В Украине изменят систему подачи тепла в многоэтажки: что будет с платежками

Кабинет министров хочет модернизировать систему централизованного теплоснабжения. Соответствующее предложение содержится в законопроекте № 14067 , которое правительство подало в Верховную Раду. Документ, в частности, вводит норму об обязательном установлении во всех многоэтажках индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Устанавливать их планируют за счет теплокоммунэнерго, но, как сказал «Минфину» руководитель КП «Тепловик» Александр Душенко, у них денег на подобные проекты нет. «Большинство теплокоммунэнерго уже сейчас убыточные, многим даже нечем платить за газ. Если нас обяжут устанавливать за свой счет ИТП, эти затраты придется заложить в тариф», — говорит Душенко.

Как сообщили в Минразвития, законопроект предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, «чтобы затраты на установку ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии».

То есть, по всей видимости, повышения тарифов не избежать.

Помимо отопления, могут измениться платежки и на другие коммунальные услуги. «Уже со следующего года, скорее всего, подорожают вода, электроэнергия и газ для населения. А плата за обслуживания домов и вывоз мусора во многих городах уже увеличивается», — отметил глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко.

«Минфин» разбирался, как могут измениться платежки для украинцев.

«Свое» тепло — в каждый дом

Как сообщают в Минрегионе (именно это ведомство разрабатывало упомянутый законопроект), ИТП станут обязательными для всех сооружений, которые сейчас присоединены к централизованному теплоснабжению. В эту категорию, помимо корпоративных офисов и бюджетных организаций, попадают и многоэтажки. В некоторых из них индивидуальные тепловые пункты уже есть, но, по оценкам Попенко, домов с ИТП в Украине не больше 3%.

Индивидуальный тепловой пункт — это автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу горячей воды и отопления только для него.

С одной стороны, для жителей многоквартирных домов наличие ИТП — это большой плюс. Во-первых, можно настраивать температуру теплоносителя и задавать выбранные параметры (скажем, чтобы в квартирах было 24 градуса тепла). То есть, к примеру, если погода теплая, можно тут же «прикрутить» отопление и не перегревать дом.

Во-вторых, реально экономить на отоплении. «В случае с централизованным отоплением поставщик „списывает“ на потребителей все потери в сети, а они могут достигать 30. Если в доме есть ИТП, такого не будет, так как тепло вырабатывается на месте», — поясняет аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По словам Олега Попенко, экономия может быть достаточно существенной. «Платежки можно уменьшить на 40−45% и даже больше. Если сейчас потребители платят в среднем 40−45 гривен за квадратный метр отапливаемой площади, то с ИТП реально выйти на показатели 20−25 гривен за квадрат», — подсчитал Попенко.

Но, по словам Корольчука, достичь максимальной экономии возможно, лишь если установка ИТП будет вестись параллельно с модернизацией тепловых сетей и котельных, а об этом речь пока не идет. В любом случае, экономия на отоплении будет. По словам Душенко — в пределах 15−20%. То есть если сейчас отопление среднестатистической двушки обходится примерно в 2 тысячи гривен в месяц, то с ИТП может быть на 300−400 гривен дешевле.

В Минразвития также заявляют, что ИТП позволят людям получать более качественные услуги и меньше платить, а саму установку индивидуального отопления в ведомстве преподносят, как «ключевой элемент модернизации системы централизованного отопления».

С другой стороны, непонятно, когда именно украинцы получат возможность экономить на отоплении, и не придется ли перед этим, наоборот, оплачивать повышенные платежки.

Дело в том, что власти хотят обязать устанавливать ИТП теплокоммунэнерго.

Но, как говорит Душенко, эти проекты достаточно затратные. «В зависимости от дома и типа оборудования, один ИТП может стоить 300−700 тысяч гривен и больше. При этом, по нашим подсчетам, средняя окупаемость для 9-этажного дома составляет 3−5 лет, а, к примеру, для 2−4 этажных — 15−30 лет.

У тепловых предприятий попросту нет средств ни на установку ИТП за свой счет, ни на их последующее обслуживание. Действующие тарифы на отопление давно убыточные, государство не спешит компенсировать разницу между тарифами и их реальной себестоимостью, поэтому большинство тепловых компаний с трудом покрывают даже текущие расходы на газ, ремонты и зарплаты. Если нас обяжут инвестировать еще и в установку новых ИТП, все затраты придется закладывать в тариф", — сказал «Минфину» Душенко.

На вопрос, сколько жителям многоэтажек придется доплачивать за ИТП, Душенко затруднился ответить, отметив, что все зависит от сметы проекта и количества квартир в доме. К примеру, если в 9-этажке на 3 подъезда 108 квартир, то на каждую могут «навесить» долг в 4,6 тысяч гривен (при условии, что ИТП стоит 500 тысяч гривен).

При условии разбивки этой суммы, скажем, на год, ежемесячная доплата составит чуть больше 385 гривен. Но есть еще затраты на обслуживание тепловых пунктов, и это — отдельная статья расходов.

Попенко говорит, что, к примеру, в Польше ИТП в многоэтажках устанавливают сообщества жильцов (аналог наших ОСМД) за счет государственных льготных кредитов, а выплачивают их «из экономии» по платежкам за отопление.

«Теплокоммунэнерго, в принципе, невыгодна установка ИТП, так как для них это минус по объемам продаж тепла и общим доходам. Понятно, что они захотят компенсировать эти потери. Поэтому, какие цифры доплат мы в итоге можем увидеть в платежках, остается только гадать», — говорит Попенко.

Впрочем, на этапе установления доплат могут возникнуть проблемы.

В Минразвития сообщили, что законопроект предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, «чтобы затраты на установку ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии». Но сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячую воду. По действующему законодательству, отменят его не ранее, чем через полгода после окончания военного положения.

Как будут решать эту коллизию, если ИТП станут массово появляться еще до окончания войны, пока неясно.

На очереди — вода, электроэнергия и газ

Помимо отопления и горячей воды, под действие моратория на повышение тарифов подпадают также услуги по распределению газа. Что касается самого газа и холодной воды, то официально запретов пересматривать тарифы на них нет. Хотя, как говорят эксперты, в этом случае действуют «негласные ограничения».

К примеру, НКРЭ уже после начала войны предпринимала попытку утвердить повышенные тарифы для водоканалов, но после вмешательства Президента это решение отложили. При этом небольшим водоканалам, тарифы для которых регулируют на местном уровне, уже в войну согласовывали повышение.

Сами водоканалы говорят, что тарифы для населения в большинстве городов давно убыточные, ведь за последние годы электроэнергия, реагенты, ремонты и другие расходные статьи заметно подорожали.

Корольчук не исключает, что тему повышения тарифов на холодную воду могут поднять уже до конца этого года, а сами ценники могут вырасти как минимум на 30%.

Что касается газа, то, по словам Корольчука, пока экономических оснований для пересмотра тарифа для населения (порядка 8 гривен за куб) нет, поскольку «Нафтогаз» приобретает у «Укргаздобычи» газ украинской добычи по 7 гривен за куб.

«Время от времени появляются аргументы, что, дескать, для теплокоммунэнерго приходится выделять часть более дорогого импортного газа, но пока пересмотр тарифов для людей в НЭК особо не лоббируют. В то же время в меморандуме с МВФ Украина подписалась на постепенное приведение коммунальных тарифов к рыночному уровню. Это касается в том числе и газа.

Есть расчеты по повышению тарифов на него на 20% ежегодно в течение трех лет. Не исключено, что первый этап может стартовать уже с 2026 года", — говорит Корольчук.

По словам Попенко, газ для населения в следующем году может подорожать даже более существенно, чем на 20%, — до 11−12 гривен за куб. Если это произойдет, больше всего вырастут платежки у жителей частного сектора, использующих газ для отопления. В среднем зимой для отопления небольшого дома (до 150 квадратов) требуется 300−400 кубов газа. И если по нынешнему тарифу это стоит до 3,2 тысяч гривен, то по повышенным ценникам придется платить уже до 4,8 тысяч.

При этом жители многоэтажек, использующие газ исключительно для приготовления пищи, особой разницы не заметят, так как среднемесячные расход не превышает 3−4 кубометров (то есть платежка может вырасти всего на 12−16 гривен).

В 2026 году могут пересмотреть и тарифы на электроэнергию для населения. О том, что они, несмотря на повышение до 4,32 гривен за киловатт, все равно остаются «убыточными», энергетики говорят уже давно.

«Обсуждается ценник примерно в 5,5 гривен за киловатт. Но сама цифра вызывает вопросы. Если за счет повышенного тарифа планируют модернизировать энергосистему, то этот ценник все равно слишком мал. Если же речь идет просто о покрытии расходов на генерацию, то он завышен — „честная“ стоимость киловатта на сегодня не превышает 3,7 гривен», — говорит Юрий Корольчук.

По его словам, повышение тарифов на электроэнергию для людей, если и будет, то не ранее июня следующего года.

Что уже дорожает

Между тем есть тарифы, которые растут регулярно. Речь идет о стоимости обслуживания домов и вывозе мусора.

К примеру, в Киеве в марте этого года, после того, как был проведен новый конкурс на управляющие компании, ценник на обслуживание многоэтажек вырос в среднем с 6−6,5 до 15 гривен за квадрат. И хотя профильные общественные организации пытались оспорить результаты конкурса, новые тарифы продолжают действовать, — рассказал Попенко.

«Тарифы на обслуживание растут во многих городах, хотя, по законодательству, для их согласования нужно проводить собрания членов ОСМД, что при нынешнем количестве беженцев и внутренних переселенцев сделать проблематично (необходимо присутствие не менее 50% собственников жилья).

Но на такую «мелочь» особого внимания не обращают. Что касается вывоза мусора, то там все намного проще — пересмотр тарифов согласовывают с местными властями, а они, как показывает практика, в таких вопросах достаточно сговорчивые. В 2023 и 2024 году за счет тарифов, которые можно повышать, несмотря на войну (вывоз мусора, обслуживание домов, в небольших городах — холодная вода и пр.) среднестатистическая платежка дорожала на 20% в год. В этом году будет примерно такая же динамика", — говорит Попенко.

По данным Госстата, за 9 месяцев этого года коммунальные тарифы в Украине подорожали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,3%. Здесь учтено повышение ценников на электроэнергию на 27,5%, услуги по управлению многоквартирными домами (на 14,2%), уборка мусора (на 9,3%), водоснабжение (на 0,7%), канализация (на 0,6%).