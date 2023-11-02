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2 ноября 2023, 18:18 Читати українською

Одесса и Харьков догоняют Киев: в каких городах Украины больше всего покупают жилье

На рынке недвижимости заметны положительные перемены. Некоторым регионам по активности спроса покупателей и арендаторов удалось выйти на довоенный уровень. Где сегодня самый большой спрос на жилье и какие к нему требования, ЭП рассказала Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость. «Минфин» выбрал главное.

На рынке недвижимости заметны положительные перемены.

Топ городов, где чаще всего покупают и арендуют жилье

Наконец-то мы можем говорить о восстановлении довоенных показателей спроса как для аренды, так и для покупки жилой недвижимости. По понятным причинам, к сожалению, оно касается не всех областей нашей страны.

Тем не менее, большая часть регионов возобновилась, и количество отзывов местами достигает +65% к августу 2021 года в долгосрочной аренде, и от +35% к августу 2021 года — в покупке недвижимости.

Если учесть аналитику с OLX Недвижимость по покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке, то самый большой спрос остается за столицей. Количество отзывов на объявление о продаже квартиры с одной комнатой составляет 38,9 тыс., медианная цена — 3,6 млн гривен.

На втором месте по величине спроса на покупку однокомнатной квартиры находится Одесса — почти 18 тыс. отзывов на объявление, и 1,8 млн гривен — медианная цена. Несмотря на приближенность к зоне боевых действий, следующую позицию занимает Харьков — почти 16 тыс. отзывов на объявление, медианная цена однокомнатной квартиры — 1,2 млн грн.

На четвертом месте находится Днепр с 12,3 тыс. отзывов на покупку квартир, медианная цена — 1,4 млн гривен. Замыкает пятерку Львов, спрос на покупку однокомнатной квартиры составляет — 8,7 тыс. отзывов на объявление, медианная стоимость — 2,3 млн гривен.

На первичном рынке с топом городов, у которых самый высокий спрос на покупку однокомнатной квартиры, похожая ситуация. Возглавляет список Киев с количеством отзывов на объявление о продаже однокомнатного жилья — 22 875, медианная стоимость — 2,1 млн гривен.

На втором месте находится Одесса с количеством отзывов более 12 тыс. и медианной стоимостью — 1,4 млн гривен. Третьим в рейтинге городов идет Львов, спрос на новые квартиры здесь составляет 11,3 тыс. отзывов на объявление, медианная стоимость — 2,2 млн гривен.

Фактор безопасности сыграл роль, поэтому в рейтинге городов по спросу на жилье в Украине появился Ивано-Франковск, количество отзывов на объявление о продаже однокомнатной квартиры здесь составляет 8 657, медианная стоимость жилья — 1,2 миллиона. Замыкает пятерку Харьков, количество отзывов — 5 916, медианная стоимость составляет 1,1 млн.

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Самые большие драйверы спроса

Стоит отметить, что интересы покупателей или арендаторов жилья отличаются от тех, которые были в мирное время. Сейчас у нас есть несколько основных факторов, которые формируют спрос на недвижимость.

Согласно результатам ежеквартального независимого исследования OLX Недвижимость, основными причинами и драйверами поиска жилья для покупки являются: желание изменить жилье на большее по площади/количеству комнат, повысить уровень жизни, инвестировать в недвижимость для дальнейшего заработка, что говорит о том, что искатели фокусируются на улучшении условий жизни в тех регионах или городах, где они осели.

Однако, для аренды все же присущи причины, связанные с вынужденным переездом в связи с войной в другой город или населенный пункт, необходимость жилья на время эвакуации, или временного пребывания в другом месте для безопасности и улучшения уровня жилья.

Позитивным моментом также является то, что сейчас не видны хаотические региональные перекосы в спросе от месяца к месяцу, которые были в первые недели войны. Спрос стабильно растет почти во всех областях, в частности, до сих пор он на высоком уровне, даже выше довоенного, в западных областях Украины. Это касается Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Ровно, Хмельницкого — причем в обоих сегментах и первичного, и вторичного рынка.

В столице спрос на покупку недвижимости держится на уровне 80% к довоенному периоду. К сожалению, учитывая систематические атаки со стороны рф, менее интересной как для аренды, так и для покупки недвижимости стала Одесса.

Регионы, которые находятся ближе к линии фронта, рассматриваются украинцами для аренды или покупки жилья гораздо реже — в частности, это Николаев, Запорожье, Днепр, где ситуация со спросом пока на уровне 60−65% от довоенного.

С точки зрения региональности, искатели выбирают жилье в более безопасных городах или населенных пунктах, и в большинстве случаев отдают предпочтение западу страны и Киеву. При выборе жилья для покупки основными факторами являются: цена, общая площадь помещения, количество комнат, район города, хорошая планировка/ремонт, этажность, инфраструктура.

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Фокус на готовом жилье

Важно также подчеркнуть, что сейчас для покупки недвижимости украинцы выбирают больше жилье на вторичном рынке, или новостройки, которые уже сданы в эксплуатацию. Прослеживается высокий запрос на готовое жилье, в которое можно заехать и жить, без дополнительных финансовых вложений на ремонт.

Поэтому важным моментом является то, чтобы текущие проекты по строительству жилья успешно завершались, и появлялись новые, что предотвратит дефицит на рынке жилья в будущем.

Вопрос возобновления жилищных строительных проектов и запуска новых достаточно важный и, в то же время, трудны для всех украинцев. Дело в том, что потребность в покупке жилья растет быстрее, чем увеличивается количество новых построенных объектов.

С 1 августа 2023 года проект «єОселя» расширился и теперь доступен для всех украинцев, у которых нет собственного жилья. К ранее доступной ипотеке под 3% добавилась возможность воспользоваться предложением под 7%, что увеличивает спрос на покупку недвижимости среди населения.

Хорошие новости в этом вопросе есть, ведь новые проекты появляются. Конечно, не в таком количестве и не с такой интенсивностью, как, возможно, все ждут. Самым безопасным регионом для строительства новых жилых комплексов является запад Украины, в частности, Закарпатская область.

Именно здесь строительство ранее замороженных проектов возобновилось быстрее и в большей степени. Для сравнения: Киев не может похвастаться такими же темпами, а в свете последних новостей о «Киевгорстрое», которые заявили, что у них нет средств на достройку жилья, ситуация в столице остается достаточно неопределенной.

Основная проблема девелоперских проектов в Украине в том, что они, в основном, строятся за средства частных инвесторов, и достаточно распространена практика переброса этих средств между разными объектами и проектами. Поэтому возникла ситуация, когда инвестиции в новостройки на этапе котлована отсутствуют, или на очень низком уровне. Новых денег, за счет которых можно достроить старые объекты или начать строить новые, — нет. Это, в свою очередь, тоже очень усложняет процесс строительства нового жилья.

Вместо выводов

Если резюмировать, есть области в Украине, где восстановления строительных проектов вообще не произошло и, скорее всего, в ближайшее время не стоит этого ожидать. В относительно безопасных областях, в основном, строительные проекты возобновились.

Киев, Одесса, Харьков — города, где ранее был самый большой объем предложений новостроек, и где сейчас много замороженных проектов. К тому же, можно говорить, что здесь существует тенденция к росту цен.

Сложилась ситуация, что новых проектов строится достаточно мало, в большей степени достраивают те объекты, которые начали еще до полномасштабной войны. Тем не менее, люди стремятся снизить риски и покупать уже готовое жилье, поэтому на сданные в эксплуатацию новостройки и жилье «заезжай и живи» высокий запрос.

Надеемся, что в будущем ситуация с безопасностью, от которой зависит большинство процессов в нашей стране, будет способствовать не только восстановлению, но и росту рынка жилья в Украине. В топ-рейтинге городов, где больше всего покупают жилье, появится Николаев, Херсон и другие пострадавшие от войны города Украины, что будет свидетельствовать об успешном восстановлении и отстройке регионов и нашей страны.

Автор:
Остапчук Оксана
Руководитель сектора по продажам OLX Недвижимость Остапчук Оксана
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Комментарии - 3

+
+48
Nobleman
Nobleman
2 ноября 2023, 18:25
#
ДаДА
И все больше людей собирается уезжать
+
+15
Alexeykiev
Alexeykiev
2 ноября 2023, 19:55
#
Не ассоциируйте себя с большинством. Большинство любят свой дом и страну и хотят продолжать жить дома!!!
+
0
Kankakee
Kankakee
2 ноября 2023, 20:36
#
Та думаю просто не випустять 🤷
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