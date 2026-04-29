Цены на аренду взлетели: как изменился рынок недвижимости за год

Цены на аренду квартир по Украине выросли, предложение сокращается, а спрос становится больше. Причина — переселенцы из разных регионов ищут себе более безопасное место. Об этом сообщает OLX Недвижимость.

Как изменились цены, спрос и предложение аренды за год

Больше цены на аренду однокомнатной квартиры выросли в Ужгороде — до 21 551 грн (+26%) и в Ивано-Франковске — до 15 387 грн (+23%).

Существенное удорожание аренды произошло также в таких городах:

Луцк — до 15 000 грн (+15%) Хмельницкий — до 11 000 грн (+10%) Львов — до 18 500 грн (+9%) Тернополь — до 11 041 грн (+7%).

Наименьший рост в Ровно — до 12 000 грн (+4%) и в Черновцах — до 12 995 грн (+4%).

Среди двухкомнатных квартир наибольший рост снова в Ужгороде — до 30338 грн (+46%). Следующая ступень у Хмельницкого — до 12 000 грн (+20%), далее следуют Ивано-Франковск — до 17 351 грн (+19%), Тернополь — до 13 500 грн (+16%) и Черновцы — до 15 899 грн (+16%).

Умеренно повысилась стоимость во Львове — до 21 807 грн (+11%) и в Ровно — до 12 000 грн (+9%). В Луцке цены на двухкомнатные вообще не изменились и остаются на уровне 14000 грн.

Выросли цены и на аренду трехкомнатных квартир: в Ивано-Франковске до 20 000 грн (+28%), в Ужгороде — до 30 704 грн (+23%), а во Львове — до 27 971 грн (+23%). Тернополь характеризуется удорожанием до 15 000 грн (+20%), Черновцы — до 19 748 грн (+20%), Хмельницкий — до 12 500 грн (+14%), а Луцк — до 15 136 грн (+4%). В Ровно цены на трехкомнатные остались на уровне предыдущего года — 13000 грн.

Предложение падает

Предложение на однокомнатные квартиры во многих городах снизилось. В Ужгороде число объявлений уменьшилось почти вдвое (-58%). Подобная ситуация наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир: рекордсмены по уменьшению предложения аренды — Хмельницкий (-46%) и Ужгород (-42%).

Если говорить о трехкомнатных квартирах, снижение предложения зафиксировано в семи из восьми исследуемых городов: Исключение составляет только Луцк — единственный город, где выросло предложение как на однокомнатные, так и трехкомнатные квартиры.