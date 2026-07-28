Долг по программе «5-7-9%» вырос в шесть раз и приблизился к 9 млрд грн

Долг государства перед банками по компенсации процентных ставок по кредитам в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» вырос до 8,8 млрд грн. Об этом сообщает « Экономическая правда » со ссылкой на ответ Национального учреждения развития (НУР).

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Рост долга с начала года

За первое полугодие 2026 долг государства вырос с 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн. Год назад он составил всего 1,4 млрд грн, то есть за год увеличился более чем в шесть раз. При этом впервые за последние годы задолженность не сократилась в середине года, а продолжила расти.

В то же время рос и общий объем кредитов, выданных по программе. Если в начале года портфель составил 150,1 млрд грн, то к началу июля — уже 189,3 млрд грн.

В НУР также отметили, что не зафиксировали случаев, когда банки взимали с участников программы дополнительные комиссии, чтобы компенсировать задержки бюджетных выплат. По правилам программы, общий размер комиссий не может превышать 1,5% суммы кредита.

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Учреждение добавляет, что соблюдение этих требований проверяется как НУР, так и Государственной аудиторской службой. В ходе проверок нарушений не выявили.

Государственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%»

Государственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%» помогает микро-, малому и среднему бизнесу получать выгодные ссуды. Участники могут привлечь до 150 млн грн сроком до 5−10 лет под процентную ставку от 1% до 9% годовых, в зависимости от условий и региона.

Как писал «Минфин», в июне Национальный банк прогнозировал, что до конца 2026 года долг государства перед банками по программе «5−7−9%» может возрасти до 10 млрд грн.

10 июня правительство уменьшило маржу банков по отдельным кредитам программы: для микробизнеса по инвестиционным кредитам — с 6 до 4 процентных пунктов (п.п.), малого бизнеса — с 4 до 3 п.п., среднего — с 3 до 2 п.п., стартапов — с 6 до 4 п.п., физлиц п-п.2.

Тем же решением правительство ввело в рамках программы кредиты до 150 млн грн на восстановление или восстановление разрушенного или поврежденного в результате войны имущества предприятий.

Ставка по ним составит 0,1% годовых в первые два года, в дальнейшем — 5%, 7% или 9% в зависимости от размера бизнеса и прироста рабочих мест