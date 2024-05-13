Кто получит право на новую квартиру за деньги ЕС

По оценке Всемирного банка, общие потребности на восстановление жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, составляют примерно 72,7 млрд евро . Вопрос нового жилья актуален для более 3,7 млн ВПЛ. Сколько денег готов выделить ЕС на обеспечение украинцев жильем и кто будет иметь на это право, в колонке для ЭП рассказала депутат Елена Шуляк, глава Комитета BP по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Больше всего в жилье нуждаются те, у кого оно было повреждено или уничтожено. Преодолеть эти вызовы Украине поможет углубление евроинтеграции, в частности, благодаря стратегическому документу Ukraine Facility — пакету поддержки украинских реформ от Евросоюза, который предусматривает выделение €50 млрд.

Среди этих реформ — продолжение программы компенсации за разрушенное жилье, усовершенствование законодательства и подходов к жилищной политике, привлечение инвестиций в строительство жилья.

Продление программы «єВідновлення»

Программа «єВідновлення» успешно реализуется уже более года. За это время 53 тыс. семей получили средства на восстановление собственного жилья, а еще 6 тыс. — жилищные сертификаты для покупки нового.

Однако главное условие продления программы — наличие постоянных источников финансирования. Для этого государство предпринимает ряд шагов по привлечению средств из разных источников. К примеру, Украина начала сотрудничество с Банком развития Совета Европы, который только в 2024 году выделяет 100 млн евро на финансирование жилищных сертификатов.

Гарантией дальнейшей пролонгированности программы является то, что в рамках I Компонента Ukraine Facility предусмотрено 600 млн евро на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в 2026—2027 годах.

Вскоре должен заработать еще один этап программы — выделение средств на строительство жилья на собственном земельном участке. Также Министерство восстановления анализирует результаты реализуемого в Мелитополе пилота предоставления компенсации за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях.

В ходе эксперимента изучались технические возможности подтверждения разрушений с использованием спутниковых снимков. Это означает, что в будущем «єВідновлення» можно будет расширить на фактически уничтоженные города, такие как Бахмут, Мариуполь или Авдеевка.

Изменение принципов жилищной политики

У Ukraine Facility среди условий получения финансовой поддержки есть принятие законопроекта «Об основных принципах жилищной политики», который проходит раунды публичных консультаций. Он предусматривает диверсифицированные инструменты жилищной политики, в зависимости от потребностей разных групп граждан.

С одной стороны, необходимо развивать финансово-кредитные механизмы — льготные ипотечные программы, лизинг, компенсацию части стоимости жилья или части процентов по кредиту и т. д.

Уже заработала программа «єОселя», которая предоставляет кредиты по ставке 7% годовых, прежде всего для ВПЛ и ветеранов. Необходимо масштабировать эту программу для более широких групп граждан, у которых нет собственного жилья.

В Ukraine Facility оценивают инвестиционные потребности в программе ориентировочно в 55 млрд грн на 2024−2026 годы, из них на компенсацию процентной ставки для участников боевых действий — 2,2 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем до 30 тыс. семей, в частности, 10 тыс. семей военных.

Создание фондов социального жилья

Не стоит забывать, что у каждого третьего украинца низкий уровень дохода, в социальной поддержке нуждаются около 1 млн ВПЛ, увеличивается количество людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

И для того, чтобы преодолеть эти вызовы, Украина должна развивать фонды социального жилья, которое составляет лишь 1−1,5% от жилищного фонда, тогда как в странах ЕС порой эта доля доходит до 25%.

Новый законопроект значительно расширяет полномочия общин и вводит понятие «жилищного фонда территориальной общины». Также предлагается использовать принцип «револьверного фонда» — когда прибыль от сдачи жилья в социальную аренду реинвестируется в строительство нового жилья.

Это поможет стимулировать постоянный рост рынка доступного жилья и снизить зависимость жилищных программ от бюджетного финансирования.

Вместо квартирных очередей, мы предлагаем человекоориентированный подход и цифровые решения. Речь идет о создании Единой информационно-аналитической жилищной системы, которая будет анализировать уровень доходов, наличие жилья в собственности, социальный статус гражданина.

Согласно этим вводным, система будет предлагать соответствующий вариант обеспечения жильем — социальное, служебное, финансово-кредитные механизмы и т. д.

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Первые практические шаги в этом направлении заложены также в Ukraine Facility. В 2024—2025 годах предусмотрено 200 млн евро на обеспечение жильем защитников Украины, у которых I и II группы инвалидности, членов семей погибших, а также защитников-ВПО. Еще 450 млн евро должны быть предоставлены для этих групп граждан в 2024—2027 годах.