Украинцы затариваются безналичным долларом и евро

Валютный рынок за неделю в части динамики валют не преподнес никаких сюрпризов или резких движений. Колебания незначительные.

Безналичный доллар прошел неделю, снизившись с 41,52 до 41,40 грн, наличный доллар также просел — с 41,76 до 41,62 грн. Безналичный евро подрос из-за мировых тенденций с 47,07 до 47,27 грн, наличный евро увеличился с 47,71 до 47,77 грн.

У населения достаточно интересные тенденции на валютном рынке. Эти изменения, скорее, касаются отражения статистики в первые дни месяца, нежели изменения поведения украинцев. Однако, согласно данным НБУ, фиксируется резкий рост спроса на безналичную валюту, на прошлой неделе (почти в два раза) — с 10 М до 20 М долл. в день. При этом продажи валюты выросли всего на 5% — до 16 М долл.

Таким образом, впервые за последние 4 месяца украинцы купили больше безналичной валюты, чем продали (сальдо — 4 М долл.).

С наличной валютой ситуация совсем иная. Чистый спрос на наличную валюту снизился до минимальных за 6 недель уровней и составил 8 М долл. в день (-23%). Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Однако новая неделя покажет, эти тенденции — капризы статистики, или изменение поведения.

На межбанке спрос и предложение незначительно снизились, активность сужается под влиянием летних месяцев. Однако рынок остается стабильно дефицитным. Спрос превышает предложение валюты на 96 М долл.

Интервенции НБУ за неделю снизились на 2,2% — до 638,8 М долл.

Основные события прошлой недели: слишком много негатива

На что обратил внимание:

Массированные обстрелы. Риск безопасности играет против рынка. К этому добавляем новости о недостаточности противовоздушной защиты из-за действий США.

Как и ожидали, поВВП-варрантам не было выплат, что привело к дефолту, и снижению рейтинга Украины агентством S&P до дефолтного рейтинга. Однако это никоим образом не повлияло на рынок, потому что у Украины нет заимствований на свободном финансовом рынке, а она опирается на внешнюю помощь.

Минфин, после миссии с МВФ, озвучил, что готовятся два проекта бюджетной декларации: базовая (в которой Украина должна снизить дефицит бюджета с 19,5% до 9,9% ВВП, и военные действия прекратятся в 2025 году), и альтернативная, в которой война будет продолжена в 2026 году.

Конечно, решение НБУ относительно учетной ставки, которая осталась неизменной — на уровне 15,5%. Нацбанк держит инфляцию в фокусе и надеется на ее замедление во второй половине года.

Госстат опубликовал макростатистику, согласно которой в 1 кв. 2025 года украинская промышленность упала на 6,4%, строительство — на 11%, розничная торговля выросла на 5%, средняя зарплата выросла на 24,1%. Таким образом, фиксируется падение реального сектора экономики из-за достижения потолка обновления, при сохранении потребления, стимулируемого доходами. Этакая «гремучая смесь», указывающая на перспективу сохранения и расширения дефицита торгового баланса.

ЕС закрыл торговый безвиз с Украиной с 6 июня. На этот год получаем снижение экономики на уровне 0,5%.

Трамп сливается, перспективы ЕС тают, на уровне достижения внутренних маяков МВФ (реформы БЭБ, таможни) проблемы, синхронизации решений с кредиторами (Укрэнерго) под вопросом.

Как-то слишком много негатива.

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Главные события этой недели

Публикация макростатистики: инфляция — 10 июня, денежно-монетарная статистика (кредиты, депозиты) — 12 июня.

Продолжается закупка газа.

Ждем реакцию ЕБРР на несогласование нового устава НЭК Укрэнерго. Есть риск требований по выданным кредитам.

Конечно, фактор безопасности.

Относительно доллара — остаемся около текущих уровней — не более 41,75 грн. Однако по евро очень вероятным является продолжение роста, и может достичь 48 грн за евро.

При этом, согласно данным НБУ, в чистом спросе на наличную валюту 70% занимает именно евро и спрос на евро сохраняется (смотри график).