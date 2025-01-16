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16 января 2025, 11:30 Читати українською

Зачем Испания хочет ввести 100% налог на покупку домов иностранцами

Испания планирует ряд мер по преодолению назревающего жилищного кризиса. Среди них 100%-ный налог на недвижимость, купленную людьми, которые не являются ни гражданами, ни резидентами Европейского Союза. Почему страна идет на такой шаг, рассказывает Associated Press. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Испания планирует ряд мер по преодолению назревающего жилищного кризиса.

Кризис доступности жилья в Испании

На этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о плане борьбы за доступность жилья. «Перед Западом стоит решающий вызов: не стать обществом, разделенным на два класса: богатых собственников и бедных арендаторов», — заявил он.

Как и большинство богатых стран, Испания переживает растущую проблему доступности жилья. Стремительный рост арендной платы особенно остро ощущается в таких городах, как Барселона и Мадрид, а также в городах на побережье.

Цену на аренду также подталкивает краткосрочная аренда, которую предлагают в основном для туристов. Испанию посещают больше туристов, чем почти любую другую страну мира: в 2024 году ее посетили более 88,5 млн человек.

Негативные аспекты массового туризма подчас вызывают напряжение между посетителями и жителями, которые озабочены ростом цен, распространением краткосрочной аренды на таких платформах, как Airbnb, и запасами воды, которые могут иссякнуть в некоторых частях страны, в частности, на Канарских и Балеарских островах.

В прошлом году протестующие не раз выходили на улицы по всей стране, чтобы выразить свое разочарование ростом туризма и высокой арендной платой. Мэрия Барселоны пообещала полностью отменить всю краткосрочную аренду для туристов в ближайшие годы.

Удержание иностранцев от покупки домов в Испании

Испания планирует ограничить количество домов, которые покупают иностранцы, повысив налоги до 100% на недвижимость, купленную людьми, которые не являются гражданами ЕС и не проживают в стране ЕС, — часто это покупатели недвижимости для инвестиций или отдыха.

Санчес не предоставил временные рамки или подробности о том, как он планирует ввести налог.

«Это были бы масштабные изменения», — сказала Сара Конрой, английский агент по недвижимости, которая более трех десятилетий работает в сфере недвижимости на элитном рынке Марбельи на юге Испании. Она не предоставила цифры, сколько у нее клиентов за границами ЕС, но сказала, что среди них были британские покупатели после Brexit, а также клиенты из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В прошлом году Испания объявила об отмене так называемой программы «золотой визы», которая позволяет состоятельным людям за пределами ЕС получить вид на жительство, инвестировав более полумиллиона евро в недвижимость.

Хоан Карлос Амаро, аналитик в сфере недвижимости и профессор экономики бизнес-школы Esade в Барселоне, сказал, что, хотя Испания страдает от кризиса доступности недвижимости, он не видит, как налог приведет к тому, что жилье будет переходить в руки испанцев.

«Все, что создает барьеры и препятствует функционированию рынка в конечном итоге наносит вред всем. Иностранцы тратят деньги, дома, в которых они живут, должны быть построены, и это создает рабочие места», — сказал он.

Амаро добавил, что считает это, скорее, политическим шагом, нежели шагом с серьезным экономическим обоснованием.

Какие еще будут меры

Испания планирует построить больше государственного жилья и выделить около 2 миллионов квадратных метров земли новому государственному жилищному агентству.

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Другие предложенные меры включают в себя повышение налогов на аренду на отдых, налоговые льготы и защиту арендодателей, предоставляющих доступное жилье, а также внесение изменений в законы для ускорения строительных процессов и расширения доступности земли для частного строительства.

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