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10 июня 2025, 12:30 Читати українською

Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: что не так с оплатой труда

Бедность работающих украинцев не может быть оправдана войной, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. На сколько должна вырасти минимальная зарплата, и что должно предусмотреть правительство в стратегии занятости?

Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В I квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 23 460 грн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 24,1%. Если сравнивать с квартальной инфляцией (13,6%), то получаем неплохой результат — опережение на 10,5 п.п.

Самыми высокими темпами росла оплата труда в:

  • авиационном транспорте (на 51,5%),
  • сельском хозяйстве (на 46,9%) и
  • строительстве (на 35,3%).

Если сопоставлять зарплаты в долларовом эквиваленте, то в I квартале 2025 года украинцы получали в среднем 562 доллара — это на 48 долларов больше, чем в среднем за последний год перед полномасштабным вторжением россии.

Но хватает тенденций, которые вызывают серьезную тревогу.

Кто получал меньше

В 13 из 25 секторов экономики зарплата не дотягивает до среднеукраинской, ее подтянули вверх три отрасли:

  • ІТ — 65 579 грн,
  • авиатранспорт — 52 561 грн,
  • финансовая и страховая деятельность — 50 289 грн.

Зарплаты работников водного транспорта, по сравнению с І кварталом 2024 года, вообще уменьшились на 6,1%.

Сотрудники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры получали в среднем 12 448 гривен, задействованные в сфере творчества и искусства — 13 014 гривен.

Рост зарплат в этих наиболее малооплачиваемых сферах в два раза меньше, по сравнению со средним по экономике, — 12,5% и 12,9% соответственно.

Ненамного больше получали педагоги — 14 307 гривен, их доходы выросли, по сравнению с I кварталом 2024 года, на 13,1%.

Увеличение средних зарплат медицинских работников, получавших в январе-марте в среднем 17 222 грн, было еще меньшим — всего на 11,6%.

Все эти «увеличения зарплат» для наименее оплачиваемых категорий граждан не покрывали даже уровень инфляции, которая в I квартале 2025 года составляла 13,6% (при этом продукты питания подорожали на 15,5%, коммунальные услуги — на 19,5%).

Средняя зарплата в строительной отрасли даже после роста на 35,3% составила 19 699 грн (эквивалент 472 доллара).

Повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве на 46,9% позволило достичь показателя 21 295 грн (510 долларов).

Средние зарплаты в промышленности благодаря увеличению на 28,1% составили 26 183 грн (627 долларов).

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Что будет дальше

Люди, занятые в строительстве, в сельском хозяйстве и промышленности, — очень востребованные категории работников в Европейском Союзе.

Это наводит (и не только меня) на риторический вопрос — будет ли кому восстанавливать Украину во время послевоенного восстановления, особенно в условиях, когда мы ускоренными темпами движемся в ЕС и в рамках переговоров уже согласовываем с партнерами меры по гармонизации законодательства в сфере свободного перемещения работников?

Бедность работающего населения — проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну.

Впоследствии люди, которые сегодня зарабатывают эквивалент 300−500 долларов, будут получать (если наработают немаленький минимальный стаж в 30/35 лет) одни из самых низких пенсий на нашем континенте — эквивалент 100−150 долларов, создавая из-за этого еще большую общую бедность украинцев.

Неоднократно подчеркивал, что нам нужно повышать минимальную заработную плату — она должна как минимум не становиться меньше в реальном измерении из-за инфляции.

Нужны меры по созданию не просто рабочих мест, а высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест, а это завязано на создание стимулирующих условий для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

В Стратегии занятости, которую сейчас разрабатывает Правительство, среди прочих, должно найтись место и для блока вопросов, связанных с конкретными шагами для приближения заработных плат украинцев в среднесрочной перспективе к уровню наших ближайших соседей по ЕС.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Комментировать

Комментарии - 7

+
+29
Я_ __
Я_ __
10 июня 2025, 12:57
#
«Усі ці „збільшення зарплат“ для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).»

Данька, щось з твоєю «інфляцією» не так, як може бути подорожчання продуктів харчування на 15,5%, а комуналки на 19,5%, якщо інфляція всього 13,6%?)))))))

Але звісно ми всі тобі «віримо», тому поки що, Геть манцев геть звідси)
+
+29
Я_ __
Я_ __
10 июня 2025, 12:58
#
«Усі ці „збільшення зарплат“ для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).»


Або коротко про реальну інфляцію :)

Продукти харчування на 15,5% знаючи виробників — просто через зменшення упаковки, щоб не втрачати попит і не викликати шок в споживачів, але «офіційна» інфляція" 13,6%, ага :)
+
0
Hennady
Hennady
10 июня 2025, 13:39
#
Якби у можновладців був дійсно державницькій підхід до справ, то мінімальна зарплата вже давно була б зо 15 тис.грн.
В кого «біла» зарплата 23 460 — для них нічого б не змінилося.
А в кого «сіра» 23 460 = 8 000 по документах + 15 460 в конверті, стала б 15 000 по документах + 8 460 в конверті.
Податкові надходження збільшилися б (те, що їх розкрадають — то інша справа), сірим працівникам більше йшло б на пенсію, лікарняні, простої і т.д.
+
+15
bosyak
bosyak
10 июня 2025, 13:46
#
Цивільна авіація третій рік не працює, а зарплати в ній ростуть… Нобелевка з економіки.
+
0
Abramon
Abramon
10 июня 2025, 14:06
#
«Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент 472 долари).» — там з/п в конвертах, а їх не порахуєш, в цілому вся будівельна галузь — це «тіньово-відкатна» сфера економіки.
+
0
Abramon
Abramon
10 июня 2025, 14:16
#
«Потрібні заходи для створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць, а це зав’язане на створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращання бізнес-клімату.» Як тоді будуть з’являтись українські скоробагатьки? Більшість власників бізнесів (є винятки і не поодинокі) українські підприємці і бізнесмени з українським паспортом — це люди, які вважають найманих працівників рабами і бидлом, яке повинно працювати одне за двох-трьох і за три копійки. Нікого не дивує рівень цін на товари і послуги, і рівень зарплат? Щось не сходиться. Нерівномірний розподіл прибутку?
Іноземні компанії там інша філософія.
+
0
bosyak
bosyak
10 июня 2025, 15:18
#
Високооплачувані і високотехнологічні робочі місця тільки в зонах високої доданої вартості. Податок на додану вартість робить неможливими таки зони. Що оподатковується — то втрачається.
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