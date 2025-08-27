БТИ меняет условия работы: справку придется ждать месяц и заплатить за нее больше

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2025, 7:10 Читати українською

БТИ меняет условия работы: справку придется ждать месяц и заплатить за нее больше

В столичном БТИ — небывалый ажиотаж. Как рассказали «Минфину» киевские нотариусы, Бюро технической инвентаризации сообщило, что «прекращает выдавать информационные справки в рамках ранее установленных сроков (5−10 дней). Новый срок — месяц». В БТИ объясняют такое решение большим наплывом посетителей и возросшей нагрузкой на сотрудников. Также выросли тарифы на оформление информационных справок.

Без справки из БТИ невозможно провести сделку по недвижимости, права на которую получены до 2012 года

Новый ценник, по словам одного из нотариусов, «просто заоблачный». «Если речь идет о квартире до 30 квадратных метров, то придется заплатить 3 600 гривен. При этом сама инвентаризация в эту сумму не входит — только подготовительная работа», — говорит собеседник «Минфина».

Мы уже писали, что Министерство юстиции призвало граждан переоформить свои права на недвижимость, которые возникли до 2012 года. Это необходимо для внесения информации в Реестр имущественных прав. Как отметили в Минюсте, «бумажные» данные в БТИ слишком ненадежные, особенно в условиях военного времени.

В связи с этим в профильных кругах уже заговорили о том, что нынешний ажиотаж является последствием призыва Минюста переоформлять недвижимость. А некоторые даже предположили: дескать, БТИ хотят закрыть, а данные, внесенные в госреестр, будут для граждан бесплатными.

«Минфин» разбирался, что происходит вокруг БТИ, и главное — как это скажется на владельцах недвижимости, которым нужно получать справки из Бюро технической инвентаризации.

Ждать — не меньше месяца

В столичном БТИ изменили условия работы с посетителями. В последнее время резко выросли сроки предоставления справок. Если ранее получить информационную справку можно было в течение 3−10 дней, то теперь все чаще выставляют новый срок — до месяца.

«Говорят, что завалены запросами по уничтоженному и поврежденному имуществу и социально важной работой с военными, поэтому иначе не могут. При этом уже есть факты отказа в выдаче справок государственным регистраторам и нотариусам. Без техпаспорта на недвижимость вообще отказываются выдавать документы», — рассказал «Минфину» один из столичных нотариусов.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец предположил, что повышенная нагрузка на БТИ также может быть связана с периодом отпусков. «Многие граждане пытаются использовать это время, чтобы „побегать по инстанциям“, а в Бюро работает меньше специалистов, так как многие ушли в отпуск. Это только усиливает ажиотаж», — говорит он.

В ситуацию уже вмешалась Нотариальная палата. Как стало известно «Минфину», они планируют подать обращение в АМКУ, а также собирают отказы в предоставлении справок, чтобы подготовить жалобы от имени граждан. Также представители Нотариальной палаты встретились с руководством КГГА, но, как рассказали «Минфину» нотариусы, «результата пока нет, для их госрегистраторов БТИ ввело такие же правила».

То есть пока особых подвижек в решении вопроса нет. И сколько еще гражданам придется «брать в осаду» БТИ — неясно.

Как объяснила столичный риелтор и юрист Ирина Луханина, «если вы приобрели недвижимость до 2012 года, то сейчас, чтобы ее продать или осуществить любые другие нотариальные действия, вы должны обязательно получить в БТИ юридическую справку о том, что недвижимость действительно зарегистрирована на вас.

Без этой справки нотариусы попросту не возьмутся проводить сделку по вашему объекту. Кроме того, для регистрации недвижимости, права на которые получены до 2012 года, в госреестре прав собственности, необходимо получить техпаспорт нового образца (их также выдают в БТИ).

В Бюро технической инвентаризации необходимо обращаться и гражданам, недвижимость которых была повреждена или уничтожена вследствие вражеских атак. То есть задержки с выдачей справок для многих киевлян чреваты срывом сделок купли-продажи или промедлением с оформлением государственной компенсации за поврежденное имущество.

В Киевском городском БТИ, куда «Минфин» обратился за объяснениями, отказались предоставлять официальные комментарии. Но, позвонив в Бюро как обычные посетители, мы узнали, что информационную справку сейчас действительно быстро не сделать — нужно ориентироваться на срок до месяца, что связано с высокой загрузкой специалистов, — объяснили нам в БТИ.

Новые ценники

Но большие сроки — не единственное «нововведение». Недавно столичное БТИ обнародовало еще и новые ценники на свои услуги. Они в разы выше прежних.

«Если ранее юридическую справку со сроком оформления 5 дней можно было получить, заплатив порядка 500 гривен, то сейчас такая же обойдется в 2 200 гривен. Если речь идет о месячном сроке выдачи (а на сегодня это, по сути, единственный реальный срок), придется заплатить от 1 100 гривен», — говорит Луханина.

Но речь тут идет далеко не о полном пакете документов, а только о «подготовительных работах с предоставлением архивной информации по регистрации». Как правило, нужна еще и техническая инвентаризация, то есть комплексная услуга от БТИ. На нее ценники еще выше.

В «прайсе» от БТИ указано, что с 18 августа 2025 года действуют следующие тарифы на техническую инвентаризацию объекта площадью до 30 квадратных метров и предоставление архивной информации по регистрации:

  • со сроком выдачи до 1 суток — 5 400 гривен;
  • до 3 рабочих дней — 3 600 гривен;
  • до 5 рабочих дней — 2 700 гривен;
  • до 10 рабочих дней — 1 890 гривен;
  • 1 месяц — 1 800 гривен.

Инвентаризация и предоставление информации по объекту площадью от 31 до 59 квадратов стоит, в зависимости от сроков выдачи документов, от 1 900 (срок — 1 месяц) до 5 700 гривен.

Если вы владелец объекта от 60 до 100 квадратов, придется заплатить от 2 000 до 6 000 гривен. Документы на недвижимость от 101 до 150 квадратов потянут на 2 100 — 6 300 гривен и т. д.

Максимальный ценник — на техническую инвентаризацию садового (дачного) дома площадью от 501 до 999 квадратов — 7 300 − 14 600 гривен. Правда, на данный момент платежи по максимальным ставкам не берут, так как сроки изготовления документации меньше месяца недоступные.

Отметим, что киевское БТИ пересматривает тарифы уже второй раз в течение лета. Так, в июне на выдачу информационной справки, подтверждающей регистрацию прав собственности, установили ценник от 452,88 гривен, плюс 50,62 гривны доплаты за каждого совладельца (если срок изготовления документа 1 месяц), до 905,76 гривен, плюс доплата за каждого совладельца в 101,24 гривны (срок — 3 рабочих дня).

При этом сейчас БТИ готовит приятные новации для владельцев поврежденного имущества — для них справки будут бесплатными.

Можно ли оформить документы в обход БТИ?

Технической инвентаризацией имущества занимаются не только коммунальные, но и частные БТИ. В Интернете и соцсетях есть десятки предложений об изготовлении документов на недвижимость «без очереди и волокиты».

«Минфин» связался с несколькими конторами и спросил их об условиях получения документов.

В компании LexStatus сразу же сказали, что информационных справок о праве собственности на недвижимость не дают. «Оформлять такие справки могут только коммунальные БТИ. Мы же можем провести саму техническую инвентаризацию», — сообщили в компании. Стоимость инвентаризации квартиры площадью 50 квадратных метров без предыдущих перепланировок — 1 600 гривен, сроки ее проведения — 4 рабочих дня.

В частном Киевском бюро технической инвентаризации инвентаризацию такой же квартиры в 50 квадратов берутся сделать за 2 рабочих дня и 2 500 гривен.

Для сравнения: по новым прайсам коммунального столичного БТИ, техническая инвентаризация объекта площадью от 31 до 59 квадратов, плюс предоставление информации о регистрации в сроки до 5 рабочих дней, стоит 2 850 гривен, а до 3 рабочих дней — 3 800 гривен.

Иными словами, провести техническую инвентаризацию у частников сейчас быстрее и дешевле, чем в коммунальном БТИ.

Что касается информационной справки о праве собственности, то в частных конторах в телефонном режиме наотрез отказались даже обсуждать возможность «договориться» через них об ускорении процесса в коммунальном БТИ. Дескать, это просто невозможно.

Но, как стало известно «Минфину» из собственных источников, у некоторых частных контор все же есть связи в БТИ и они готовы посодействовать «ускорению» процесса. «Такса» зависит от сроков, и она за последнее время также заметно выросла.

«Если раньше можно было доплатить 50 долларов и получить справку без волокиты за три дня, то сейчас, чтобы оформить в такой срок, придется отдать не меньше 200−300 долларов», — говорит наш источник.

Как дальше будут работать Бюро?

Проблемы с БТИ спровоцировали появление массы слухов в профильном сообществе. Дескать, Бюро вообще собираются «прикрыть», архивные данные — оцифровать и внести в госреестр, доступ к которому будет либо бесплатным, либо для нотариусов — за умеренную плату.

Получить доказательства в пользу этой версии «Минфину» не удалось.

Ростислав Кравец считает ее сомнительной. «Государству нет смысла «разгонять» БТИ, так как они являются держателями архивов о недвижимости, права на которые получены до 2012 года.

Эти данные сейчас постепенно переносятся в электронный госреестр прав собственности, но для граждан перерегистрация недвижимости не является обязательной, многие проводят ее, только совершая нотариальные действия с объектами, скажем, продавая их или оформляя в наследство.

Но огромное количество данных остается в «бумажных» архивах. Можно предположить, что власти задумались о создании новой структуры, которая возьмет на себя полномочия БТИ, но, если это и так, этот процесс вряд ли будет быстрым. Так что в обозримом будущем Бюро технической инвентаризации никуда не денутся", — считает Кравец.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами