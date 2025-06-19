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19 июня 2025, 15:14 Читати українською

Множественное гражданство: смогут ли украинцы иметь несколько паспортов

Верховная Рада приняла проект № 11469 о множественном гражданстве для украинцев. Что с ним не так, рассказал эксперт по банковскому праву, директор FinWin finance company Александр Ярецкий. «Минфин» выбрал главное.

Верховная Рада приняла проект №11469 о множественном гражданстве для украинцев.

Тут нас Верховная Рада немного осчастливила возможностью иметь второе гражданство стран, которые позволит Кабмин, приняв соответствующий закон, но с этим есть определенная проблема.

Она состоит в том, что у нас статья 4 Конституции прямо предполагает, что «в Украине существует единое гражданство».

И пока Конституционный суд Украины не дал своего официального толкования этой нормы, существуют два взаимоисключающих варианта ее толкования юристами:

1. норма о едином гражданстве в Украине касается самого государства Украина. Что в нем не могут одновременно существовать гражданства других территориально-административных единиц.

Что не может быть, условно, гражданства Киева, Киевской области, гражданства Крыма или что-то такое.

И что при этом это не имеет никакого отношения к множественности гражданства у человека, у которого может быть и гражданство Украины, и гражданство других стран без ограничений.

Лично я — сторонник такого толкования, но существует и мнение, что

2. норма о едином гражданстве в Украине касается именно граждан Украины, которые не имеют права иметь одновременно гражданство других стран.

На такое толкование Конституции опирается закон Украины «О гражданстве Украины», и именно поэтому и на его основании еще при Президенте Порошенко возникла, на мой взгляд, позорная практика лишения отдельных людей украинского гражданства.

При чем такая практика была, ну, очень выборочной. Достаточно вспомнить таких РЭРов, как Яресько, Супрун, Абромавичюс, на существование множественного гражданства у которых власти предпочитали не обращать внимания.

Поэтому сейчас проблема в том, что, при отсутствии официального толкования Конституции КСУ, принятый ВРУ закон будет противоречить Конституции в любом случае:

1. если множественное гражданство у граждан Украины ее Конституцией не запрещено, то законом не могут быть сужены их права из-за ограничений стран для множественного гражданства.

Хотя бы потому, что существует статья 22 Конституции, согласно которой конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены, и при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод;

2. если Конституцией запрещено само множественное гражданство, то, тем более, как закон может опровергнуть указанную норму Конституции, разрешив его, пусть и в ограниченных вариантах?

Поэтому, учитывая изложенное, более правильно было бы все же на уровне КСУ определиться с тем, что же на самом деле имелось в виду в Конституции ее авторами при ограничении гражданства, а уже дальше стало бы понятно, что с этим можно сделать: вносить ли изменения в Конституцию или дать зеленый свет множественному гражданству без ограничений.

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Ну и очевидно, что, при наличии у граждан возможности иметь множественное гражданство, необходимо с целью защиты национальных интересов уже законом ограничить возможности их привлечения к государственной службы и доступа к критической информации.

Ибо, когда у нас министром финансов работает гражданка Украины, которая является одновременно гражданкой США, то большой вопрос, интересы которой из двух этих стран, она как гражданка и патриотка, будет в первую очередь защищать, тем более, если они будут конфликтовать между собой?

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