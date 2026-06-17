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17 июня 2026, 16:05 Читати українською

Как правильно оценивать риски инвестиций в недвижимость в Испании

Инвестор редко выходит на новый рынок без опасений. Особенно когда речь идет о другой стране, законодательстве и активе, требующем значительных капиталовложений. Но проблема часто заключается не в самих рисках, а в том, как именно инвестор их оценивает. Как правильно просчитать риски, «Минфину» рассказал основатель и генеральный директор агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

Инвестор редко выходит на новый рынок без опасений.

На практике люди нередко боятся не того, что больше всего влияет на их капитал. Эмоциональный рассказ с форума может казаться более убедительным, чем сухая статистика, а громкая новость — важнее факторов, которые на самом деле определяют будущую доходность инвестиций в недвижимость за рубежом.

Поэтому риски в Испании важно не просто перечислять, а правильно расставлять по степени важности. В инвестировании опасен не сам факт риска, а неправильная оценка его вероятности и потенциальных последствий.

Если посмотреть на испанскую недвижимость именно с этой точки зрения, большинство вопросов можно свести к трем большим группам рисков. Первая связана с экономикой и рыночными циклами. Вторая — со страхами, которые чаще всего обсуждаются в публичном пространстве. Третья — с практическими аспектами самой инвестиции. Именно их и стоит рассмотреть подробнее.

Экономические кризисы: риск, который действительно существует

Наиболее серьёзным и наиболее объективным риском для любого рынка недвижимости была и остаётся экономика. Ни одна страна мира не застрахована от экономических кризисов, и Испания не является исключением. Экономика развивается циклически. Периоды роста сменяются периодами замедления, а затем рынок вновь возвращается к росту. Это касается и недвижимости.

Вопрос не в том, будет ли следующий кризис, а в том, когда он наступит и как повлияет на рынок. Крупные экономические циклы повторяются примерно раз в несколько десятилетий, поэтому за жизнь одного поколения таких кризисов может быть несколько. В то же время для многих инвесторов кризис — это не только риск, но и возможность. Именно в такие периоды на рынке появляются качественные активы, которые во время роста остаются недоступными из-за высокой цены или дефицита предложения.

Если же говорить о текущей ситуации в Испании, то сегодня рынок сталкивается не с кризисом, а с дефицитом жилья. Спрос уже несколько лет опережает предложение, особенно в сегменте аренды. Именно поэтому правительство работает над увеличением количества жилья на рынке, а не над стимулированием спроса.

Окупация, миграция и безопасность: риски, о которых говорят больше всего

Если экономические риски относятся к категории тех, которые действительно могут повлиять на рынок, то вокруг следующей группы рисков формируется наибольшее количество эмоций, споров и громких заголовков. Именно они чаще всего появляются в видео на YouTube, обсуждаются на форумах и становятся поводом отложить решение о покупке недвижимости.

Начать стоит с миграции. Для многих инвесторов это одна из первых тем, которая возникает при анализе любой европейской страны. Логика опасений понятна: увеличение количества мигрантов часто ассоциируется со снижением уровня безопасности, социальной напряженностью и ухудшением качества жизни.

Но в реальности сама по себе миграция не является ни положительным, ни отрицательным явлением. У нее всегда есть две стороны. С одной стороны, страна получает новую рабочую силу, поддержку экономики и демографии. С другой — возникают дополнительные вызовы, связанные с интеграцией новых людей в общество.

Именно поэтому гораздо важнее смотреть не на сам факт миграции, а на то, как государство ею управляет. Испания на протяжении многих лет проводит собственную миграционную политику, ориентируясь прежде всего на страны Латинской Америки, с которыми ее связывают общий язык и культурная близость. В результате те проблемы, которые в последние годы активно обсуждаются в отдельных странах Западной Европы, в Испании проявляются в гораздо меньшей степени.

Похожая ситуация и с вопросом безопасности. Если читать новости, может сложиться впечатление, что преступность является серьезной проблемой для владельцев недвижимости. На практике большинство историй, получающих широкую огласку, связаны либо с бытовыми конфликтами, либо с преступлениями внутри криминальной среды. Для обычного человека, покупающего квартиру для проживания или инвестиций в недвижимость за рубежом, эти риски имеют совсем другой масштаб.

Существуют ли в Испании кражи? Безусловно. Как и в любой другой стране мира. Существует ли мелкая преступность? Да. Но между существованием проблемы и её влиянием на повседневную жизнь есть большая разница. Именно эту разницу часто упускают в информационном пространстве.

Наиболее показательным примером является тема «окупасов». Вокруг неё сложилось, пожалуй, наибольшее количество мифов среди всех страхов, связанных с испанской недвижимостью.

У многих потенциальных покупателей складывается впечатление, что достаточно на несколько дней оставить квартиру без присмотра, и в неё могут заселиться посторонние люди, которых потом годами невозможно выселить.

Реальность выглядит гораздо прозаичнее. Проблема самовольных захватов действительно существует, но она в основном касается отдельных неблагополучных районов и определенных категорий недвижимости, в частности банковских объектов, которые длительное время остаются пустыми. Ее корни во многом связаны с последствиями кризиса 2008 года, когда государство усилило социальную защиту людей, лишившихся жилья.

За прошедшие годы эта тема превратилась в одну из самых популярных информационных страшилок об Испании. В то же время на практике существуют вполне стандартные механизмы защиты владельца: страхование, сигнализация, юридическое сопровождение и судебные процедуры. Даже в тех случаях, когда проблема возникает, для её решения предусмотрены конкретные правовые инструменты.

Риски, которые зависят не от страны, а от самого инвестора

Особенность этой группы рисков заключается в том, что они зависят не от политики правительства или состояния экономики, а от решений самого инвестора.

Показательный пример — покупка недвижимости на этапе строительства. Для многих покупателей из Украины одним из главных страхов остаются недостройки и задержки ввода объектов в эксплуатацию.

Но здесь важно понимать разницу между моделями финансирования строительства. В Украине застройщик в значительной степени строит за счет средств инвесторов, поэтому покупатель фактически берет на себя часть рисков проекта.

В Испании система работает иначе. Ни один серьёзный строительный проект не реализуется без участия банка, который контролирует финансирование через специальные счета и сопровождает строительство на всех этапах. Застройщик либо вкладывает собственный капитал, либо работает за счёт банковского финансирования.

Именно поэтому сценарий, когда застройщик исчезает вместе с деньгами инвесторов, здесь практически исключен. Если возникают проблемы, банк заинтересован в завершении проекта не меньше, чем покупатели. Максимум, с чем обычно сталкивается рынок, — задержка ввода объекта в эксплуатацию на несколько месяцев.

Не менее важный риск связан с будущей арендой. Многие инвесторы рассчитывают доходность, исходя из модели краткосрочной аренды, но не всегда проверяют, позволяет ли конкретное местоположение работать в таком формате.

Сегодня в ряде туристических городов, в частности в Барселоне, Валенсии и Аликанте, действуют ограничения на выдачу новых туристических лицензий. Купить квартиру там можно без проблем, но рассчитывать на посуточную аренду стоит не всегда.

Поэтому анализировать нужно не только сам объект, но и правила его будущей эксплуатации. Недвижимость может быть качественной, а финансовая модель — ошибочной лишь потому, что она построена на предположениях, не соответствующих действующим правилам рынка.

Еще одна распространенная ошибка — попытка сэкономить на сопровождении сделки. Именно на этом этапе покупатели часто начинают работать со случайными посредниками, не имеющими юридической структуры и ответственности за результат.

На самом деле большинство проблем возникает именно в деталях: проверке документов, оформлении платежей, анализе застройщика или продавца. Поэтому профессиональное сопровождение в Испании давно стало стандартом рынка. Сделки сопровождают юридические компании или корпоративные юристы агентств недвижимости, которые контролируют процесс от проверки документов до получения права собственности.

На практике большинство проблем с недвижимостью в Испании связано не с особенностями страны, а с желанием сэкономить на профессиональном сопровождении. Выбор застройщика, юриста, агентства и инвестиционной стратегии всегда остается в зоне ответственности самого инвестора.

Читайте также: Сколько еще будут расти цены на недвижимость в Испании и не поздно ли в нее инвестировать

Идеальных рынков нет. Вопрос не в том, есть ли риски в Испании, а в том, какие из них действительно могут повлиять на ваш капитал, а какие существуют преимущественно в новостях и форумах.

Поэтому наиболее опасным риском для инвестора часто становится не сам риск, а его неправильная оценка.

Автор:
Грушецкий Юрий
Основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Грушецкий Юрий
Проверено:
Грушецкий Юрий
Основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Грушецкий Юрий
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