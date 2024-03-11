Как воспользоваться бесплатным сервисом оценки недвижимости

Ежемесячно с помощью сервиса Фонда государственного имущества в Украине формируют около 120 тыс. справок оценки объектов недвижимости. В то же время, 80% справок сформированы не владельцами недвижимости, а нотариусами или оценщиками. Таким образом, заказчики оплачивают работу, которую они могли бы сделать самостоятельно и бесплатно. Глава ФГИ Виталий Коваль в колонке для ЭП рассказал , как устроен этот сервис и как им воспользоваться. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В 2022 году из-за начала войны многие процессы в Украине замедлились или встали на паузу, запросов на оценку было меньше и в течение года сервис сгенерировал около 500 тыс. документов. В 2023 году этот показатель достиг 1,4 млн справок.

Сейчас ежемесячно пользователи с помощью сервиса ФГИ формируют около 120 тыс. справок. Большинство документов генерируют в справочных целях. Чаще всего пользователи оценивали жилую недвижимость (55% всех запросов), 35% — касались земельных участков, 10% — нежилой недвижимости.

В то же время, электронные справки от ФГИ о стоимости земельных участков при купле-продаже использовали более активно, чем справки о стоимости объектов недвижимости (здесь владельцы чаще заказывали услуги оценщиков).

Наиболее активно оценивали имущество в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях. Это список традиционно развитых регионов с высокой деловой активностью, густотой населения и спросом на недвижимость.

Как получить справку

Электронную справку от ФГИ можно получить бесплатно в своем кабинете сервиса. В него необходимо войти с помощью цифрового ключа.

В кабинете нужно выбрать поле «Новая справка» и внести данные об объекте оценки. Среди них — название, вид, тип (выбрать из предложенных), площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность. Список данных зависит от вида имущества.

Также необходимо указать полный адрес и дополнительную информацию, если для оценки требуется только часть объекта. В конце нажать «Печать» и получить документ с автоматически рассчитанной стоимостью. Каждый может воспользоваться подробной инструкцией для прохождения всех шагов.

Справки, сгенерированные пользователем, хранятся в его кабинете. У каждой свой автоматически присвоенный уникальный регистрационный номер. Справкой можно воспользоваться в течение 30 дней со дня создания.

Как работает сервис

За более чем два года работы сервиса у пользователей возникали вопросы по поводу его работы. К примеру, по каким критериям автоматически формируется стоимость объекта? Обязательно ли пользоваться полученной справкой, если не согласны с ее результатом? Как влияет война на функционирование сервиса и развивается ли он?

Что касается определения стоимости. Источники информации установили Налоговый кодекс и «Порядок работы единой базы данных отчетов об оценке». В частности, сервис учитывает открытые источники данных, а также сведения о ценах, указанных в договорах купли-продажи объектов недвижимости и внесенных нотариусами в единую базу.

После начала великой войны на рынке недвижимости заметно снизилась активность. Соответственно, массив данных, на базе которых сервис автоматически формирует стоимость объекта, тоже уменьшился. Также во многих открытых источниках до сих пор есть устаревшие данные, сгенерированные до февраля 2022 года. Все это оказывает влияние на корректность работы системы.

Также оценочная стоимость не учитывает индивидуальные особенности (состояние, ремонт) недвижимого имущества, то есть усредняет этот показатель. Однако, полученную справку необязательно использовать при продаже объекта. Владелец имеет право обратиться к оценщику, который учитывает дополнительные критерии для определения стоимости имущества.

Если установленная оценщиком стоимость объекта более чем на 25% отличается от определенной автоматически, то такой отчет нужно рецензировать. Если документ оформлен профессионально, вопросов к нему не будет. По данным ФГИ, 95% направленных на рецензирование отчетов получают положительное решение.

Некоторые проблемы создают пользователи. Есть случаи, когда они сознательно вносят в систему ложные данные, чтобы снизить стоимость своего имущества и, соответственно, суммы налогов. Это ответственность людей, пользующихся сервисом.

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Одно из изменений в работе сервиса, связанное с войной, — невозможность автоматически оценить объекты на оккупированных территориях. ФГИ предупреждает, что для сделок по поводу такого имущества нужно предоставлять рецензируемый отчет об оценке.