Почему Ощад приостановил «Доступную ипотеку 7%», но не закрывает ее навсегда

Государственный Ощадбанк не выдает населению новые кредиты в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» с 1 января 2023 года, при этом описание этого проекта со всеми условиями сохраняется на сайте банка. Там указывается, что программа приостановлена и заявки по ней не принимаются.

В банке объясняют, что вместо «Доступной ипотеки 7%» запустили госпрограмму «єОселя». А финансирование льготных ипотек перешло от Фонда развития предпринимательства к Украинской финансовой жилищной компании.

«Новые кредиты по программе „Доступная ипотека 7%“ с 1 января 2023 года не выдаются. С тех пор компенсация части процентной ставки по кредитам заемщиков, получивших кредит по этой программе до 31 декабря 2022 года и не потерявших право на дальнейшее ее получение, осуществляется ПАО „Украинская финансовая жилищная компания“ (УФЖК), согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2022 г. № 1397 „О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по обеспечению доступного ипотечного кредитования граждан Украины“. Вместе с тем, с октября 2022 года банк присоединился к реализации государственной программы „єОселя“», — говорится в ответе пресс-службы Ощадбанка по запросу «Минфина».

В госбанке нам объяснили разницу между «Доступной ипотекой 7%» и «єОселя».

"Основное отличие между двумя программами состоит в том, что «Доступная ипотека 7%» имеет базовую процентную ставку: UIRD 12 М + 4,5% и пересматривается 1 раз в год, заемщик платит 7%, все остальное компенсируется государством (в настоящее время через УФЖК вместо Фонда развития предпринимательства).

А «єОселя» имеет базовую ставку 7%, из которых 3% платит заемщик, 4% компенсируется УФЖК (для льготной категории клиентов — военнослужащих, работников правоохранительной, медицинской, педагогической и научной сфер). Если заемщик массового сегмента, он/она платит 7% годовых без компенсации УФЖК. Процентная ставка не пересматривается, заключается на весь срок действия договора", — уточнила пресс-служба Ощадбанка.

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В то же время, госбанк не торопится удалять «Доступную ипотеку 7%» из списка своих кредитных программ. Его специалисты не говорят, что этот проект никогда не будет возобновляться, но пока его поставили на паузу.

«Что будет в дальнейшем с государственными ипотечными программами — решает государство», — подчеркнули в Ощадбанке.