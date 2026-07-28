Менее 1 % вкладчиков владеют более чем половиной всех денежных средств в банках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2026, 8:00 Читати українською

Менее 1 % вкладчиков владеют более чем половиной всех денежных средств в банках

По состоянию на 1 июля 2026 г. объем вкладов физических лиц в банках Украины превысил 1,75 трлн грн, что является историческим максимумом. Только с начала года депозиты населения выросли более чем на 130 млрд грн, или на 8%. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.

По состоянию на 1 июля 2026 г.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Доверие к банкам растет

Начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда Юлия Заболотная заявила, что тенденция роста остатков на счетах украинцев сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны.

«Это свидетельствует о стабильном доверии украинцев к банковской системе. Важным фактором остается полное возмещение средств по вкладам, которое действует во время военного положения и еще три месяца после его прекращения», — подчеркнула Юлия Заболотная.

Читайте: За полгода вклады украинцев в банках выросли на 131,5 млрд грн

По данным Фонда, менее одного процента вкладчиков имеют депозиты на сумму более 600 тыс. грн, однако именно на них приходится более половины общего объема средств населения в банках.

Какая структура депозитов

Неизменной в последние годы остается валютная структура депозитов: 66% вкладов размещено в гривне и 34% — в иностранной валюте.

«Такая структура сохраняется начиная с 2021 года», — отметила Юлия Заболотная.

Она также напомнила, что Фонд гарантирует вклады, размещенные в инвалюте. Но в случае неплатежеспособности банка возмещение по таким вкладам осуществляется в гривне в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним

На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения в Украине действует норма о полном возмещении средств по вкладам, размещенным в банках.

После этого предельный размер возмещения составит 600 тыс. грн. После вступления Украины в ЕС и приведения национального законодательства к требованиям Евродиректив, гарантированная сумма будет соответствовать предельному размеру, установленному законодательством ЕС, который составляет 100 тыс. евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами