Новостройки и вторичка: Что изменилось на рынке недвижимости в мае (инфографика)

Первичный рынок продолжает положительное движение: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию. На вторичном рынке есть определенная тенденция роста стоимости. Об этом говорится в исследовании DIM .RIA.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Первичный рынок

По данным DIM.RIA, по состоянию на конец мая 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Процент держится почти на одном уровне в течение всей весны.

В мае в Украине сдали в эксплуатацию девять новостроек, которые составляют 22 секции. Из них — две новостройки с девятью секциями в Киеве и одна новостройка с двумя секциями в Киевской области.

Если рассматривать период с мая 2022 года по май 2023 года, то в эксплуатацию сдали 341 новостройку с 731 секцией. В Киеве — 39 новостроек и 120 секций, а в Киевской области — 74 новостройки и 166 секций.

Читайте:єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

По состоянию на конец мая, в Украине количество готовых новостроек, в которых ведутся продажи — 541. Они составляют почти 25% всех работающих новостроек.

Также в мае возобновлено строительство в трех новостройках, а в течение года (с мая 2022 года по май 2023 года) — в 133.

Читайте: Владимир Зубик: чтобы украинцы оставались в стране и отстраивали ее, людям должна быть доступна льготная ипотека

Как изменились цены

Средняя цена за м² на конец мая в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49 993 грн, что на 1% ниже, чем в апреле и на 40% выше, чем в феврале 2022 года.

В Киевской области средняя цена за м² составляет 28473 грн. По сравнению с апрелем 2023 года рост на 2%, а с февралем 2022 года рост на 29%.

В целом значительное падение цены почти не прослеживается. Однако в Харьковской области средняя стоимость за м² составляет сейчас 26 635 грн, и это на 5% меньше, чем в феврале прошлого года и на 1% меньше, чем в апреле этого года.

Вторичное жилье

Сравнивая май и апрель этого года, на рынке вторички увеличилось предложение. В столице — на 24%, в Киевской области — на 47%. Лидерами за количество новых предложений стали Закарпатье (+83%), Волынь (+89%) и Ровенщина (+90%).

Как изменились цены

Анализируя предыдущий месяц — апрель, цена в большинстве регионов постепенно уходит вверх.

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице — 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле и на 8% больше, чем в феврале прошлого года.

На Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года.