Как за июнь изменились цены на жилье: сколько стоит снять и купить квартиру

DIM.RIA проанализировал, какая недвижимость пользовалась спросом в июне 2024 года, как менялась ситуация в течение года, и в каких регионах чаще покупали и арендовали квадратные метры. «Минфин» публикует результаты исследования.

Какие новостройки в Украине росли в цене, а какие дешевели

Предложений на рынке новостроек с начала года стало больше. Если в январе доля готовых новостроек составляла 30%, то в июне этот показатель вырос на 1,7%.

В июне в Украине сдали 7 новостроек на 22 секции, а с начала года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве — 10 новостроек, в Киевской области — 18.

Средняя цена на квадратный метр в Украине продолжает расти: за июнь она выросла на 1,3%, за последнее полугодие — на 5,9%, за год увеличение составило 7,6%.

Самые дорогие квадратные метры — в столице (55 182 грн), а быстрее всего дорожали метры в новостройках в Кировоградской области, а дешевели — в Запорожской.

«Старых» квартир выставляли на продажу меньше

На вторичном рынке в течение последнего месяца наблюдался спад количества предложений по продаже вторичного жилья. Однако таких предложений в целом за полгода и год стало больше.

Самый существенный рост по этому показателю за последнее полугодие и год показала Ивано-Франковская область.

Цены на «однушки» росли больше всего в течение года. Однако они остались почти без изменений, или снижались в нескольких регионах: Хмельницкая, Харьковская, Запорожская и Киевская области.

Больше всего однокомнатная квартира стоит в Киеве — $96 548, второе место по стоимости занимает Львов и область — $70 402 (+21%), третье место — Закарпатская область — $58 768 (+34%).

В Киеве общая стоимость квартир на вторичном рынке остается самой высокой в Печерском районе, самой низкой — в Деснянском.

За однокомнатную квартиру в Печерском продавце просят в среднем $117 462, в Деснянском — в 2,5 раза меньше — $46 611.

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В каких регионах более активно сдают в аренду

Ровенская область показала в июне активный прирост количества объявлений (+32%), а самый существенный спад был в Черниговской и Харьковской областях (-75% и -21% соответственно).

По сравнению с маем, больше всего подорожали предложения в Киевской области (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.

Лидером стоимости, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.