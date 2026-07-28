Менее 1 % вкладчиков владеют более чем половиной всех денежных средств в банках

По состоянию на 1 июля 2026 г. объем вкладов физических лиц в банках Украины превысил 1,75 трлн грн, что является историческим максимумом. Только с начала года депозиты населения выросли более чем на 130 млрд грн, или на 8%. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.

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Доверие к банкам растет

Начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда Юлия Заболотная заявила, что тенденция роста остатков на счетах украинцев сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны.

«Это свидетельствует о стабильном доверии украинцев к банковской системе. Важным фактором остается полное возмещение средств по вкладам, которое действует во время военного положения и еще три месяца после его прекращения», — подчеркнула Юлия Заболотная.

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По данным Фонда, менее одного процента вкладчиков имеют депозиты на сумму более 600 тыс. грн, однако именно на них приходится более половины общего объема средств населения в банках.

Какая структура депозитов

Неизменной в последние годы остается валютная структура депозитов: 66% вкладов размещено в гривне и 34% — в иностранной валюте.

«Такая структура сохраняется начиная с 2021 года», — отметила Юлия Заболотная.

Она также напомнила, что Фонд гарантирует вклады, размещенные в инвалюте. Но в случае неплатежеспособности банка возмещение по таким вкладам осуществляется в гривне в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним

На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения в Украине действует норма о полном возмещении средств по вкладам, размещенным в банках.

После этого предельный размер возмещения составит 600 тыс. грн. После вступления Украины в ЕС и приведения национального законодательства к требованиям Евродиректив, гарантированная сумма будет соответствовать предельному размеру, установленному законодательством ЕС, который составляет 100 тыс. евро.