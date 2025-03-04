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4 марта 2025, 16:31 Читати українською

В феврале вторичное жилье подорожало почти по всей Украине — исследование (инфографика)

Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA выпустил новое исследование рынка недвижимости. Специалисты проанализировали, насколько удорожал квадратный метр в новостройках за месяц и год, как изменились цены на вторник и в каких регионах в последнее время снизилась стоимость жилья в аренду.

Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.
Фото: pixabay.com

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Первичный рынок

Предложение

Отмечается, что на конец февраля 2025 года в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 96%.

В феврале в Украине сдали в эксплуатацию 12 домов в 9 новостройках. Лидерами по соотношению достроенных объектов Одесская (55%) и Волынская (51%) области.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 9% в долларе. Самый активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Черновицкой, Ровенской и Винницкой областях — более 15%. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный.

Вторичный рынок

Предложение

В течение февраля на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений по продаже вторичного жилья росло. Активнее всего — в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях: там владельцы добавили в полтора раза больше предложений по сравнению с январем.

Цена

Средняя стоимость, которую указывают собственники в предложениях о продаже однокомнатных квартир, в течение февраля выросла в большинстве областей. Существеннее всего — в Волынской области, на 7% ($51,5 тыс. за однокомнатную квартиру).

Волынская область стала также лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года (+31%), второе место — в Черновицкой области (+29%), третье — в Закарпатской (+28%). Дороже всего по состоянию на конец февраля 2025 года стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $90,2 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $133,6 тыс., в Деснянском — $46,2 тыс. Средние по стоимости районы — Соломенский, Подольский и Святошинский.

Интерес

По сравнению с январем 2025 г. интерес пользователей к поиску вторичного жилья возрос в нескольких восточных и южных областях и снизился в остальных регионах. В столице в течение февраля количество поисковых запросов по покупке жилья оставалось стабильным, а в области — снизилось на 4%.

Если сравнивать количество предложений, опубликованных на маркетплейсе DIM.RIA в феврале, и количество отзывов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Тернопольская, Винницкая и Черновицкая области.

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Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости превышает количество новых объявлений в 16−17 раз. Киев демонстрирует наиболее сбалансированную ситуацию: отзывов за месяц примерно втрое больше, чем добавленных объявлений.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды в течение февраля количество предложений неравномерно колебалось: в Киеве и Житомирской области их прибавили на 14−15% меньше по сравнению с январем, а вот в Черкасской, Полтавской и Волынской области владельцы наоборот стали более активно предлагать свое жилье арендаторам.

Цена

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в феврале дороже всего обойдется в столице — в среднем 17,6 тыс. грн. Однако цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9,2 тыс. грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 тыс. грн. грн в Печерском. Следующее место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область — там владельцы просят почти 14 тыс. в месяц.

Интерес

Опираясь на данные о поисковых запросах в разделе аренды, аналитический центр DIM.RIA отметил, что больше всего интерес к жилью подскочил в Кировоградской, Житомирской, Волынской и Тернопольской областях. В то время как спад спроса наблюдался в Запорожье, Николаевской и Ровенской (на 21−27% меньше по сравнению с январем).

Спрос на аренду все же превышает предложение почти во всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и отзывов в феврале больше всего отличается в Житомирской, Тернопольской и Винницкой областях. В Киеве на каждое объявление по аренде квартиры приходится в среднем 10 отзывов, в области — 12.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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