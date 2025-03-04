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4 марта 2025, 9:32 Читати українською

єОселя: С начала года украинцы получили кредиты на жилье более чем на 1,7 млрд грн

В 2025 году 951 украинская семья смогла получить кредит на жилье по программе доступной ипотеки єОселя. Общая сумма кредитов за указанный период составляет более 1,7 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В 2025 году 951 украинская семья смогла получить кредит на жилье по программе доступной ипотеки єОселя.
Фото: depositphotos

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«Всего за все время действия программы доступной ипотеки єОселч почти 15,8 тыс. украинцев получили кредиты на собственное жилье на сумму более 25,8 млрд грн. Программа дает возможность всем украинцам, которые хотят улучшить условия проживания, получить кредит на льготных условиях. В частности, ставкой 3% могут воспользоваться военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для всех остальных граждан процентная ставка составляет 7%», — отметил Телюпа.

Кто получил кредит

На прошлой неделе 95 украинцев получили кредиты на жилье на 172 млн грн, из которых кредиты под 3% получили:

  • 35 военнослужащих и силовиков

  • 6 медиков
  • 3 педагога.

Кредиты под 7% получили:

  • 40 украинцев без собственного жилья
  • 10 ВПО
  • 2 ветерана.

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Где выдано больше всего кредитов

Больше всего кредитов выдано в городе Киеве — 29, Киевской области — 28, Одесской области — 8, Волынской, Полтавской и Ровенской областях — по 4.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 41 украинская семья, из них на стадии строительства — 11 объектов, а также 54 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года.

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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san4os
san4os
4 марта 2025, 11:05
#
Помітили як мало вчителів беруть кредит по єОселя? У них настільки маленькі зарплати, що навіть однушку не завжди получається взяти в кредит…
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