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10 октября 2024, 17:14 Читати українською

Цена на недвижимость продолжает расти, а интерес к аренде снижается

В течение прошлого месяца цены на недвижимость в большинстве областей росли. Насколько дороже стало купить квартиру, и в каких регионах наблюдались обратные тенденции, говорится в исследовании аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

В течение месяца цены на недвижимость в большинстве областей росли.

Первичный рынок

Предложение

В сентябре количество новостроек с активными отделами продаж осталось на таком же уровне — 77%. В течение месяца в эксплуатацию сдали две новостройки во Львовской области, и одну — в Киевской области в целом на 6 секций.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе в основном росла в сентябре на 1−6%, в зависимости от области. Сравнивая сентябрь 2024 года с сентябрем 2023 года больше всего подорожали новостройки в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Самая высокая средняя стоимость нового жилья сохраняется в Киеве — $1 349 за кв.м.

Спрос

В сентябре пользователи маркетплейса гораздо больше интересовались квартирами в новостройках, по сравнению с августом. Самый большой прирост поисковых запросов произошел в Николаевской и Кировоградской областях. Вместе с тем в масштабах года оживление интереса наблюдается только в Киевской области, без учета столицы, и в Винницкой области.

Вторичный рынок

Предложение

В сентябре стало меньше желающих продать собственное жилье, если сравнивать с августом или сравнивать данные год к году. По сравнению с сентябрем 2023 года, количество предложений по продаже жилья выросло только в Черниговской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Цена

Стоимость, которую указывали владельцы в своих предложениях по продаже недвижимости, в сентябре выросла почти в каждой области в основном на 5−6%. Киевская область не показала изменений, а в Киеве аналитики выделили незначительное удешевление на 1%. При этом столица остается городом с самым дорогим жильем: средняя цена за однокомнатную квартиру на основе предложений сентября составляет $84 935. Однако на рынке есть более дешевые и более дорогие предложения: в среднем $45 060 в Деснянском районе и $113 553 — в Печерском.

Спрос

Пользователи более активно искали предложения для покупки жилья в центральных и западных областях Украины: там спрос вырос где-то более чем на 20%. Несмотря на то, что в течение года общее количество поисковых запросов идет на спад, в большинстве областей Украины до сих пор на одно объявление о продаже жилья приходится 5−10, а иногда и 20 отзывов.

Рынок аренды

Предложение

По данным аналитического центра DIM.RIA, украинцы начали публиковать меньшее количество предложений по аренде жилья. Самый существенный спад в сентябре зафиксировали в Кировоградской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За год самое существенное количество предложений выросло в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 203 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице не изменилась, однако за последний год увеличение составило 18%. За год цена аренды однокомнатной квартиры больше всего выросла в Закарпатской, Житомирской и Ровенской областях — более чем на 60%, по сравнению с показателями сентября 2023 года.

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Спрос

Год до года и месяц к месяцу пользователи стали меньше искать жилье для аренды, однако традиционно на одно объявление приходится гораздо больше отзывов. В Киеве это более 6 отзывов на каждое добавленное в сентябре объявление.

Комментировать

Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
10 октября 2024, 17:25
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І попит є на цікаві варіанти. І ціни ростуть. І будуть рости. На все ціни ростуть.
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0
korvin29
korvin29
10 октября 2024, 18:40
#
Цена квартиры зависит от средней зарплаты, возможно сейчас рынок делают военные и выплаты по погибшим военным.
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