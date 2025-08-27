БТИ меняет условия работы: справку придется ждать месяц и заплатить за нее больше

В столичном БТИ — небывалый ажиотаж. Как рассказали «Минфину» киевские нотариусы, Бюро технической инвентаризации сообщило, что «прекращает выдавать информационные справки в рамках ранее установленных сроков (5−10 дней). Новый срок — месяц». В БТИ объясняют такое решение большим наплывом посетителей и возросшей нагрузкой на сотрудников. Также выросли тарифы на оформление информационных справок.

Новый ценник, по словам одного из нотариусов, «просто заоблачный». «Если речь идет о квартире до 30 квадратных метров, то придется заплатить 3 600 гривен. При этом сама инвентаризация в эту сумму не входит — только подготовительная работа», — говорит собеседник «Минфина».

Мы уже писали, что Министерство юстиции призвало граждан переоформить свои права на недвижимость, которые возникли до 2012 года. Это необходимо для внесения информации в Реестр имущественных прав. Как отметили в Минюсте, «бумажные» данные в БТИ слишком ненадежные, особенно в условиях военного времени.

В связи с этим в профильных кругах уже заговорили о том, что нынешний ажиотаж является последствием призыва Минюста переоформлять недвижимость. А некоторые даже предположили: дескать, БТИ хотят закрыть, а данные, внесенные в госреестр, будут для граждан бесплатными.

«Минфин» разбирался, что происходит вокруг БТИ, и главное — как это скажется на владельцах недвижимости, которым нужно получать справки из Бюро технической инвентаризации.

Ждать — не меньше месяца

В столичном БТИ изменили условия работы с посетителями. В последнее время резко выросли сроки предоставления справок. Если ранее получить информационную справку можно было в течение 3−10 дней, то теперь все чаще выставляют новый срок — до месяца.

«Говорят, что завалены запросами по уничтоженному и поврежденному имуществу и социально важной работой с военными, поэтому иначе не могут. При этом уже есть факты отказа в выдаче справок государственным регистраторам и нотариусам. Без техпаспорта на недвижимость вообще отказываются выдавать документы», — рассказал «Минфину» один из столичных нотариусов.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец предположил, что повышенная нагрузка на БТИ также может быть связана с периодом отпусков. «Многие граждане пытаются использовать это время, чтобы „побегать по инстанциям“, а в Бюро работает меньше специалистов, так как многие ушли в отпуск. Это только усиливает ажиотаж», — говорит он.

В ситуацию уже вмешалась Нотариальная палата. Как стало известно «Минфину», они планируют подать обращение в АМКУ, а также собирают отказы в предоставлении справок, чтобы подготовить жалобы от имени граждан. Также представители Нотариальной палаты встретились с руководством КГГА, но, как рассказали «Минфину» нотариусы, «результата пока нет, для их госрегистраторов БТИ ввело такие же правила».

То есть пока особых подвижек в решении вопроса нет. И сколько еще гражданам придется «брать в осаду» БТИ — неясно.

Как объяснила столичный риелтор и юрист Ирина Луханина, «если вы приобрели недвижимость до 2012 года, то сейчас, чтобы ее продать или осуществить любые другие нотариальные действия, вы должны обязательно получить в БТИ юридическую справку о том, что недвижимость действительно зарегистрирована на вас.

Без этой справки нотариусы попросту не возьмутся проводить сделку по вашему объекту. Кроме того, для регистрации недвижимости, права на которые получены до 2012 года, в госреестре прав собственности, необходимо получить техпаспорт нового образца (их также выдают в БТИ).

В Бюро технической инвентаризации необходимо обращаться и гражданам, недвижимость которых была повреждена или уничтожена вследствие вражеских атак. То есть задержки с выдачей справок для многих киевлян чреваты срывом сделок купли-продажи или промедлением с оформлением государственной компенсации за поврежденное имущество.

В Киевском городском БТИ, куда «Минфин» обратился за объяснениями, отказались предоставлять официальные комментарии. Но, позвонив в Бюро как обычные посетители, мы узнали, что информационную справку сейчас действительно быстро не сделать — нужно ориентироваться на срок до месяца, что связано с высокой загрузкой специалистов, — объяснили нам в БТИ.

Новые ценники

Но большие сроки — не единственное «нововведение». Недавно столичное БТИ обнародовало еще и новые ценники на свои услуги. Они в разы выше прежних.

«Если ранее юридическую справку со сроком оформления 5 дней можно было получить, заплатив порядка 500 гривен, то сейчас такая же обойдется в 2 200 гривен. Если речь идет о месячном сроке выдачи (а на сегодня это, по сути, единственный реальный срок), придется заплатить от 1 100 гривен», — говорит Луханина.

Но речь тут идет далеко не о полном пакете документов, а только о «подготовительных работах с предоставлением архивной информации по регистрации». Как правило, нужна еще и техническая инвентаризация, то есть комплексная услуга от БТИ. На нее ценники еще выше.

В «прайсе» от БТИ указано, что с 18 августа 2025 года действуют следующие тарифы на техническую инвентаризацию объекта площадью до 30 квадратных метров и предоставление архивной информации по регистрации:

со сроком выдачи до 1 суток — 5 400 гривен;

до 3 рабочих дней — 3 600 гривен;

до 5 рабочих дней — 2 700 гривен;

до 10 рабочих дней — 1 890 гривен;

1 месяц — 1 800 гривен.

Инвентаризация и предоставление информации по объекту площадью от 31 до 59 квадратов стоит, в зависимости от сроков выдачи документов, от 1 900 (срок — 1 месяц) до 5 700 гривен.

Если вы владелец объекта от 60 до 100 квадратов, придется заплатить от 2 000 до 6 000 гривен. Документы на недвижимость от 101 до 150 квадратов потянут на 2 100 — 6 300 гривен и т. д.

Максимальный ценник — на техническую инвентаризацию садового (дачного) дома площадью от 501 до 999 квадратов — 7 300 − 14 600 гривен. Правда, на данный момент платежи по максимальным ставкам не берут, так как сроки изготовления документации меньше месяца недоступные.

Отметим, что киевское БТИ пересматривает тарифы уже второй раз в течение лета. Так, в июне на выдачу информационной справки, подтверждающей регистрацию прав собственности, установили ценник от 452,88 гривен, плюс 50,62 гривны доплаты за каждого совладельца (если срок изготовления документа 1 месяц), до 905,76 гривен, плюс доплата за каждого совладельца в 101,24 гривны (срок — 3 рабочих дня).

При этом сейчас БТИ готовит приятные новации для владельцев поврежденного имущества — для них справки будут бесплатными.

Можно ли оформить документы в обход БТИ?

Технической инвентаризацией имущества занимаются не только коммунальные, но и частные БТИ. В Интернете и соцсетях есть десятки предложений об изготовлении документов на недвижимость «без очереди и волокиты».

«Минфин» связался с несколькими конторами и спросил их об условиях получения документов.

В компании LexStatus сразу же сказали, что информационных справок о праве собственности на недвижимость не дают. «Оформлять такие справки могут только коммунальные БТИ. Мы же можем провести саму техническую инвентаризацию», — сообщили в компании. Стоимость инвентаризации квартиры площадью 50 квадратных метров без предыдущих перепланировок — 1 600 гривен, сроки ее проведения — 4 рабочих дня.

В частном Киевском бюро технической инвентаризации инвентаризацию такой же квартиры в 50 квадратов берутся сделать за 2 рабочих дня и 2 500 гривен.

Для сравнения: по новым прайсам коммунального столичного БТИ, техническая инвентаризация объекта площадью от 31 до 59 квадратов, плюс предоставление информации о регистрации в сроки до 5 рабочих дней, стоит 2 850 гривен, а до 3 рабочих дней — 3 800 гривен.

Иными словами, провести техническую инвентаризацию у частников сейчас быстрее и дешевле, чем в коммунальном БТИ.

Что касается информационной справки о праве собственности, то в частных конторах в телефонном режиме наотрез отказались даже обсуждать возможность «договориться» через них об ускорении процесса в коммунальном БТИ. Дескать, это просто невозможно.

Но, как стало известно «Минфину» из собственных источников, у некоторых частных контор все же есть связи в БТИ и они готовы посодействовать «ускорению» процесса. «Такса» зависит от сроков, и она за последнее время также заметно выросла.

«Если раньше можно было доплатить 50 долларов и получить справку без волокиты за три дня, то сейчас, чтобы оформить в такой срок, придется отдать не меньше 200−300 долларов», — говорит наш источник.

Как дальше будут работать Бюро?

Проблемы с БТИ спровоцировали появление массы слухов в профильном сообществе. Дескать, Бюро вообще собираются «прикрыть», архивные данные — оцифровать и внести в госреестр, доступ к которому будет либо бесплатным, либо для нотариусов — за умеренную плату.

Получить доказательства в пользу этой версии «Минфину» не удалось.

Ростислав Кравец считает ее сомнительной. «Государству нет смысла «разгонять» БТИ, так как они являются держателями архивов о недвижимости, права на которые получены до 2012 года.

Эти данные сейчас постепенно переносятся в электронный госреестр прав собственности, но для граждан перерегистрация недвижимости не является обязательной, многие проводят ее, только совершая нотариальные действия с объектами, скажем, продавая их или оформляя в наследство.

Но огромное количество данных остается в «бумажных» архивах. Можно предположить, что власти задумались о создании новой структуры, которая возьмет на себя полномочия БТИ, но, если это и так, этот процесс вряд ли будет быстрым. Так что в обозримом будущем Бюро технической инвентаризации никуда не денутся", — считает Кравец.