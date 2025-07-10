Новое инвестиционное направление — недвижимость Занзибара: доходность до 15%

Внимание большинства инвесторов приковано к уже раскрученным направлениям, вроде Бали, Дубая или юга Испании. В то же время на карте появляется все больше точек, еще не ставших мейнстримом, но уже демонстрирующих бурный рост. Одна из них — Занзибар. Как можно заработать на такой недвижимости, «Минфину» рассказал основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

Танзания у многих до сих пор вызывает беспокойство, связанное с образом «дикой Африки», но реальность постепенно стирает эти стереотипы. Танзания уже входит в пятерку самых динамичных экономик Африки.

В условиях, когда развитые рынки перегреты, возрастает интерес к направлениям, способным дать более высокую доходность при относительно низком пороге входа. Занзибар — яркий пример именно такого рынка.

Доступный старт: апартаменты от $80 тыс. и доходность до 15%

Начать инвестировать в недвижимость на Занзибаре сегодня можно с суммы, которая на многих других курортных рынках даже не позволяет рассчитывать на апартаменты у моря.

Речь идет о $80 тыс. за жилье площадью 40−50 квадратных метров всего в 300 метрах от побережья. Полноценная вилла с мебелью, бассейном и двумя спальнями может стоить около $135 тыс. Это отдельный дом на участке в 1,5 сотки, с тремя санузлами, полной технической оснасткой и мебелью. Все это без дополнительных налогов на оформление и коммунальными расходами, не превышающими $120 в месяц.

Реальная доходность составляет 12−15%. Следует отметить, что речь идет о первичном рынке: проекты еще достраиваются, и вход на раннем этапе может дать дополнительное преимущество. Конкуренция еще низкая, что позволяет сформировать свою стратегию с ориентацией на будущий рост.

Такой потенциал редко остается без внимания: крупные инвесторы уже выкупают участки по несколько гектаров, делая ставку не только на арендный доход, но и на дальнейшую перепродажу земли или масштабные девелоперские проекты.

Растущий турпоток, крупные бренды и новая инфраструктура

Рост туристического потока — главный драйвер локального рынка недвижимости. Если в 2024 году Занзибар посетило более 800 тысяч. туристов, то к 2030 году правительство Танзании планирует довести эту цифру до 2 млн. Параллельно расширяется инфраструктура: взлетно-посадочную полосу в аэропорту уже удвоили, открыты прямые рейсы из Европы.

В остров активно заходят международные гостиничные сети. В стадии строительства или запуска проекты Four Seasons, Anantara, Hilton и еще несколько глобальных игроков. Их присутствие не только создает эффект доверия к локации, но и дает толчок к развитию сервиса, транспортной доступности, качеству строительства. Все это формирует новую волну спроса как со стороны туристов, так и со стороны инвесторов.

Отдельного внимания заслуживает связка Занзибара с материковой Танзанией. Туристические маршруты все чаще комбинируют пляжный отдых с сафари на материке. Еще несколько лет назад такие путешествия казались роскошью, доступной единицам. Сегодня это массовый продукт: появились более доступные туры, новые отели и организованные маршруты.

Для многих путешественников, уже успевших отдохнуть во всем мире, именно дикая Африка становится новым этапом.

Этот энтузиазм подкрепляется и активностью в соцсетях. За последние полгода TikTok буквально взорвался роликами из сафари, пляжей Занзибара и новых вилл на побережье. Это формирует дополнительную волну спроса со стороны младшей, динамичной аудитории, которая сначала посмотрит в ленте, а затем забронирует поездку.

Важно также понимать, с какой точки стартует развитие. Инфраструктура в Танзании еще недавно была минимальной: без дорог, сервиса, даже санитарных условий. Именно поэтому сегодняшний рост так ощутим: строится с нуля, и каждый новый шаг — это качественный прорыв, который сразу испытывает и турист, и предприниматель, и девелопер.

Что нужно учесть инвестору

Инвестируя в Занзибар, важно понимать, что это не рынок с установившейся регуляторной системой. Законодательная база еще находится в процессе формирования, а стандарты строительства не всегда соответствуют ожиданиям европейских покупателей.

Застройщики могут предлагать высокую доходность, но это всегда должно идти в паре с проверкой: кто строит, на каком этапе проект, есть ли опыт, какова юридическая структура сделки, кто обеспечивает дальнейшее управление.

Отдельным пунктом стоит выбор управляющей компании. Именно от нее зависит реальный уровень дохода, заполняемость объекта, прозрачность отчетности и контроль состояния имущества. Без надежного оператора даже перспективная вилла на первой линии может оказаться пассивом вместо актива.

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Окно возможностей

Рынок недвижимости Занзибар сегодня находится в той фазе, когда основные игроки уже зашли, но цены еще не успели взлететь. Это промежуток, который на более зрелых рынках давно потерян. Сейчас можно зайти в объекты с прицелом на рост стоимости в течение следующих трех-пяти лет — пока завершаются крупные проекты, формируется инфраструктура и стабилизируется туристический поток.

Инвестору важно оценить свои цели. Это рынок, нуждающийся в включенности, внимании к деталям, готовности к большей активности.

Возможности открыты для разных стратегий: для кого-то это приобретение апартаментов в аренду, для других полноценная вилла у океана. А для инвесторов с высшим бюджетом следует рассматривать выкуп участков земли с прицелом на перепродажу или создание собственного проекта. Рынок будет расти и, как показывает практика, те, кто заходит на ранних этапах, в итоге выиграют больше всего.