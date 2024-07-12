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12 июля 2024, 14:30 Читати українською

Как за июнь изменились цены на жилье: сколько стоит снять и купить квартиру

DIM.RIA проанализировал, какая недвижимость пользовалась спросом в июне 2024 года, как менялась ситуация в течение года, и в каких регионах чаще покупали и арендовали квадратные метры. «Минфин» публикует результаты исследования.

DIM.RIA проанализировал, какая недвижимость пользовалась спросом в июне 2024 года, как менялась ситуация в течение года, и в каких регионах чаще покупали и арендовали квадратные метры.

Какие новостройки в Украине росли в цене, а какие дешевели

Предложений на рынке новостроек с начала года стало больше. Если в январе доля готовых новостроек составляла 30%, то в июне этот показатель вырос на 1,7%.

В июне в Украине сдали 7 новостроек на 22 секции, а с начала года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве — 10 новостроек, в Киевской области — 18.

Средняя цена на квадратный метр в Украине продолжает расти: за июнь она выросла на 1,3%, за последнее полугодие — на 5,9%, за год увеличение составило 7,6%.

Самые дорогие квадратные метры — в столице (55 182 грн), а быстрее всего дорожали метры в новостройках в Кировоградской области, а дешевели — в Запорожской.

«Старых» квартир выставляли на продажу меньше

На вторичном рынке в течение последнего месяца наблюдался спад количества предложений по продаже вторичного жилья. Однако таких предложений в целом за полгода и год стало больше.

Самый существенный рост по этому показателю за последнее полугодие и год показала Ивано-Франковская область.

Цены на «однушки» росли больше всего в течение года. Однако они остались почти без изменений, или снижались в нескольких регионах: Хмельницкая, Харьковская, Запорожская и Киевская области.

Больше всего однокомнатная квартира стоит в Киеве — $96 548, второе место по стоимости занимает Львов и область — $70 402 (+21%), третье место — Закарпатская область — $58 768 (+34%).

В Киеве общая стоимость квартир на вторичном рынке остается самой высокой в Печерском районе, самой низкой — в Деснянском.

За однокомнатную квартиру в Печерском продавце просят в среднем $117 462, в Деснянском — в 2,5 раза меньше — $46 611.

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В каких регионах более активно сдают в аренду

Ровенская область показала в июне активный прирост количества объявлений (+32%), а самый существенный спад был в Черниговской и Харьковской областях (-75% и -21% соответственно).

По сравнению с маем, больше всего подорожали предложения в Киевской области (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.

Лидером стоимости, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.

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Комментарии - 4

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bonv
bonv
12 июля 2024, 14:53
#
Осінь — ріст цін.
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Abramon
Abramon
12 июля 2024, 15:38
#
У продавців нерухомості свій «всесвіт» і своя методика підрахунку середніх значень і цін на продаж та оренду однокімнатних квартир)))
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0
BatonUA
BatonUA
12 июля 2024, 17:10
#
Тисячі «бабусиних» квартир, які здаються за 6−8 тисяч грн не враховуються. Зато не здані квартири по 1−2 тисячі доларів так. Тобто така статистика вводить в оману, бо вказана середня вартість доступних варіантів, а не реальна середня оренда
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tckgoblinu
tckgoblinu
12 июля 2024, 16:50
#
Взагалі, якщо бути точними, то на сайтах ви зустрічаєте ціну, за яку орендодавці хочуть здавати квартиру, а ціну за яку реально здають квартиру — неможливо відслідкувати, як і ціну, на котру домовляться орендодавець і орендар при укладенні договору оренди.

А в торгівлі є одне правило, що бажана ціна, тобто та за котру ви хочете щось продати, не означає, що ваш товар коштує стільки, бо можна виставити квартиру і за мільйон гривень, але не факт, що ви її здасте, так само і з поточними цінами, хтось буде виставляти квартиру за 20 тисяч, але коли пройде місяць-два, зменшить ціну до умовних 15 тисяч, відтак це все занадто ситуативно і не точно.

p. s. Це зовсім не претензія до автора статті.
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