Что изменится для покупателей недвижимости Испании и как коснется украинских инвесторов

Новость о возможном повышении налогов для нерезидентов ЕС при покупке недвижимости в Испании вызвала настоящий информационный взрыв. Это неудивительно, ведь речь идет о рынке, где каждая пятая сделка приходится на иностранцев, а за последний год его объемы выросли на 8%. Что это означает для украинцев, рассказал основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate.

Украинцы также постепенно становятся активными участниками этого процесса: за последний год они поднялись на 13 место среди самых активных иностранных покупателей испанской недвижимости. Сейчас на наших сограждан приходится чуть меньше 2% таких соглашений.

Логично, что активный спрос на квадратные метры в Испании приводит к росту цен, особенно в ведущих регионах, таких как Мадрид и Барселона, а арендные ставки достигают новых максимумов.

В итоге для многих испанцев собственное жилье остается недоступным, даже аренда становится вызовом. Как социалистическое правительство, команда премьера Педро Санчеса обязалась защищать интересы граждан. На фоне этих проблем предложение повысить налоги для нерезидентов выглядит понятным, но обоснованным ли?

Суть заявления испанского премьера

Во время пресс-конференции, посвященной жилищному кризису, премьер Испании представил 12 мер. Одной из них стало возможное увеличение налоговой нагрузки на покупателей-нерезидентов. Санчес предложил повысить налоги на покупку недвижимости на 100%. Для новостроек ставка IVA, а для вторичного рынка ставка ITP может вырасти с 10% до 20% (в зависимости от региона).

Но это не единственная идея, вызвавшая резонанс. За неделю до упоминавшейся пресс-конференции на собрании Социалистической партии Санчес заявил, что рассматривает возможность полного запрета покупки недвижимости в Испании для граждан стран, не входящих в ЕС. Иными словами, инвесторы из «третьих стран», которые не планируют жить в Испании, могут потерять право на покупку жилья.

Премьер аргументировал это тем, что активность иностранцев — одна из причин стремительного роста цен на жилье. Граждане других стран, по его мнению, готовы платить гораздо больше испанцев, но часто используют недвижимость неэффективно, с точки зрения местного рынка: либо вообще не живут в своих объектах, либо сдают их в краткосрочную аренду туристам. Это, по словам Санчеса, не помогает разрешить жилищный кризис в стране.

Важно понимать, что эти заявления — только предложения, не подкрепленные законодательными инициативами. Никаких конкретных изменений в налоговом законодательстве пока не произошло.

Кроме того, украинцев со временной защитой в ЕС эта инициатива не касается. Они приравниваются к резидентам ЕС, поэтому могут покупать недвижимость по действующим ставкам.

Политический контекст этих заявлений также заслуживает внимания. Социалисты нередко делают громкие заявления, которые не всегда реализуются. Их главный месседж — защитить граждан, но в стране, где экономика базируется на капиталистических принципах, реализация таких инициатив сложная.

Какие сценарии возможны

За последние годы рынок недвижимости Испании показывает впечатляющие результаты. После пандемии он возобновился быстрее, чем ожидалось, а рост цен превысил показатели доковидного периода 2018−2019 годов. Иностранные покупатели играют в этом немаловажную роль. Они обеспечивают значительный приток инвестиций, поддерживают строительную отрасль и стимулируют смежные сектора, такие как туризм и услуги.

Предложение повысить налоги на 100% может привести к следующим сценариям:

Рост налоговых ставок. Если налоги для нерезидентов действительно вырастут в два раза, интерес к испанской недвижимости может снизиться. К примеру, при покупке объекта за 100 тыс. евро налог составит 20 тыс. евро, вместо 10 тыс. Это может заставить многих инвесторов обратить внимание на рынки других стран.

Стабильность ставок. Застройщики, риелторы и даже часть политического истеблишмента выступают против таких изменений. Аргумент простой: любые ограничения для нерезидентов создадут серьезный удар по рынку и экономике. Конгресс Испании и Европейский Союз имеют веские основания отклонить такую инициативу.

Однако пример с «золотыми визами» доказывает, что даже самые радикальные предложения иногда становятся реальностью. Программа, позволявшая получить ВНЖ при инвестициях в недвижимость от 500 тыс. евро, действовала многие годы. Ее обсуждали и критиковали, но мало кто верил в отмену. Теперь закон уже подписан, и 3 апреля этого года программа прекратит свое существование. У покупателей осталось чуть больше двух месяцев, чтобы завершить сделки и получить свои «золотые визы». Это хороший урок для тех, кто привык откладывать решение.

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Почему действовать нужно сейчас

Спрос на испанскую недвижимость продолжает расти, а предложение сокращается из-за высоких строительных затрат и экологических стандартов. В 2025 году эксперты прогнозируют повышение цен на 10−15%. На этом фоне даже обсуждение изменений в налоговом законодательстве повышает спрос среди покупателей, не желающих рисковать.

Сейчас — идеальный момент для инвесторов. Текущий налоговый режим остается стабильным, но возможные изменения могут увеличить расходы в ближайшее время. Кроме того, ожидание роста цен делает покупку сейчас более выгодной, чем в будущем.