DIM.RIA проанализировал, какая недвижимость пользовалась спросом в июне 2024 года, как менялась ситуация в течение года, и в каких регионах чаще покупали и арендовали квадратные метры. «Минфин» публикует результаты исследования.
Как за июнь изменились цены на жилье: сколько стоит снять и купить квартиру
Какие новостройки в Украине росли в цене, а какие дешевели
Предложений на рынке новостроек с начала года стало больше. Если в январе доля готовых новостроек составляла 30%, то в июне этот показатель вырос на 1,7%.
В июне в Украине сдали 7 новостроек на 22 секции, а с начала года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве — 10 новостроек, в Киевской области — 18.
Средняя цена на квадратный метр в Украине продолжает расти: за июнь она выросла на 1,3%, за последнее полугодие — на 5,9%, за год увеличение составило 7,6%.
Самые дорогие квадратные метры — в столице (55 182 грн), а быстрее всего дорожали метры в новостройках в Кировоградской области, а дешевели — в Запорожской.
«Старых» квартир выставляли на продажу меньше
На вторичном рынке в течение последнего месяца наблюдался спад количества предложений по продаже вторичного жилья. Однако таких предложений в целом за полгода и год стало больше.
Самый существенный рост по этому показателю за последнее полугодие и год показала Ивано-Франковская область.
Цены на «однушки» росли больше всего в течение года. Однако они остались почти без изменений, или снижались в нескольких регионах: Хмельницкая, Харьковская, Запорожская и Киевская области.
Больше всего однокомнатная квартира стоит в Киеве — $96 548, второе место по стоимости занимает Львов и область — $70 402 (+21%), третье место — Закарпатская область — $58 768 (+34%).
В Киеве общая стоимость квартир на вторичном рынке остается самой высокой в Печерском районе, самой низкой — в Деснянском.
За однокомнатную квартиру в Печерском продавце просят в среднем $117 462, в Деснянском — в 2,5 раза меньше — $46 611.
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В каких регионах более активно сдают в аренду
Ровенская область показала в июне активный прирост количества объявлений (+32%), а самый существенный спад был в Черниговской и Харьковской областях (-75% и -21% соответственно).
По сравнению с маем, больше всего подорожали предложения в Киевской области (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.
Лидером стоимости, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.
Комментарии - 4
А в торгівлі є одне правило, що бажана ціна, тобто та за котру ви хочете щось продати, не означає, що ваш товар коштує стільки, бо можна виставити квартиру і за мільйон гривень, але не факт, що ви її здасте, так само і з поточними цінами, хтось буде виставляти квартиру за 20 тисяч, але коли пройде місяць-два, зменшить ціну до умовних 15 тисяч, відтак це все занадто ситуативно і не точно.
p. s. Це зовсім не претензія до автора статті.