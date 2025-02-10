Новостройки дорожают: 4 области, где застройщики снизили цены

После неоднозначного прошлого года, когда квартиры в новостройках в половине областей подешевели , в январе они в основном вернулись к росту. На сколько именно изменилась стоимость жилья и где она растет самыми быстрыми темпами, «Минфину» рассказали эксперты DIM.RIA .

Первичный рынок

Предложение

В течение января 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки на 38 секций. Больше всего объектов сдали в Киевской области — 7, из них 4 — непосредственно в столице. Таким образом, по состоянию на конец января в Украине 763 завершенных новостройки, самая высокая доля завершенных объектов — в Одесской (54%), Волынской (48%), Днепропетровской и Ровенской (по 43%) областях.

Цены

Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе в течение января уменьшилась лишь в четырех из проанализированных областей Украины, в остальных областях — выросла на 1−8% или осталась без изменений. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В течение января средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а сравнивая год к году, подешевела на 5% — $70.

Спрос

Аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Наиболее существенно количество поисковых запросов выросло в Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях.

Вторичный рынок

Предложение

На рынке продажи вторичного жилья в январе пользователи добавили гораздо больше предложений, по сравнению с декабрем. Больше всего количество новых предложений выросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях — примерно в два раза. В г. Киев и Киевской области численность предложений по продаже выросла ровно в полтора раза.

Цена

В январе 2025 года цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время, по сравнению с данными за январь 2024 года, она в основном росла. Больше всего — в Закарпатской области, на 33% за год. Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру (-3% год к году).

Если рассматривать столицу более подробно, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тыс., а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.

Спрос

В первый месяц 2025 года в большинстве областей интерес пользователей ко вторичному жилью оживился. Самую большую разницу между количеством отзывов и количеством объявлений, добавленных в январе, специалисты отметили в Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях: там спрос превышает предложение в 15−19 раз. В г. Киев соотношение количества объявлений к отзывам составляет примерно 1:2.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды в январе, по сравнению с декабрем 2024 года, количество новых предложений жилья снизилось во всех проанализированных областях.

Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице не менялась, однако год к году повысилась на 3%. За год цены выросли и в других регионах, наиболее активно — в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой области (рост более чем на 30%).

Столица позволяет выбрать более бюджетное жилье, в зависимости от района. Самые низкие цены можно найти в Деснянском районе, в среднем 10 600 грн за однокомнатную квартиру, а вот самым дорогим стал Печерский район со средней ценой аренды за месяц 22 тыс. грн.

Интерес

В январе, по сравнению с декабрем, больше всего активность по поиску жилья в аренду выросла в Черкасской и Ровенской областях. В столице пользователи сделали на 21% больше запросов в течение прошедшего месяца.

Соотношение количества объявлений об аренде к количеству отзывов на них в январе в Киеве составило 1:7. Самым высоким спросом по предложению отличились Кировоградская, Житомирская и Черкасская области.