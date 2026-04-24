Ценовая пропасть на рынке недвижимости: дома в Киеве и пригороде стоят от $150 тысяч до более миллиона

Средняя цена частных домов в столице колеблется от 152 тысяч до более миллиона долларов , демонстрируя семикратную разницу между различными микрорайонами. Аналогичные ценовые различия наблюдаются в киевском пригороде, а также на региональных рынках Львова и Одессы. Об этом сообщает ЛУН.

Столичные контрасты

Самой дорогой локацией столицы традиционно остается Печерский район, где медианная цена дома достигает 1,09 миллиона долларов. Эта сумма более чем в семь раз превышает показатели Днепровского района, где в настоящее время предлагаются самые доступные варианты по цене 152 тысячи долларов.

Вслед за Печерском в рейтинге самых дорогих районов идут Голосеевский (420 тыс. долларов), Оболонский (345 тыс. долларов) и Подольский (330 тыс. долларов). Средний ценовой сегмент рынка формируют Соломенский район с медианой в 265 тысяч долларов, а также Деснянский и Святошинский — по 210 тысяч долларов соответственно. Ниже в ценовой иерархии расположился Дарницкий район ($170 тыс.). Что касается Шевченковского района, экспертам пока не хватает статистических данных для формирования объективной оценки.

Пригород: элитные Козин и Плюты и массовый сегмент

Анализ рынка в радиусе 50 километров вокруг Киева показывает ещё более широкий диапазон цен. В премиальном поясе пригорода лидируют Козин ($900 тыс.) и Плюты ($870 тыс.). Высокие цены также сохраняются в Лебедовке ($650 тыс.) и Лесниках ($600 тыс.).

При этом львиная доля предложений в пригородах сосредоточена в массовом ценовом диапазоне от 160 до 220 тысяч долларов. В частности, в Гатном, Крюковщине и Софиевской Борщаговке медианная стоимость составляет 160 тысяч долларов, в Вышгороде — 163 тысячи, а в Хотяновке, Осешчине и Стоянке — по 165 тысяч долларов. Самой дешевой локацией в этой зоне оказался Гнидин с показателем в 150 тысяч долларов.

Ситуация в регионах: Львов и Одесса

Подобная поляризация наблюдается и в других крупных городах страны. Во Львове самые дорогие дома находятся в Лычаковском районе (210 тыс. долларов), чуть дешевле — в Железнодорожном (200 тыс. долларов) и Шевченковском (180 тыс. долларов).

В Одессе этот контраст ещё более поразителен. Если в Приморском районе медианная цена составляет 285 тысяч долларов, а в Киевском — 230 тысяч, то на окраинах стоимость падает в разы: в Пересыпском районе дома стоят 80 тысяч долларов, а в Хаджибейском — 65 тысяч.

Как отмечают специалисты, дома остаются нишевым, но чрезвычайно поляризованным сегментом. Если в центре крупного города это премиум-класс стоимостью более миллиона, то на окраинах или в пригороде аналогичную недвижимость можно приобрести в 5−7 раз дешевле. Эти данные основаны на аналитике ЛУН — крупнейшего в Украине онлайн-сервиса по поиску недвижимости, который охватывает вторичный рынок, новостройки, аренду, коммерческие площади и земельные участки. На расчеты компании в своей работе опираются Национальный банк Украины, МВФ, Министерство восстановления, программа «єОселя» и международные университеты.