и у используемых строительных материалов есть подтвержденные сертификаты. Поскольку новостройка превращается в долгострой из-за строительства объектов без соответствующих документов. Если разрешение на строительство многоэтажного жилого дома аннулировано, застройщик не имеет права дальше продавать квартиры. И при обнаружении нарушения — объект «заморозят».

2. Какова предыдущая история застройщика: сколько проектов завершено, и были ли они сданы в обещанные сроки.

3. Какая репутация у компании среди реальных жителей и покупателей: что пишут в медиа и в комментариях на страницах соцсетей, о чем говорят жители уже сданных домов при неформальном общении с ними. Если стоимость квадратного метра слишком низкая (меньше рыночной на 30%), есть вероятность обмана. Рыночную стоимость можно узнать поблизости в новостройках подобного класса и стадий строительства.

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4. Каково текущее финансовое состояние застройщика. Есть ли у него долги или другие финансовые обязательства, не были ли связаны с ним другие компании-банкроты собственников. В этом поможет пересмотр Единого государственного реестра судебных решений с перечнем судебных дел. Если есть решение о долгах застройщика перед контрагентами, это говорит о его неплатежеспособности до официального признания банкротом.