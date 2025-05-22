В Европе электроэнергию отдают «с доплатой»: что будет с ценой на ток в Украине

В Европе обвалились цены на электричество. По данным Евростата , в целом по ЕС зафиксировано падение на 2,8%. Но, к примеру, в Испании ценник на электроэнергию снизился сразу на 48%, во Франции — на 45%. Украинские же энергетики уверяют, что тарифы на ток нужно повышать. «Минфин» разбирался, что происходит на отечественном рынке электроэнергии, и сколько за нее придется платить людям и бизнесу.

Резкий рост предложения на фоне увеличения генерации на солнечных электростанциях создал в Европе уникальную ситуацию. Например, в той же Франции в отдельные дни ценник на электричество на оптовом рынке вообще уходит в минус — то есть ток отдают не просто бесплатно, а даже с доплатой.

В Украине — тоже «энергосенсация», правда, иного толка. На днях стали известны итоги ТСК парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Депутаты выяснили, что себестоимость производства электроэнергии на отечественных атомных станциях составляет всего 1,18 грн за киловатт, а на гидроэлектростанциях — 1,05 гривен.

Ценник на электричество, заложенный в итоговый тариф для населения (он, напомним, составляет 4,32 грн за киловатт) — 1,35 грн, для других потребителей, в том числе бизнеса (они платят за киловатт до 10 грн) — 4,25 грн.

При этом энергетики в один голос заявляют, что тарифы и для населения, и для бизнеса и дальше нужно повышать. Хотя на предприятиях отмечают: ценник на электричество сильно разгоняет промышленную и потребительскую инфляцию и снижает конкурентноспособность украинской продукции на внешних рынках.

Почему ценники на ток в ЕС уходят в минус

С апреля в большинстве стран ЕС «посыпались» цены на электроэнергию. Так, в Италии стоимость ресурса на рынке на сутки вперед упала, по сравнению с мартом, на 16% — до 101,01 евро за мегаватт-час. В Швеции за этот же период ценник просел на 18,4% — до 33,46 евро за мегаватт-час, в Германии — на 15% (до 75,51 евро), во Франции — на 45% (до 42,21 евро), в Испании — на 48% (до 27,44 евро).

Тенденция удешевления электричества сохраняется. В некоторых странах в отдельные периоды ценник вообще уходил в минус. К примеру, по данным профильной площадки ember, во Франции в воскресенье, 11 мая, стоимость мегаватт-часа электроэнергии опустилась до минус 5,2 евро. В Германии «электроэнергия с доплатой» предлагалась 19 мая, в понедельник. Получить ее можно было по цене минус 1,45 евро за мегаватт-час.

В конце апреля «отрицательные» или нулевые ценники фиксировали также в других странах Европы, особенно в выходные дни, когда потребление ресурса падает.

Причин такой «распродажи» несколько. Главные— резкое увеличение солнечной генерации и снижение тарифов на газ (на нем работает большинство европейских ТЭС). Ценник на газ на голландской бирже TTF в начале апреля составлял 42,65 евро за мегаватт-час, а под конец месяца — только 32,3 евро.

Снижение цен обеспечило укрепление евро по отношению к доллару и снижение спроса на американский сжиженный газ в Китае из-за «тарифов Трампа», что вынудило поставщиков из США переориентировать объемы на другие рынки с большим дисконтом.

При этом на фоне увеличения генерации электроэнергии в Европе, спрос на нее падает, в том числе из-за замедления темпов роста экономики. В итоге все это вместе провоцирует распродажу электричества и снижение тарифов на него.

Ситуация в Украине

В Украине стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (на нем закупается бизнес) с апреля также начали снижаться. Правда, о таких рекордах, как, к примеру, в Испании или Франции, и минусовых тарифах речь не идет.

Скажем, за апрель, по данным «Оператора рынка», средняя стоимость покупки-продажи электроэнергии упала на 15,7% — до 4 611,22 грн за мегаватт-час (или до 99,3 евро). И это при том, что спрос на электроэнергию у нас тоже падает — в апреле, по сравнению с мартом, он просел более чем на 10%. Но, в отличие от Европы, в Украине не наблюдалось роста предложения ресурса. Наоборот, оно сократилось на 0,83%, что, очевидно, и позволило продавцам держать достаточно высокие ценники.

К примеру, в мае в отдельные дни стоимость электричества превышала 5 тыс. грн (а это больше 100 евро за мегаватт-час). Скажем, по данным Украинской энергобиржи, на аукционе 9 мая ценник на электроэнергию подскочил до 5,33 тыс. грн. Хотя «распродажи» тоже есть. Скажем, 20 мая цена упала до 2,9 тыс. грн.

Но в целом наши расценки на электроэнергию существенно выше, чем во многих странах ЕС.

К примеру, если в Украине мегаватт-час, по итогам апреля, стоил 99 евро, то, скажем, в Швеции — порядка 33,5 евро, в Испании — 27,44 евро, во Франции — 42,1 евро, в Германии — 78,5 евро. Дороже, чем у нас, электроэнергия только в Италии — 101 евро за мегаватт-час.

С одной стороны, такой перекос по тарифам в Украине можно объяснить непростой ситуацией в отечественной энергосистеме. В последнее время масштабных вражеских атак по украинской энергетике нет, как и особых проблем с энергоснабжением населения и бизнеса. Но масштабы повреждений нашей энергосистемы просто огромные, а на ее восстановление понадобятся годы и миллиарды евро.

Собственно, этот аргумент активно используют сами энергетики, объясняя, почему тарифы на электроэнергию — и для людей, и для бизнеса — должны расти.

«В энергетических ведомствах озвучивали, по их мнению, «рыночный» тариф для населения — 6,5−7 гривен за киловатт. И это при том, что и нынешний ценник — 4,32 гривны — для большинства семей достаточно высокий.

Для бизнеса ценник на электроэнергию за последний год вырос почти на 70%, и составляет в среднем около 10 гривен за киловатт (тарифы для компаний разные, в зависимости от объемов потребления и поставщика — ред.). Это намного больше, чем платят за ресурс европейские предприятия. Понятно, что ценник на электричество напрямую влияет на себестоимость товаров и услуг, и раскручивает инфляцию", — говорит «Минфину» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Отметим, что снижение ценников на оптовом рынке еще не означает, что они тут же падают для конкретных бизнес-покупателей.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко говорит, что ценник на электроэнергию по их отрасли колеблется сейчас в пределах от 5,5 до 10 грн за киловатт без НДС. Плюс, транспортировка — еще до 2 грн за киловатт. То есть по итогу составляет 8,5−14 грн за киловатт. И, по словам Дученко, «идет тенденция к росту», хотя, как видно, на биржевых торгах цены, наоборот, проседают.

Но высокие ценники — не единственная проблема. «Качество электроэнергии низкое — нестабильное напряжение, отключения. А цены выше, чем в Европе», —добавляет Дученко. В себестоимости производства хлеба, по его словам, доля электроэнергии достигает 5−7%. То есть хлеб в Украине из месяца в месяц дорожает (по данным Госстата, в среднем — на 1% каждый месяц), в том числе и по причине дорогого электричества.

Аналогичная ситуация буквально по всем отраслям. «Дорогая энергия делает наших производителей и нашу продукцию неконкурентными на внешних рынках», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

Накручивают счетчик

На самом деле аргументы о том, что электричество в Украине должно быть еще дороже, весьма сомнительные.

Недавно стали известны результаты ТСК профильного парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. И для рынка они оказались настоящим шоком.

Как сообщила в своем Телеграм депутат Нина Южанина, согласно исследованию ТСК, цена электроэнергии, которая была заложена в конечный тариф для населения (4 632 грн за киловатт), — 1,35 грн, для других потребителей — 4,25 грн (реально же платят за свет они до 14 грн за киловатт).

При этом полная себестоимость производства электроэнергии на мощностях АЭС («Энергоатом») — 1,18 грн, на мощностях «Укргидроэнерго» — 1,05 грн за киловатт.

Как видно, действующие тарифы с лихвой покрывают стоимость генерации, а также передачу и распределение электроэнергии.

Как пишет Нина Южанина, эффект от увеличения тарифов в 2023—2024 годах — а это 88 млрд гривен — получили непосредственно «Укргидроэнерго» (10 млрд) и «Энергоатом» (78 млрд).

«Благодаря этому в АО „НАЭК Энергоатом“ было сформировано суммарно более 60 млрд гривен нераспределенного остатка прибыли и амортизации», — пишет Южанина. Она также приводит данные, за счет чего растет себестоимость электроэнергии у госкомпаний.

Скажем, у «Энергоатома» за 2020−2024 гг. себестоимость увеличилась в 2,4 раза, в основном за счет увеличения расходов на охрану (почти на 950%, что дало к тарифу лишние 10 копеек на киловатт, финансовые затраты (на 276%), административные затраты (на 145%), зарплата (на 56%). По «Укргидроэнерго» административные затраты за последние годы также выросли на 93%.

В итоге ТСК выяснила:

повышение цен на электроэнергию в 2023—2024 годах было проведено без необходимого экономического обоснования и с нарушением законодательства;

установленный Кабмином уровень цен на электрическую энергию для населения не только не отвечает экономически обоснованному уровню, но и обеспечивает дополнительные нераспределенные остатки прибыли и амортизации;

выводы ТСК опровергают необходимость дополнительного повышения цен на электроэнергию, поскольку они уже отвечают экономически обоснованному уровню, — пишет Нина Южанина.

Олег Попенко добавил, что по тарифам для населения госмонополисты получили рентабельность порядка 16%, а электричество для бизнеса и вовсе продают с маржой почти 400%.

Попенко говорит, что особенности рынка электроэнергии по факту не позволяют установить действительно рыночные цены для бизнеса.

«На рынке до сих пор в ходу разного рода схемы, которые обогащают их участников и не позволяют покупателям получить действительно честный ценник. К примеру, крупный продавец может выйти на рынок на сутки вперед с изначально завышенным ценником, а, когда такую электроэнергию никто не берет, сбрасывает ее в последний момент „своим“ посредникам, скажем, по гривне за киловатт», — объяснил Попенко.

«Зеленая» энергетика не сбивает, а только накручивает общий тариф на электроэнергию (что кардинально отличается от ситуации в той же Европе), так как изначально под альтернативные источники были прописаны завышенные ценники, которые теперь государство должно компенсировать.

«Поэтому, когда та же солнечная генерация у нас растет, то растут и тарифы, хотя, по идее, они, наоборот, должны падать из-за роста предложения», — поясняет Олег Попенко.

Тем не менее, по мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, ценник на электроэнергию — и для людей, и для бизнеса, — скорее всего, будет только расти.

«Будет расти себестоимость производства и распределения электричества, так как потребление ресурса падает, а значит, каждый киловатт станет обходится дороже. Ориентировочно потребление электроэнергии сейчас составляет 100 млрд киловатт (с учетом военного положения точные объемы не озвучиваются).

До войны потребление достигало 150 млрд киловатт, то есть оно сократилось на треть. Доля населения в структуре потребления электроэнергии, по итогам апреля, выросла почти до 39%. И в будущем этот показатель может увеличиться до 50%.

То есть проблема — в промышленности, которая продолжает «умирать». А для населения и распределение, и производство электроэнергии в итоге становятся все дороже. Поэтому вскоре 4,32 гривны за киловатт будут казаться дешевой ценой, а тариф станут двигать к 6−8 гривнам", — подытожил Корольчук.