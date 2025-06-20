Що потрібно знати під час продажу нерухомості та вивозу коштів за кордон

Із чим доведеться стикнутися українцям, які хочуть продати власну нерухомість та перевезти гроші за кордон, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова. «Мінфін» вибрав головне.

Без емоцій та власних оцінок розповім, що вам доведеться зробити, якщо вирішите продати свою квартиру та вивезти кошти за кордон. Для того, щоб потім «не кусати лікті», робіть все правильно з самого початку.

1. Коли виставили квартиру на продаж, потрібно визначитися, яка схема продажу підходить саме вам. Це може бути готівковий розрахунок до угоди, але тоді ви ці кошти вивезти не зможете.

Очевидно, ще є «способи», але я тут про них розповідати не буду, звісно.

2. За законом України, всі розрахунки між сторонами угоди мають проходити виключно через банк. Колись було все, що вище 400 тис. грн, потім все, що вище 150 тис. грн, зараз вже все, що вище 50 тис. грн.

В будь-якому разі, нерухомість — це коштовний товар, тому всі розрахунки мають проходити у безготівковій формі.

3. Зараз багато таких угод, бо є пільгові категорії громадян, які отримують Сертифікати від держави. Такі як вимушені переселенці, УБД, ті, хто втратив житло, ще кредитні угоди за «єОселя».

Що ви маєте знати:

Рахунок за «єОселя» відкривається на покупця в будь-якому державному банку, який погодив кредит.

За Постановами — лише в Ощаді.

І змінити нічого не можна.

4. Рахунок власник може відкрити в будь-якому банку, але ви маєте заздалегідь уточнити, яка комісія в вашому банку і всі умови зняття коштів із рахунку.

Простіше відкрити рахунок в Ощаді, тоді гроші зайдуть за 2−3 години в той самий день. Але є завжди «але»: переказ коштів із Ощаду коштує 500 грн, це вартість платіжки.

Найцікавіше починається, коли ви хочете переказати понад 100 тис. грн на місяць.

Фінмон Ощаду має дати дозвіл на розблокування суми, а це 3−5 днів, щоб можна було розкидати по банках, тим самим зменшили час на похід по банках, як на роботу.

5. Ви можете знімати по 100 тис. грн кожного дня в різних банках, але витрачаєте кошти на комісії банку. Це може бути від 15 тис. грн і вище.

Але заощаджуєте час, якщо ви приїхали з-за кордону і термін перебування обмежений.

Отже, ви обираєте, платити дорого чи ходити місяць або два, щоб зняти кошти.

6. Для перетину кордону у вас має бути цілий пакет документів:

Виписка з банку про надходження коштів, рух за рахунком;

Квитанція за кожне зняття, за кожні 100 тис. грн;

Якщо були перекази на інші банки, пакет документів для кожного з них: договір купівлі-продажу (ДКП) й та сама виписка про надходження коштів. Виписка безкоштовна!

Довідка про стан рахунку є платною.

Якщо гроші виводите, обмін валюти має бути лише в банку. Деякі банки не дають іменних квитанцій, отже, на митному кордоні вас можуть не випустити.

А деякі банки беруть кошти, щоб такі квитанції видати. Треба заздалегідь з'ясувати у кожному банку.

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7. Для перетину кордону переклад ДКП не потрібен. Він буде потрібен для легалізації коштів за кордоном. Для цього ви замовляєте переклад у спеціалізованому бюро з нотаріальним посвідченням.

Для деяких країн, із якими у нас спрощена система обміну даними, апостиль не потрібен, для решти — треба його ставити. Це 5−7 днів приблизно. Рахуйте час та гроші. Приблизно, переклад із нотаріальним посвідченням коштує ±5 тис. грн.

Країни, для яких апостиль не потрібен, загугліть.

8. Перетин кордону зі всіма грошима та пакетом документів відбувається червоним коридором, із обовʼязковим декларуванням всієї суми коштів, на які є підтвердження.

Треба заповнити митну декларацію, ви можете її завантажити із сайту Державної митної служби.

Збережіть цей пост, можливо, він вам стане у нагоді, якщо доведеться продати якусь нерухомість. Звичайно, я за те, щоб ви в Україні лише купували та інвестували!