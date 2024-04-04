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4 апреля 2024, 15:21 Читати українською

Недвижимость в марте: что строят, продают и сколько стоит аренда

DIM.RIA выпустил аналитический отчет о состоянии украинского рынка недвижимости в марте 2024 года. «Минфин» выбрал главное.

DIM.RIA выпустил аналитический отчет о состоянии украинского рынка недвижимости в марте 2024 года.

Сколько всего жилья

За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено 7 новостроек на девять секций. В этом году в Украине 31 готовая новостройка на 53 секции, из них в Киеве — 5 домов на 7 секций. В Киевской области — 45% готовых новостроек, и это самое большое количество среди всех областей.

На вторичном рынке количество предложения продажи вторичного жилья в марте выросло почти во всех областях. Если сравнивать с мартом 2023 года, то в Ивано-Франковской области предложение увеличилось на 65%, в Волынской и Житомирской областях — на 53−54%. Однако, за месяц в Полтавской области количество предложения уменьшилось на 21%, а в Черновицкой области — на 12%.

Сколько стоит купить и продать жилье

На первичном рынке в марте самая высокая средняя стоимость за м² — в столице и составляет 53,74 тыс. грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Самая высокая средняя стоимость здесь за м² в Печерском районе — 99,67 тыс. грн, а самая низкая — в Дарницком районе (37,29 тыс. грн).

В Украине же в течение года стоимость за м² на первичном рынке больше всего росла в Житомирской области — 32%. Также заметно выросли цены в Ивано-Франковской области — на 26%, и Ровенской и Черкасской областях — на 24% и 21% соответственно.

Средняя цена за однокомнатную квартиру на вторичном рынке за месяц выросла почти по всей Украине. Больше всего — в Волынской области — 19%. Тем не менее, в Днепропетровской области цена снизилась на 4%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $69,680 во Львовской области, в Закарпатской — $53,400.

Самая высокая цена на такую квартиру в Киеве — $93,17 тыс. Причем в Печерском районе она будет стоить больше всего — $113,01 тыс. В Шевченковском районе — $86,87 тыс. Дешевле всего обойдется она в Деснянском районе — $47,04 тыс.

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За сколько можно снять или сдать квартиру

В марте количество предложения аренды несколько снизилось. К примеру, в Одесской области на 53% меньше объявлений к предыдущему месяцу. В Полтавской области предложение уменьшилось на 77%. Впрочем, в Днепропетровской области на 59% стало больше объявлений. Больше всего за месяц выросла средняя стоимость аренды в Черниговской области — на 57%.

Цена аренды квартиры в Киеве увеличилась на 6%. Причем аренда однокомнатной квартиры в столице почти в два раза выше, чем в области: 17,85 тыс. грн против 9,02 тыс. грн.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе — 9,22 тыс. грн. В Святошинском и Днепровском районе цена составляет 15,33 тыс. грн и 15,19 тыс. грн соответственно. Самая высокая цена арендованного жилья в Печерском районе — 23,27 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
4 апреля 2024, 15:53
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Сюрреалізм…
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