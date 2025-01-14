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14 января 2025, 15:20 Читати українською

Квартиры в Киеве дешевеют, но во Львове цена идет вверх

Собственный аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA опубликовал исследование рынка недвижимости за 2024 год. Проанализировали цены на квадратный метр жилья в новостройках, изменение стоимости вторичного жилья, а также рынок аренды.

Собственный аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA опубликовал исследование рынка недвижимости за 2024 год.

Первичный рынок

Предложение

С января по декабрь 2024 года в Украине сдали в эксплуатацию 181 новостройку на 358 секций. Самое большое количество завершенных объектов — в Киевской области, без учета Киева, и во Львовской области. В течение года в Украине выросло количество работающих отделов продаж новостроек: с 75,4% в конце 2023 года до 77% по состоянию на конец декабря 2024 года.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе самая дорогая в Киеве — $1 342, однако за год она снизилась на 4% по состоянию на конец года. Второе место, по стоимости нового жилья, занимает Закарпатская область с $1 171 за м2 (+14% за год). Третью — Львовская — $1 090 (+3% в течение года).

Среди районов Киева самая высокая цена за квадратный метр в новостройке в Печерском районе — в среднем $2 695 (-0,7% за год). В Деснянском районе столицы можно купить самое дешевое жилье — в среднем $909 за квадрат (-4% за год).

Вторичный рынок

Предложение

На рынке продажи вторичного жилья количество предложений в течение года больше всего выросло в западных областях Украины, а также в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Цена

В течение 2024 года одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от владельцев дорожали в подавляющем большинстве областей. Самой дорогой локацией для покупки вторичного жилья остается Киев: в среднем $79 тыс. за однокомнатную квартиру, $115 тыс. — за двухкомнатную, и $155 тыс. — за трехкомнатную. Второй по стоимости является Львовская область, а третье место делят Закарпатская и Волынская области.

Если рассматривать столицу более подробно, самым дорогим остается Печерский район, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском.

Рынок аренды

Предложение

Количество предложений на украинском рынке аренды в течение 2024 года в основном снижалось. Рост произошел в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. В остальных западных областях произошли колебания в пределах до 10%, по сравнению с декабрем 2023 года. В столице и Киевской области количество предложений уменьшилось на 14% и 10% соответственно.

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Цена

Стоимость аренды жилья в Украине в течение года существенно колебалась. По итогам года, в большинстве областей цена выросла, больше всего — в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской областях (30−36% в разрезе однокомнатных квартир).

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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
14 января 2025, 16:54
#
2025 рік лише розпочався далі буде. Або продавці і «злобудовники» зменшують апетити або продаватиметься роками. Ціни 2021 року нехай забувають. Іпотеки немає - цей інструмент підігрівав ціни. Єоселі - то чепуха «капля в морі».
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