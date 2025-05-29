Сколько потребуется времени, чтобы строительный рынок вернулся к уровню 2021 года

Рынок недвижимости переживает сложные времена не только из-за падения спроса, но и удорожания материалов, нехватки кадров и новых законодательных норм. Как на этом фоне меняется строительная отрасль и каковы ее перспективы, в колонке для the page рассказал директор Rauta Андрей Озейчук. «Минфин» выбрал главное.

Как изменился рынок

По итогам 2022 года, в результате полномасштабного вторжения россии, объем строительного рынка Украины в гривнах уменьшился более чем в два раза. Несмотря на помощь со стороны государства в виде программ «єВідновлення» и «єОселя», и значительных заказов на восстановление инфраструктуры, а также рост спроса со стороны инвесторов, сейчас показатели строительной отрасли достаточно далеки от результатов 2021 года, когда строительный рынок достиг 258 млрд грн (8 млрд евро).

В 2024 году объем строительного рынка Украины в гривнах вырос на 20%, по сравнению с 2023 годом, и составил примерно 200 млрд грн (4,6 млрд евро).

Спрос на рынке первичной жилой недвижимости в 2024 г. вырос на 7%. Одним из важных факторов этого было внедрение программы «єОселя», треть кредитов которой пришлась на новостройки.

Основными сегментами для инвестирования в коммерческую недвижимость стали складские, производственные и торговые объекты. В то же время спрос на складские здания, занявшие половину рынка новой коммерческой недвижимости, за год вырос в два раза.

Приблизительно 20% строительного рынка занял сегмент восстановления и защиты объектов критической инфраструктуры.

При положительной динамике роста украинский строительный рынок может за 4−5 лет выйти на уровень 2021 года.

Цены

За 3 года полномасштабного вторжения себестоимость строительства в гривнах выросла на 70%. В то же время только за 2024 год стоимость строительных материалов и услуг выросла примерно на 24%.

Кто будет строить?

Нехватка квалифицированных строителей рабочих специальностей растет за последние три года. На некоторые позиции приходиться искать специалистов до 6 месяцев.

Нехватка квалифицированных кадров и значительная инфляция вынуждают работодателей повышать зарплаты и внедрять новые программы лояльности для сотрудников. В среднем с 2022 по 2024 год зарплаты в строительной отрасли ежегодно росли на 20%.

Сегодня строительные компании активно привлекают женщин и людей постарше для выполнения работ, не требующих значительной физической нагрузки: инженеры, прорабы, операторы строительной техники, водители, сварщики и т. д.

Кадровый голод стимулирует украинские компании рассматривать возможность привлечения специалистов строительных специальностей со стран Азии.

Изменения законодательства

29 июля 2022 года вступил в силу Закон № 2486-IX, регламентирующий требования к обустройству бомбоубежищ при строительстве новых зданий. Это повысит безопасность жилых и коммерческих объектов, но приведет к увеличению стоимости строительства от 1% до 7%.

1 сентября 2022 вступил в силу ДБН В.2.6−31:2021 «Тепловая изоляция и энергоэффективность зданий», который повысил требования к энергоэффективности ограждающих конструкций зданий в среднем на 28%.

1 января 2023 вступил в силу закон «О предоставлении строительной продукции на рынке», он же Регламент EC 305, существенно повышающий требования к безопасности и качеству строительных материалов.

Восстановление

По оценке Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, в течение следующих десяти лет на восстановление Украины понадобится $524 млрд. В послевоенной Украине будет много направлений для инвестирования в: разминирование, энергетику, жилье, аграрный сектор, оборонную и транспортную сферы, торговлю, логистику и промышленность.

Большинство инвесторов готовятся к восстановлению Украины и активно просчитывают стоимость строительства, однако ожидают окончания военных действий для запуска новых проектов. В то же время бизнес уже инвестирует в восстановление разрушенных объектов, работа которых критически важна.

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Международные финансовые организации и строительные корпорации планируют присоединиться к восстановлению и постепенно заходят на рынок Украины, налаживая сотрудничество с государственными органами и формируя партнерство с надежными украинскими строительными компаниями.