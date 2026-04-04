Спрос на жилье смещается ближе к центру: где самые дешёвые квартиры

Украинский рынок аренды жилья зафиксировал необычное перераспределение интереса со стороны арендаторов. Спрос начал резко расти в центральных и даже прилегающих к линии фронта регионах, тогда как традиционно популярные западные направления демонстрируют признаки стагнации. Об этом сообщает риэлторский маркетплейс DIM .RIA.

Миграция спроса и парадоксы предложения

Статистика начала весны свидетельствует об изменении приоритетов среди украинских арендаторов. Вместо отдаленных районов ищущие жилье массово обращают внимание на области с высокими рисками для безопасности. Зафиксирован следующий рост интереса к аренде жилья:

Сумская область — рост на 36%;

Черкасская область — на 34%;

Черниговская и Херсонская области — по 32%;

Полтавская область — на 31 %.

В то же время регионы, которые долгое время считались «тихими гаванями», теряют популярность. Например, в Закарпатской области спрос на аренду снизился на 7%, а в прифронтовой Запорожской — на 5%.

Параллельно с этим на рынке наблюдаются значительные дисбалансы в количестве объявлений от владельцев (предложений). Наиболее активно количество свободных квартир увеличивалось в Черниговской (+32%), Кировоградской (+23%), Черкасской (+21%) и Черновицкой (+19%) областях. С другой стороны, Житомирская область потеряла 11% предложений, а в Запорожской области произошел настоящий обвал — количество доступных для аренды квартир сократилось сразу на 28%.

Дефицит жилья: 18 претендентов на одну квартиру

Сокращение предложения в сочетании с существующим спросом привело к острой нехватке жилья на местных рынках. Наибольший разрыв между количеством доступных квадратных метров и желающими их арендовать наблюдается именно в Запорожской области. Там на одно объявление о сдаче квартиры в настоящее время приходится в среднем 18 потенциальных арендаторов.

Для сравнения, на столичном рынке ситуация значительно спокойнее и более благоприятна для арендодателей — в Киеве на одно свободное жилье претендуют всего 3 человека.

Ценовой паритет: Киев догоняет Ужгород

Что касается стоимости аренды, то Киев перестал быть единоличным лидером рейтинга самых дорогих городов Украины. По итогам марта 2026 года столица разделила первое место с Закарпатской областью — в обоих регионах средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 22 тысячи гривен в месяц.

Самым дешевым вариантом проживания по-прежнему остается Харьковская область, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5,5 тысяч гривен в месяц.

Что касается самого Киева, то разброс цен между районами по-прежнему остается значительным:

Печерский район остается самым дорогим — 22,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру;

Деснянский район остается самым доступным — 10 тыс. грн за аналогичное жилье.

Почему прифронтовое Запорожье бьет рекорды конкуренции

Анализ актуальных данных рынка недвижимости по состоянию на весну 2026 года объясняет, почему именно Запорожская область столкнулась с такой беспрецедентной конкуренцией. С одной стороны, регион является абсолютным лидером по дешевизне жилья на вторичном рынке — приобрести однокомнатную квартиру там можно в среднем за 15,5 тысяч долларов. Однако люди не спешат инвестировать в собственные квадратные метры из-за близости боевых действий и неопределенности. Вместо этого формируется огромный слой внутренне перемещенных лиц из более опасных населенных пунктов области, которые переезжают в само Запорожье и нуждаются исключительно в арендованном жилье. Владельцы недвижимости же массово снимают свои объекты с платформ аренды из-за рисков повреждения имущества, отсутствия гарантий или просто закрывают квартиры до лучших времен, создавая искусственный, но крайне жесткий дефицит предложения (-28%).