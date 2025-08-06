НКРЭ одобрила «простые» отключения тока должникам: что ждет потребителей

«Теперь есть две недели на обсуждение этого постановления, по истечению которых должно состояться финальное голосование, и решение вступит в силу», — пояснил «Минфину» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Главное нововведение заключается в том, что поставщики тока смогут «обрезать провода» должникам, не дожидаясь, пока те обратятся в суд и попытаются «отбиться» от просроченных платежек.

«Сейчас есть пункт 7.11 Правил розничного рынка электроэнергии, в котором говорится: если потребителю отключают электричество за нарушения (неучтенное потребление, несоблюдение условий договора, недопуск представителей энергокомпании на территорию, долги и пр.), но он оспорил это решение в суде и предъявил соответствующий документ, то получает отсрочку от отключения на время рассмотрения дела.

А уже по итогу, в зависимости от вердикта суда, его либо все же отключают, либо отменяют предыдущее распоряжение об отключении. Но теперь из этого правила сделали исключение — она продолжает работать во всех случаях, кроме наличия долгов за электроэнергию", — говорит Олег Попенко.

Идею регулятора уже раскритиковали в Ассоциации городов Украины. Как отметил ее исполнительный директор Александр Слобожан, под отключения «без суда и следствия» могут пойти водоканалы, которые накопили миллиардные долги за электричество.

Хотя одна из основных причин такой огромной задолженности — отказ регулятора повысить тарифы на воду до экономически обоснованного уровня. «То есть бытовые потребители во многих регионах страны рискуют остаться без воды», — отметил глава КП «Тепловик» Александр Душенко.

«Минфин» разбирался, кто пойдет под отключения по упрощенной схеме, и к чему это может привести.

Должникам устроят «темную»

Постановление НКРЭ, согласованное на на заседании Нацкомиссии 5 августа, очень короткое. По факту оно предусматривает внесение всего одной правки в пункт 7.11 раздела 7 Правил розничного рынка электроэнергии. Ее суть в том, чтобы убрать «отсрочку» от отключения на время возможного судебного разбирательства по факту прекращения поставок электроэнергии.

«Это решение позволит энергокомпаниям прекращать поставки электроэнергии должникам, не принимая во внимание факт возможного судебного обжалования», — уточняет Попенко. Он называет постановление НКРЭ «крайне противоречивым» и даже «позорным».

"Оно фактически вводит «презумпцию правильности долга», — считает Попенко.

Оспаривать платежки в судах и дальше можно, но — уже без света. И даже если суд в итоге станет на сторону должника, ему придется пройти непростую процедуру подключения к электричеству. Не говоря уже о том, что судебные разбирательства могут растянуться на месяцы, и все это время истцу придется жить без света или платить по счетам, даже если он считает их «неправильными».

"Понятно, что у энергетиков есть аргументация, дескать, в магазине вам без денег молока или хлеба никто не даст. Но и у потребителей — как бытовых, так и не бытовых, — тоже есть «своя правда», — отмечает Попенко.

К примеру, многим потребителям приходят «неправильные» платежки, с явно завышенными цифрами. «Минфин» уже писал о проблеме с завышенными платежками, которые получают многие украинцы, в частности, о потребителе из Кременчуга, который получил счет за свет на 32 тысячи гривен за месяц, хотя по счетчику «сжег» электричества всего на 1,5 тысячи. Также есть прецеденты, когда люди получают «двойные» платежки.

Как отметил на заседании Нацкомиссии представитель «Укринтерэнерго» (является Поставщиком последней надежды, то есть работает с имеющими долги потребителями) Александр Мануйленко, согласно действующему законодательству, одним из условий поставок электроэнергии потребителям является отсутствие просроченной задолженности.

Но многие недобросовестные потребители пользуются «лазейкой». «Когда им направляют уведомление об отключении, они тут же обращаются в суд, после чего мы должны отозвать отключение, а они продолжают не платить по счетам и накапливать долги. В результате такая задолженность составляет 3,7 млрд из общего долга за электроэнергию в 6 млрд гривен», — рассказал Мануйленко.

Кого будут отключать

В постановлении НКРЭ не указано, каких именно потребителей коснутся нововведения. В нем говорится в целом о должниках. Попенко утверждает, что речь идет обо всех — и бытовых, и коммерческих потребителях, а также коммунальных предприятиях, в частности, водоканалах, являющихся крупными клиентами энергетиков.

«Постановление НКРЭ КП коснется всех потребителей без исключения — и населения, и предприятий, и коммунальных структур», — утверждает он.

В то же время Мануйленко уточнил, что в этом году было принято несколько законодательных актов, которые минимизируют риски отключений от электроэнергии для людей и объектов критической инфраструктуры.

В частности, закон № 4213 об упрощении присоединения к электросетям на время военного положения остановил принудительное исполнение решений по исполнительным производствам, возникшим с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2024 года. Это касается взыскания сумм индекса инфляции, других штрафов и неустоек, предусмотренных договорами между всеми участниками рынка электроэнергии, в частности, между ГП «Гарантированный покупатель» и производителями возобновляемых источников энергии.

А в конце августа должно вступить в силу постановление Кабмина № 833, согласно которому не подлежат отключениям от электроэнергии за долги «защищенные потребители» и объекты критической инфраструктуры, при условии, что они откроют специальные счета в уполномоченных банках. Таким потребителям Поставщик последней надежды будет поставлять электроэнергию как минимум еще 90 дней. А со спецсчетов будут постепенно списывать долги.

Таким образом, самые уязвимые потребители будут защищены, — считает Мануйленко.

Впрочем, Попенко говорит, что наличие нескольких законодательных актов на «одну тему» может только запутать и без того сложную ситуацию.

«Людям сложно разобраться, что к чему, а монополисты будут использовать любую лазейку в законодательстве в свою пользу. Как это будет выглядеть на практике? Предположим, у вас есть долг за электроэнергию, скажем, платежка, с которой вы не согласны. Ранее вы просто шли в суд, и на время разбирательств вас никто не отключал.

Теперь вас сначала отключат, а потом — делайте, что считаете нужным, — обращайтесь в суды или открывайте спецсчета, но уже без света. Понятно, что так как судебные разбирательства могут длиться месяцами, большинство потребителей будут вынуждены заплатить долги, даже самые сомнительные, ведь жить без электричества очень сложно.

После этого им придется заново подключиться к электроэнергии, оплатив эту процедуру (для бытовых потребителей ценник — порядка 1 800 гривен). И уже когда на руках будет судебное решение в вашу пользу, можно будет выбивать долги из энергокомпании, что тоже может растянуться во времени и потребовать немало усилий", — утверждает Попенко.

Риски по воде и отоплению

Отдельные риски вырисовываются для коммунальных предприятий. Как заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, водоканалы на сегодня накопили огромные долги за электричество. Но основная причина в том, что регулятор еще с 2021 года не согласовывает им экономически обоснованные тарифы на воду. А с учетом подорожания электроэнергии, реагентов, роста зарплат, платить по счетам водоканалам все сложнее.

Президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий считает, что постановление НКРЭ — это фактически новый механизм легализированного отключения критической инфраструктуры.

«Да-да, теперь водоканалы или тепловиков смогут оставить без электроэнергии даже тогда, когда суд еще не решил, законным ли является отключение. Схема простая: заморозили тариф (он покрывает 70−75% затрат) — долги за электроэнергию растут, подаешь в суд, чтобы не отключали, а тебя уже все равно отключают. Потому что теперь так можно. А главное — во время войны. Когда вода, канализация и санитария — вопрос не комфорта, а выживания», — отметил Новицкий.

Отметим, что точная информация по размеру задолженности потребителей за коммунальные услуги сейчас засекречена. Но, по данным экспертов, водоканалы должны за электроэнергию более 13 млрд гривен. Самые крупные должники — «Вода Донбасса» (порядка 5 млрд) и водоканалы Харьковской области (4,5 млрд). Понятно, что оперативно их погасить коммунальщики вряд ли смогут.

«По водоканалам ситуация действительно очень сложная. Денег нет ни у них самих, ни у многих местных общин, которые в теории могли бы их профинансировать. В итоге многие украинцы рискуют остаться без воды и канализации», — считает Александр Душенко.

По его словам, для тепловиков вопрос долгов за электроэнергию стоит менее остро, хотя проблема тоже есть. «Теплокоммунэнерго сейчас более озабочены вопросом расчетов с „Нафтогазом“ за газ. НАК массово подает в суды, те блокируют счета предприятиям ТКЕ. В итоге мы не можем платить налоги, и рискуем потерять статус критичности и возможность бронировать сотрудников», — рассказал «Минфину» Душенко.

Он говорит, что «разборки» по долгам, особенно накануне нового отопительного сезона, попросту могут ввергнуть страну в коммунальный хаос — когда и население, и бизнес рискуют остаться без воды и отопления из-за того, что коммунальные предприятия не в состоянии оплатить счета поставщиков ресурса.

«А если повысить тарифы, что позволило бы коммунальщикам рассчитаться с долгами, люди попросту не смогут их оплачивать. То есть получается замкнутый круг», — добавил Попенко.

Не исключено, что на этом фоне власти все же решатся на пересмотр коммунальных тарифов для населения. В недавнем инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставки горячей воды пересматриваться не будут.

Но уже с 2026 года ожидается их увеличение с целью приведения к экономически обоснованному уровню. Это, якобы, необходимо, с учетом сложной ситуации в энергетике. При этом НБУ пока не дает прогноз, как именно могут измениться тарифы.