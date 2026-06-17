Как правильно оценивать риски инвестиций в недвижимость в Испании

Инвестор редко выходит на новый рынок без опасений. Особенно когда речь идет о другой стране, законодательстве и активе, требующем значительных капиталовложений. Но проблема часто заключается не в самих рисках, а в том, как именно инвестор их оценивает. Как правильно просчитать риски, «Минфину» рассказал основатель и генеральный директор агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

На практике люди нередко боятся не того, что больше всего влияет на их капитал. Эмоциональный рассказ с форума может казаться более убедительным, чем сухая статистика, а громкая новость — важнее факторов, которые на самом деле определяют будущую доходность инвестиций в недвижимость за рубежом.

Поэтому риски в Испании важно не просто перечислять, а правильно расставлять по степени важности. В инвестировании опасен не сам факт риска, а неправильная оценка его вероятности и потенциальных последствий.

Если посмотреть на испанскую недвижимость именно с этой точки зрения, большинство вопросов можно свести к трем большим группам рисков. Первая связана с экономикой и рыночными циклами. Вторая — со страхами, которые чаще всего обсуждаются в публичном пространстве. Третья — с практическими аспектами самой инвестиции. Именно их и стоит рассмотреть подробнее.

Экономические кризисы: риск, который действительно существует

Наиболее серьёзным и наиболее объективным риском для любого рынка недвижимости была и остаётся экономика. Ни одна страна мира не застрахована от экономических кризисов, и Испания не является исключением. Экономика развивается циклически. Периоды роста сменяются периодами замедления, а затем рынок вновь возвращается к росту. Это касается и недвижимости.

Вопрос не в том, будет ли следующий кризис, а в том, когда он наступит и как повлияет на рынок. Крупные экономические циклы повторяются примерно раз в несколько десятилетий, поэтому за жизнь одного поколения таких кризисов может быть несколько. В то же время для многих инвесторов кризис — это не только риск, но и возможность. Именно в такие периоды на рынке появляются качественные активы, которые во время роста остаются недоступными из-за высокой цены или дефицита предложения.

Если же говорить о текущей ситуации в Испании, то сегодня рынок сталкивается не с кризисом, а с дефицитом жилья. Спрос уже несколько лет опережает предложение, особенно в сегменте аренды. Именно поэтому правительство работает над увеличением количества жилья на рынке, а не над стимулированием спроса.

Окупация, миграция и безопасность: риски, о которых говорят больше всего

Если экономические риски относятся к категории тех, которые действительно могут повлиять на рынок, то вокруг следующей группы рисков формируется наибольшее количество эмоций, споров и громких заголовков. Именно они чаще всего появляются в видео на YouTube, обсуждаются на форумах и становятся поводом отложить решение о покупке недвижимости.

Начать стоит с миграции. Для многих инвесторов это одна из первых тем, которая возникает при анализе любой европейской страны. Логика опасений понятна: увеличение количества мигрантов часто ассоциируется со снижением уровня безопасности, социальной напряженностью и ухудшением качества жизни.

Но в реальности сама по себе миграция не является ни положительным, ни отрицательным явлением. У нее всегда есть две стороны. С одной стороны, страна получает новую рабочую силу, поддержку экономики и демографии. С другой — возникают дополнительные вызовы, связанные с интеграцией новых людей в общество.

Именно поэтому гораздо важнее смотреть не на сам факт миграции, а на то, как государство ею управляет. Испания на протяжении многих лет проводит собственную миграционную политику, ориентируясь прежде всего на страны Латинской Америки, с которыми ее связывают общий язык и культурная близость. В результате те проблемы, которые в последние годы активно обсуждаются в отдельных странах Западной Европы, в Испании проявляются в гораздо меньшей степени.

Похожая ситуация и с вопросом безопасности. Если читать новости, может сложиться впечатление, что преступность является серьезной проблемой для владельцев недвижимости. На практике большинство историй, получающих широкую огласку, связаны либо с бытовыми конфликтами, либо с преступлениями внутри криминальной среды. Для обычного человека, покупающего квартиру для проживания или инвестиций в недвижимость за рубежом, эти риски имеют совсем другой масштаб.

Существуют ли в Испании кражи? Безусловно. Как и в любой другой стране мира. Существует ли мелкая преступность? Да. Но между существованием проблемы и её влиянием на повседневную жизнь есть большая разница. Именно эту разницу часто упускают в информационном пространстве.

Наиболее показательным примером является тема «окупасов». Вокруг неё сложилось, пожалуй, наибольшее количество мифов среди всех страхов, связанных с испанской недвижимостью.

У многих потенциальных покупателей складывается впечатление, что достаточно на несколько дней оставить квартиру без присмотра, и в неё могут заселиться посторонние люди, которых потом годами невозможно выселить.

Реальность выглядит гораздо прозаичнее. Проблема самовольных захватов действительно существует, но она в основном касается отдельных неблагополучных районов и определенных категорий недвижимости, в частности банковских объектов, которые длительное время остаются пустыми. Ее корни во многом связаны с последствиями кризиса 2008 года, когда государство усилило социальную защиту людей, лишившихся жилья.

За прошедшие годы эта тема превратилась в одну из самых популярных информационных страшилок об Испании. В то же время на практике существуют вполне стандартные механизмы защиты владельца: страхование, сигнализация, юридическое сопровождение и судебные процедуры. Даже в тех случаях, когда проблема возникает, для её решения предусмотрены конкретные правовые инструменты.

Риски, которые зависят не от страны, а от самого инвестора

Особенность этой группы рисков заключается в том, что они зависят не от политики правительства или состояния экономики, а от решений самого инвестора.

Показательный пример — покупка недвижимости на этапе строительства. Для многих покупателей из Украины одним из главных страхов остаются недостройки и задержки ввода объектов в эксплуатацию.

Но здесь важно понимать разницу между моделями финансирования строительства. В Украине застройщик в значительной степени строит за счет средств инвесторов, поэтому покупатель фактически берет на себя часть рисков проекта.

В Испании система работает иначе. Ни один серьёзный строительный проект не реализуется без участия банка, который контролирует финансирование через специальные счета и сопровождает строительство на всех этапах. Застройщик либо вкладывает собственный капитал, либо работает за счёт банковского финансирования.

Именно поэтому сценарий, когда застройщик исчезает вместе с деньгами инвесторов, здесь практически исключен. Если возникают проблемы, банк заинтересован в завершении проекта не меньше, чем покупатели. Максимум, с чем обычно сталкивается рынок, — задержка ввода объекта в эксплуатацию на несколько месяцев.

Не менее важный риск связан с будущей арендой. Многие инвесторы рассчитывают доходность, исходя из модели краткосрочной аренды, но не всегда проверяют, позволяет ли конкретное местоположение работать в таком формате.

Сегодня в ряде туристических городов, в частности в Барселоне, Валенсии и Аликанте, действуют ограничения на выдачу новых туристических лицензий. Купить квартиру там можно без проблем, но рассчитывать на посуточную аренду стоит не всегда.

Поэтому анализировать нужно не только сам объект, но и правила его будущей эксплуатации. Недвижимость может быть качественной, а финансовая модель — ошибочной лишь потому, что она построена на предположениях, не соответствующих действующим правилам рынка.

Еще одна распространенная ошибка — попытка сэкономить на сопровождении сделки. Именно на этом этапе покупатели часто начинают работать со случайными посредниками, не имеющими юридической структуры и ответственности за результат.

На самом деле большинство проблем возникает именно в деталях: проверке документов, оформлении платежей, анализе застройщика или продавца. Поэтому профессиональное сопровождение в Испании давно стало стандартом рынка. Сделки сопровождают юридические компании или корпоративные юристы агентств недвижимости, которые контролируют процесс от проверки документов до получения права собственности.

На практике большинство проблем с недвижимостью в Испании связано не с особенностями страны, а с желанием сэкономить на профессиональном сопровождении. Выбор застройщика, юриста, агентства и инвестиционной стратегии всегда остается в зоне ответственности самого инвестора.

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Идеальных рынков нет. Вопрос не в том, есть ли риски в Испании, а в том, какие из них действительно могут повлиять на ваш капитал, а какие существуют преимущественно в новостях и форумах.

Поэтому наиболее опасным риском для инвестора часто становится не сам риск, а его неправильная оценка.