Что нужно знать при продаже недвижимости и вывозе средств за границу

С чем придется столкнуться украинцам, которые хотят продать собственную недвижимость и перевезти деньги за границу, рассказала инвестиционный риелтор Елена Маленкова. «Минфин» выбрал главное.

Без эмоций и собственных оценок расскажу, что вам придется сделать, если решите продать свою квартиру и вывезти деньги за границу. Для того, чтобы потом «не кусать локти», делайте все правильно с самого начала.

1. Когда выставили квартиру на продажу, нужно определиться, какая схема продажи подходит именно вам. Это может быть наличный расчет до сделки, но тогда вы эти средства вывезти не сможете.

Ясно, есть еще «способы», но я здесь о них рассказывать не буду, конечно.

2. По закону Украины, все расчеты между сторонами соглашения должны проходить исключительно через банк. Когда-то было все, что свыше 400 тыс. грн, потом все, что свыше 150 тыс. грн, теперь уже все, что свыше 50 тыс. грн.

Во всяком случае, недвижимость — это ценный товар, поэтому все расчеты должны проходить в безналичной форме.

3. Сейчас много таких сделок, потому что есть льготные категории граждан, которые получают Сертификаты от государства. Такие как вынужденные переселенцы, УБД, те, кто лишился жилья, еще кредитные сделки по «єОселя».

Что вы должны знать:

Счет по «єОселя» открывается на покупателя в любом государственном банке, который согласовал кредит.

ПоПпостановлениям — только в Ощаде.

И изменить ничего нельзя.

4. Счет владелец может открыть в любом банке, но вы должны заранее уточнить, какая комиссия в вашем банке и все условия снятия средств со счета.

Проще всего открыть счет в Ощаде, тогда деньги зайдут за 2−3 часа в тот же день. Но есть всегда «но»: перевод средств из Ощада стоит 500 грн, это стоимость платежки.

Самое интересное начинается, когда вы хотите перевести свыше 100 тыс. грн в месяц.

Финмон Ощада должен дать разрешение на разблокирование суммы, а это 3−5 дней, чтобы можно было разбрасывать по банкам, тем самым уменьшили время на поход по банкам, как на работу.

5. Вы можете снимать по 100 тыс. грн каждый день в разных банках, но тратите средства на комиссии банка. Это может быть от 15 тыс. грн и выше.

Но экономите время, если вы приехали из-за границы и срок пребывания ограничен.

Итак, вы выбираете, платить дорого или ходить месяц или два, чтобы снять деньги.

6. Для пересечения границы у вас должен быть целый пакет документов:

Выписка из банка о поступлении средств, движении по счету;

квитанция за каждое снятие, за каждые 100 тыс. грн;

Если были переводы на другие банки, пакет документов для каждого из них: договор купли-продажи (ДКП) и та же выписка о поступлении средств. Выписка бесплатная!

Справка о состоянии счета платная.

Если деньги выводите, обмен валюты должен быть только в банке. Некоторые банки не дают именных квитанций, поэтому, на таможенной границе вас могут не выпустить.

А некоторые банки берут деньги, чтобы такие квитанции выдать. Нужно заранее выяснить в каждом банке.

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7. Для пересечения границы перевод ДКП не нужен. Он будет нужен для легализации средств за границей. Для этого вы заказываете перевод в специализированном бюро с нотариальным удостоверением.

Для некоторых стран, с которыми у нас упрощенная система обмена данными, апостиль не нужен, для остальных — нужно его ставить. Это 5−7 дней примерно. Считайте время и деньги. Приблизительно, перевод с нотариальным удостоверением стоит ±5 тыс. грн.

Страны, для которых апостиль не требуется, загуглите.

8. Пересечение границы со всеми деньгами и пакетом документов происходит по красному коридору с обязательным декларированием всей суммы средств, на которые есть подтверждение.

Надо заполнить таможенную декларацию, вы можете загрузить ее из сайта Государственной таможенной службы.

Сохраните этот пост, возможно, он вам пригодится, если придется продать какую-нибудь недвижимость. Конечно, я за то, чтобы вы в Украине только покупали и инвестировали!