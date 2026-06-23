От $20 тысяч: какое жилье можно купить в Киеве и пригороде с минимальным бюджетом

За последний год в Киеве и области жилье подорожало как минимум на 10% и, как прогнозируют риелторы, цены и дальше будут расти. В агентствах недвижимости ориентируют потенциальных покупателей на средний бюджет до $100 тысяч. Якобы, именно за такие деньги реально подобрать «что-то приличное». Но это лишь часть правды.

Большинство покупателей охотятся за самыми дешевыми квартирами и домами — спрос на них бьет все рекорды.

«Наиболее распространенный запрос, с которым к нам обращаются покупатели, — найти квартиру или небольшой дом на бюджет до $50−60 тысяч. Такую недвижимость ищут как для себя, так и под инвестицию, планируя зарабатывать на аренде, а в последующем перепродать дороже», — рассказал «Минфину» руководитель агентства «КиевДомСервис» Андрей Романов.

Эксперт рынка недвижимости Юрий Пита говорит, что выбор недорогих квартир в столице и пригороде не такой большой, но, если поискать, варианты все же будут. «Реально найти жилье даже по цене $20−30 тысяч, а с бюджетом до $60 тысяч можно даже „перебирать“ локации, метражи и качество ремонта», — отметил Пита.

«Минфин» разбирался, какое жилье можно купить в Киеве и области за $50−60 тысяч, и на какие нюансы стоит обращать внимание, выбирая недвижимость экономкласса.

От комнаты в общежитии до дома в пригороде

Киев и пригород остаются самыми дорогими в стране по стоимости жилья в большинстве категорий. В первые годы после начала полномасштабной войны этот статус временно переходил Львову, но в последнее время динамика подорожания квартир и домов в столице все же опережает львовскую.

Тем не менее риелторы, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что найти сравнительно недорогие квартиры и дома (ориентировочно на бюджет до $50−60 тысяч) в столице и пригороде все же реально.

«Если говорить о Киеве, то в этот бюджет «вписываются» преимущественно квартиры на вторичке, как правило, однокомнатные площадью до 33 квадратных метров, но возможен вариант и с двушками до 45 квадратов. Понятно, что на современный ремонт рассчитывать не приходится, но можно найти вполне жилое состояние.

Речь идет о жилье в хрущевках, гостинках, панельных домах советской застройки 70−90-х годов прошлого века. Самый большой выбор таких объектов в Деснянском, Святошинском и Подольском районах (на массиве Виноградарь)", — говорит Андрей Романов.

По его словам, под бюджет до $50−60 тысяч есть варианты и с новостройками. «До $60 тысяч стоят смарт-квартиры в Святошинском, Соломенском районах, где такого жилья строят много. Покупатель может рассчитывать на однушку площадью до 25 квадратов и без ремонта», — добавил Романов.

Юрий Пита говорит, что минимальный бюджет, с которым можно выходить на рынок недвижимости, стартует от $20 тысяч. «За такие деньги реально найти, к примеру, комнату в общежитии. Имея на руках $50−60 тысяч, можно уже „перебирать“, так как список объектов вполне приличный», — отметил эксперт. Он также добавил, что максимальный выбор самого дешевого жилья в пригороде Киева, где цены примерно на 20% ниже, чем в столице.

Что можно купить за $20 тысяч

По данным ЛУН, на данный момент в Киеве на продажу выставлено порядка 8,4 тысяч квартир, стоимостью от $20 тысяч до $60 тысяч.

Что можно приобрести по минимальному ценнику — $20 тысяч?

В базе ЛУН числится всего 7 объектов под такой бюджет.

К примеру, выставлена на продажу за $20 тысяч комната в общежитии в Дарнице, на улице Сергея Набоки. Ее площадь 25 квадратных метров, ремонт есть, но интерьер заметно устаревший. Само общежитие также старое — постройки еще 50-х годов прошлого века.

По такой же цене выставлена смарт-квартира в ЖК «Шулявский». Площадь — 20,5 квадратных метров, состояние — после строителей, то есть потенциальному покупателю придется вложиться еще и в ремонт.

В пригороде выбор самых доступных по цене квартир шире. Скажем, за $20 тысяч выставлена однокомнатная квартира в ЖК «Молодость» в Ирпене. Ее площадь 24 квадрата, ремонта нет, но частично сделана штукатурка и стяжка пола.

В Крюковщине под такой бюджет предлагается однушка площадью 19,9 квадратных метров с кухней 5,2 квадрата в трехэтажном доме постройки 2023 года. Новому собственнику придется делать ремонт.

В Гостомеле предлагается, к примеру, студия площадью 20 квадратных метров (кухня 5 квадратов) в доме постройки 2019 года. В квартире сделан ремонт, есть автономное отопление, но все на электрике, то есть, в случае отключений света, придется сидеть не только в темноте, но и в холоде.

В Киевской области «Минфин» нашел также порядка 30 домов по $20 тысяч.

К примеру, в Севериновке Бучанского района за такие деньги предлагается небольшой старый домик площадью 24 квадрата. Но есть «бонус» — участок 12 соток.

За $20 тысяч выставлен на продажу и дом площадью 70 квадратов в Кощеевке Фастовского района (70 километров от столицы). Дом построен в 50-х годах прошлого века. Есть две комнаты, но состояние достаточно запущенное — придется делать ремонт. Зато прилагается огромный участок — 60 соток.

В Проциве Бориспольского района за $20 тысяч продается старый дом на 3 комнаты площадью 65 квадратных метров с участком 6,5 соток. Правда, жилье требует ремонта, а все удобства — «во дворе».

В Броварах за $20 тысяч можно приобрести модульный дачный домик 7 на 5 метров на участке 20 соток. В доме есть душ, туалет и печное отопление.

Еще один вариант на такой бюджет — дом в селе Головурив Бориспольского района. Объект достаточно старый, требует ремонта. Воду придется брать из колодца, туалет — во дворе. Но есть земельный участок 25 соток.

Как видно, за $20 тысяч в пригороде реально купить разве что старый небольшой домик, часто это даже не капитальное строение, а сборная конструкция без особого утепления, удобств и ремонта.

Какие квартиры и дома продаются по $30−40 тысяч

Под бюджет в $30−40 тысяч выбор жилья намного шире.

В базе ЛУН числится более 800 квартир в этой ценовой категории.

Скажем, за $30 тысяч продается гостинка площадью 21 квадрат на Лесном массиве. Состояние — нежилое, нужен ремонт.

За $35 тысяч выставлена однушка в 27,6 квадратов на Борщаговке в доме постройки 80-х годов прошлого века, тоже без ремонта.

За $36 тысяч можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 22 квадрата на Шулявке, в доме постройки 1975 года. Состояние квартиры жилое, но ремонт явно «подустал».

В Новой Дарнице за $36 тысяч продается двушка площадью 44 квадрата в старом доме постройки 50-х годов прошлого века. Квартира «убитая» и в объявлении ее статус указан «под ремонт».

За $39 тысяч предлагается однушка в 28 квадратов в хрущевке на Нивках. Правда, квартира полностью «убитая», так что придется делать ремонт.

За $40 тысяч продается однушка площадью 23 квадрата в хрущевке на Куреневке. Из бонусов — относительно новый ремонт и мебель.

По такой же цене выставлена однокомнатная квартира на Троещине. Площадь — 39 квадратов, есть ремонт, жилье утеплено по фасаду.

Есть варианты и в новостройках. За $39 тысяч можно приобрести однокомнатную квартиру в ЖК 2023 года постройки по улице Светлой в Дарницком районе столицы. Площадь объекта — 54 квадрата, но ремонт придется делать с нуля.

В Деснянском районе предлагается однушка в 33 квадрата в новостройке, сданной в 2024 году, без ремонта.

В пригороде с бюджетом $30−40 тысяч можно претендовать на более качественную вторичку и массу вариантов по новостройкам.

За $36 тысяч предлагается однушка в Вишневом в доме постройки 1960 года. Выполнен ремонт, есть мебель и бытовая техника.

В Святопетровском за $30,3 тысяч выставлена однокомнатная квартира в 36 квадратов в доме 2023 года постройки, без ремонта.

За $37 тысяч в Ходосовке продается однушка площадью 38 квадратов в недавно сданной новостройке, ремонт придется делать с нуля.

На Софиевской Боршаговке квартиру в 46,7 квадратов в новостройке (2020 год сдачи в эксплуатацию) реально купить за $32 тысячи.

В базе ЛУН «Минфин» нашел также более 400 домов с ценником $30−40 тысяч.

Это как старые дачи, но в более-менее ухоженном состоянии и с удобствами в доме, так и капитальные строения.

К примеру, в Великой Дымерке Броварского района за $30,5 тысяч продается дачный домик на три комнаты общей площадью 48 квадратов и участком 6 соток. В доме сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника.

За$ 37 тысяч выставлен дом в 60 квадратов в Боярке. В доме выполнен ремонт, есть участок 6 соток, но на него не предусмотрен заезд автотранспортом.

За $39 тысяч в селе Малютянка Фастовского района можно приобрести двухэтажный недостроенный дом на 4 комнаты (площадь — 119 квадратов) и участок 8 соток.

А в селе Мощун Бучанского района за $39 тысяч продается двухэтажный дом в 200 квадратов на 5 комнат. В доме сделан ремонт, есть газ, собственная скважина на воду, септик-канализация. Участок 6 соток, рядом лес.

Что реально купить за $40−60 тысяч

Бюджет $40−60 тысяч дает потенциальному покупателю еще больше возможностей для выбора.

В базе ЛУН числится почти 3 тысячи квартир с таким ценником.

Скажем, за $50 тысяч продается однушка в 32,7 квадратов на столичной Оболони в панельном доме постройки 70-х годов прошлого века. Состояние жилое, но ремонт порядком устарел.

За $52 тысячи на Нивках продается трешка с новым ремонтом площадью 62 квадратных метра. Правда, сам дом достаточно старый — постройки 1965 года.

За $53,9 тысяч можно купить двушку на Сырце площадью 40 квадратов, а за $59 тысяч — двухкомнатную в 46 квадратов на Воскресенке.

Выбор жилья в новостройках также достаточно широкий.

За $46 тысяч выставлена двушка в 64 квадрата в Дарницком районе в доме 2023 года постройки, без ремонта. За $59 тысяч — однушка площадью 40 квадратов в новом ЖК на Теремках.

За $50 тысяч предлагается двушка в 40 квадратов в доме 2021 года сдачи, но уже с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

В пригороде вариантов еще больше.

На Софиевской Борщаговке за $58,5 тысяч можно купить однокомнатную квартиру в 40,5 квадратов в ЖК 2019 года постройки. В квартире уже сделан качественный ремонт, есть мебель и бытовая техника.

В Беличах за $44,8 тысяч продается однушка в 37,2 квадрата в новом ЖК, правда, без ремонта.

В Вишневом похожую однушку, но более просторную (46 квадратов) можно купить за $52,5 тысяч. А в Ходосовке за $48,5 тысяч продается двушка в 56 квадратов в недавно сданном ЖК.

Домов в пригороде столицы под бюджет $40−60 тысяч — более 2 тысяч вариантов. Причем среди них попадается и новая застройка.

К примеру, $50 тысяч стоит таунхаус в 100 квадратов с участком 2 сотки в селе Мила по Житомирской трассе. За $53 тысячи продается таунхаус в 85 квадратов в Ворзеле Бучанского района, за $60 тысяч — отдельный новый дом площадью 100 квадратов и участком в 5 соток в Борисполе.

В Новоселках Фастовского района за $59,9 тысяч можно купить дом в 230 квадратов и участком 33 сотки. Дом построен в 2015 году, правда, состояние — после строителей, так что придется вложиться в ремонт.

По $60 тысяч продаются таунхаусы в Белогородке площадью 76 квадратов и с участком в одну сотку.

Для себя, под сдачу или перепродажу

Как говорит Андрей Романов, жилье стоимостью до $60 тысяч люди ищут как для собственного проживания, так и под сдачу в аренду, или с целью дальнейшей перепродажи.

«К примеру, киевскую квартиру экономкласса, если она в относительно неплохом состоянии, можно сразу же сдавать в аренду минимум за 12−13 тысяч гривен, и это без дополнительных вложений в ремонт. Если же потратиться и „освежить“ интерьер, реально получать с нее уже до 17 тысяч гривен в месяц», — говорит Романов.

При этом он отмечает, что, если вы ищете недорогую квартиру под сдачу, важно «угадать» с локацией. «Тут дело даже не в районе, а в наличии хорошей транспортной развязки и инфраструктуры — магазинов, детсадов, школ, парков и пр.», — пояснил Романов.

При этом Юрий Пита добавил, что жилье экономкласса под аренду окупается примерно за 10 лет. «В пригороде квартиру или дом можно купить дешевле, чем в столице, но и арендные ставки тут ниже примерно на 20%. Так что доходность примерно одинаковая и по Киеву, и по пригороду», — пояснил он.

Но если недвижимость готовится под аренду, лучше искать квартиру, так как сдать частный дом, особенно старый, не так просто.

По словам Романова, недорогие квартиры можно будет выгодно перепродать уже через пару лет, поскольку только за последний год они подскочили в цене на 15% и, по всем прогнозам, продолжат дорожать. «Динамика будет зависеть от того, закончится ли в ближайшее время война. Если все останется на текущем уровне, можно рассчитывать на рост цен до 10% в год, если же военные действия прекратятся, ценники взлетят сразу на 30% и больше», — отметил Романов.

«Бюджет до $60 тысяч сегодня дает больше возможностей за пределами Киева, чем в самом Киеве. В Ирпене, Буче, Крюковщине или Вишнёвом за эти деньги можно выбирать. В Киеве чаще приходится выбирать с чем мириться.

За $60 тысяч в столице покупатель чаще всего получает однокомнатную квартиру и набор компромиссов: возраст дома, состояние квартиры, необходимость ремонта или не самую удобную локацию. Например, в Ирпене за этот бюджет можно рассматривать квартиры в ЖК «Синергия Сити» площадью около 45−60 квадратных метров. В Буче встречаются варианты 50−65 квадратных метров в новых жилых комплексах. В Крюковщине и Вишнёвом, в том числе в ЖК «Благород», покупатели рассматривают квартиры площадью 45−55 квадратных метров.

Если посмотреть на рынок таунхаусов, то именно западное и юго-западное направления сегодня выглядят наиболее активными. Крюковщина, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Святопетровское, Тарасовка, Ирпень и Буча предлагают десятки проектов в разных форматах и бюджетах.

И что особенно важно — таунхаус в бюджете до $60 тысяч — сегодня уже не редкость. На рынке есть предложения от 1,4−2,8 млн гривен в Тарасовке, Софиевской Борщаговке и отдельных проектах Петропавловской. В диапазоне 3−4 млн гривен выбор становится ещё шире: Крюковщина, Буча, Ирпень, Святопетровское и другие локации предлагают современные проекты, которые ещё несколько лет назад просто не существовали в этом ценовом сегменте.

Да, с квартирой всё более-менее понятно. Понятно, кому её сдавать, за сколько сдавать и кому потом продавать.

Но многие автоматически предполагают, что квартира в Киеве обязательно будет выгоднее таунхауса в пригороде. На практике это далеко не всегда так.

Хорошая однокомнатная квартира в Киеве сегодня может сдаваться за 15−20 тысяч гривен в месяц. При этом качественный таунхаус в пригороде нередко сдаётся дороже. Конечно, здесь есть сезонность, и собственнику иногда приходится корректировать цену, в зависимости от времени года. Но спрос на такой формат жилья есть.

Этой весной спрос на таунхаусы в пригороде был очень высоким. Во многих случаях выбор делали именно в пользу таунхауса, а не типовой квартиры в старом жилом фонде Киева. В какой-то момент люди начинают выбирать не объект, а собственную повседневную жизнь. Сколько времени будет уходить на дорогу, где будет стоять машина, удобно ли детям добираться в школу, хочется ли вечером возвращаться именно сюда.

«Поэтому многие начинают поиск с квартиры в Киеве, а покупают в итоге совсем другой формат недвижимости», — подытожила столичный риелтор Ирина Луханина.