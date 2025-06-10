Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: что не так с оплатой труда

Бедность работающих украинцев не может быть оправдана войной, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев . На сколько должна вырасти минимальная зарплата, и что должно предусмотреть правительство в стратегии занятости?

В I квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 23 460 грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 24,1%. Если сравнивать с квартальной инфляцией (13,6%), то получаем неплохой результат — опережение на 10,5 п.п.

Самыми высокими темпами росла оплата труда в:

авиационном транспорте (на 51,5%),

сельском хозяйстве (на 46,9%) и

строительстве (на 35,3%).

Если сопоставлять зарплаты в долларовом эквиваленте, то в I квартале 2025 года украинцы получали в среднем 562 доллара — это на 48 долларов больше, чем в среднем за последний год перед полномасштабным вторжением россии.

Но хватает тенденций, которые вызывают серьезную тревогу.

Кто получал меньше

В 13 из 25 секторов экономики зарплата не дотягивает до среднеукраинской, ее подтянули вверх три отрасли:

ІТ — 65 579 грн,

авиатранспорт — 52 561 грн,

финансовая и страховая деятельность — 50 289 грн.

Зарплаты работников водного транспорта, по сравнению с І кварталом 2024 года, вообще уменьшились на 6,1%.

Сотрудники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры получали в среднем 12 448 гривен, задействованные в сфере творчества и искусства — 13 014 гривен.

Рост зарплат в этих наиболее малооплачиваемых сферах в два раза меньше, по сравнению со средним по экономике, — 12,5% и 12,9% соответственно.

Ненамного больше получали педагоги — 14 307 гривен, их доходы выросли, по сравнению с I кварталом 2024 года, на 13,1%.

Увеличение средних зарплат медицинских работников, получавших в январе-марте в среднем 17 222 грн, было еще меньшим — всего на 11,6%.

Все эти «увеличения зарплат» для наименее оплачиваемых категорий граждан не покрывали даже уровень инфляции, которая в I квартале 2025 года составляла 13,6% (при этом продукты питания подорожали на 15,5%, коммунальные услуги — на 19,5%).

Средняя зарплата в строительной отрасли даже после роста на 35,3% составила 19 699 грн (эквивалент 472 доллара).

Повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве на 46,9% позволило достичь показателя 21 295 грн (510 долларов).

Средние зарплаты в промышленности благодаря увеличению на 28,1% составили 26 183 грн (627 долларов).

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Что будет дальше

Люди, занятые в строительстве, в сельском хозяйстве и промышленности, — очень востребованные категории работников в Европейском Союзе.

Это наводит (и не только меня) на риторический вопрос — будет ли кому восстанавливать Украину во время послевоенного восстановления, особенно в условиях, когда мы ускоренными темпами движемся в ЕС и в рамках переговоров уже согласовываем с партнерами меры по гармонизации законодательства в сфере свободного перемещения работников?

Бедность работающего населения — проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну.

Впоследствии люди, которые сегодня зарабатывают эквивалент 300−500 долларов, будут получать (если наработают немаленький минимальный стаж в 30/35 лет) одни из самых низких пенсий на нашем континенте — эквивалент 100−150 долларов, создавая из-за этого еще большую общую бедность украинцев.

Неоднократно подчеркивал, что нам нужно повышать минимальную заработную плату — она должна как минимум не становиться меньше в реальном измерении из-за инфляции.

Нужны меры по созданию не просто рабочих мест, а высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест, а это завязано на создание стимулирующих условий для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

В Стратегии занятости, которую сейчас разрабатывает Правительство, среди прочих, должно найтись место и для блока вопросов, связанных с конкретными шагами для приближения заработных плат украинцев в среднесрочной перспективе к уровню наших ближайших соседей по ЕС.