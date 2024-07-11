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11 июля 2024, 14:10 Читати українською

Золотые памятные монеты Украины: 5 надежных вариантов для разных инвестстратегий

По многочисленным просьбам наших читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о золотых украинских памятных монетах, на которых знающий инвестор может очень неплохо заработать. Правда, опять же, тут есть нюансы, о которых мы и поговорим в этой статье.

По многочисленным просьбам наших читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику.

К несомненным хитам как для коллекционеров, так и для инвесторов в золотые монеты Украины можно отнести несколько позиций:

Серия золотых монет «Оранта». Выпущенные в обращение в 1997 году (при том, что на монетах стоит год чеканки 1996). У этих украинских золотых монет номинал 50, 125, 250 и 500 гривен и, соответственно, вес чистого золота 3,11 г, 7,78 г, 15,55 г и 31,1 г. То есть это 1/10 унции, ¼, ½ и 1 унция чистого золота.

На аверсе этих монет в центре размещено изображение кафедрального храма Киевской Руси Софии Киевской. Под ним обозначено время построения собора — ХІ ст., соответствующий номинал и год выпуска монет. Вверху по кругу монет надпись «Україна».

На реверсе монеты, в центре круга, изображена фигура Богоматери Оранты главной мозаики центральной апсиды храма, которую разделяет на равные части горизонтально расположенная надпись «Оранта». Внизу над растительным орнаментом расположены обозначения, проба драгоценного металла и его вес в чистоте.

Удачное сочетание тиража монет (50 грн 2000 шт., 125 грн 4000 шт., 250 грн 3000 шт. и 500 грн — 1000 шт.), их эстетика, качество изготовления, а также достаточная сложность приобретения отдельных номиналов сделали мечтой любого коллекционера украинской нумизматики наличие всего набора из 4 монет — от 50 до 500 гривен. А потому они готовы выкладывать за него огромные суммы, значительно превышающие стоимость самого золота в монетах.

Средняя стоимость 50 грн золотой «Оранты» составляет 38 999 грн, а на пике цены в начале мая 2024 года она достигала 48 888 грн.

Монета «Оранта» 50 грн, рыночная цена на 09.07.2024 г.

Монета «Оранта» 125 грн, рыночная цена на 09.07.2024 г.

Стоимость данной монеты в 125 грн достигает иногда 50 тыс. грн и выше. Она могла бы быть еще выше, но поправку в коллекционную стоимость вносит тираж — он в 2 раза больше, нежели у 50-гривневой монеты.

Монета «Оранта» 250 грн, рыночная цена на 09.07.2024 г.

Большой тираж 250-гривневой «Оранты» (3000 шт.) также работает на снижение цены данной позиции из набора. Эта монета стоила у коллекционеров на пике цены порядка 80 тыс. грн.

Монета «Оранта» 500 грн, рыночная цена на 09.07.2024 г.

500-гривневая монета «Оранта», несомненно, является жемчужиной данной серии за счет своего тиража всего в 1000 штук и сложности ее покупки. Поэтому ее цена на пике стоимости на аукционах составляла порядка 250 тыс. грн.

Специфика данного набора в том, что редкость, а иногда и невозможность достать некоторые из номиналов этих монет, делают обладателя именно полной серии «Оранты» практически ценовым монополистом на рынке.

И это при том, что по отдельности эти монеты стоят тоже немало — около 400 тыс. грн. Но именно позиция 500 грн «Оранты» заметно повышает стоимость всей серии, что дает возможность ее владельцу серьезно зарабатывать и просить 530−560 тыс. грн за набор. Это главный нюанс данной серии на украинском нумизматическом рынке.

Именно популярность полной серии «Оранты» среди коллекционеров помогла поднять стоимость самого драгметалла в данной серии монет более чем в 3,13 раза. Практически 57,54 г чистого золота 999,9 пробы — это 1,85 тройской унции, что на момент написания статьи по курсу Нацбанка составляет порядка 178 835 грн. А ведь продается сейчас такой набор в пределах до 560 тыс. грн.

Тот же, кто смог купить этот полный набор (или хотя бы самую редкую 500-гривневую монету) в момент выпуска в 1997 году, получил доход, в 7−10 раз превышающий его первоначальную стоимость. И это намного больше роста чистой стоимости золота за этот период.

Уникальность данной серии делает ее с годами еще дороже. Поэтому ее владельцы могут не сильно переживать из-за скачков стоимости самого золота на внешних рынках. Хотя это всегда очень важно, например, при принятии решения о покупке более распространенных золотых памятных украинских монет.

«20 лет независимости Украины». Монета номиналом 100 грн была выпущена в 2011 году, ее чистый вес составляет 1 унцию золота 999,9 пробы (31,1 г), тираж всего 1000 штук.

На аверсе монет в центре размещен малый государственный герб Украины, а также портреты выдающихся личностей нашей истории с надписями «Ярослав Мудрий», «Тарас Шевченко», «Михайло Грушевський», «Богдан Хмельницький».

На реверсе монеты размещена стилизованная надпись «20 років незалежності України», изображены самолет, комбайн, судно и шахта, символизирующие соответствующие отрасли народного хозяйства, внизу под кругом надпись «24 серпня 1991 р.».

Спецификой этой монеты является не только ее низкий тираж. Дело в том, что часть выпущенных монет была продана депутатам, подарена иностранным послам и политическим деятелям, принимавшим участие в становлении независимости Украины. В итоге купить ее смог только очень ограниченный круг лиц, приближенных в тот момент к руководству НБУ и политическому истеблишменту.

В настоящий момент, при стоимости металла в пределах 96 667,38 гривен по курсу НБУ на момент написания статьи, она редко встречается на нумизматических аукционах и продают ее в пределах до 170 тыс. грн, то есть в 1,75 раза дороже стоимости драгметалла в монете.

Те, кто купили ее в 2016 году (время появления данной монеты на аукционной площадке) по цене около 55 500 грн, могут ее продать сейчас практически в 3 раза дороже.

Монета «20 років незалежності України» 100 грн, рыночная цена на 09.07.2024 г.

Если же эту монету удалось купить в момент ее выпуска (то есть в 2011 году), владелец сейчас получит в 7−12 раз больше, чем вложил.

К более «спокойным» для инвестиций золотым монетам можно отнести две позиции: «Київський псалтир» (номинал 100 грн, год выпуска 1998) и «Енеїда» (номинал 100 грн, того же года выпуска). Обе они выпущены тиражом по 2000 экземпляров с весом 15,55 г чистого золота 999,9 пробы — то есть по ½ унции.

«Київський псалтир»

На аверсе монеты изображен малый государственный герб Украины над старинным фолиантом. По кругу размещены стилизованные надписи: вверху «Україна», внизу в две строки «100 гривень». Слева от номинала дата «1997» — год чеканки монеты.

На реверсе монеты на фоне аркады размещены изображения: Христос Пантократор в кругу и титлы ИС-ХС (вверху) и композиции миниатюр рукописи: библейский царь Давид (справа) и фрагмент его псалмов (слева), Спиридоний-писарь (в центре). Вверху по кругу размещена стилизованная надпись «Київський псалтир», внизу дата — «1397» — год его написания.

«Енеїда»

На аверсе монеты изображен малый государственный герб Украины в окружении античных и казацких атрибутов: две лиры, шлем, сабля, куманец и колчан со стрелами. На монете размещены надписи: вверху «Україна» и «1998», внизу в две строки «100 гривень», обозначение и проба драгоценного металла Au 900, а также его вес в чистоте — 15,55.

На реверсе монеты представлена композиция — изображения героев поэмы на фоне украинского пейзажа: Эней и Дидона стоят по обе стороны центральной фигуры казака-бандуриста. На монете размещены надписи: вверху «Енеїда», внизу в три строки «І. Котляревського» и «200 років».

У обеих этих монет схожая динамика как по росту цены, так и по степени возможности ее покупки коллекционерами. Часть тиража попала к рядовым коллекционерам, и это позволило им не только оставить их себе в коллекции, но и достаточно активно на них зарабатывать.

Обе эти монеты стоят порядка 70 тыс. грн. Если владельцы купили их, например, в августе 2016 года (период прохода этих монет на аукционной площадке), когда «Київський псалтир» стоил 24 500 грн, а «Енеїда» — 28 тыс. грн, то теперь могут их продать, соответственно, в 2,86 раза и в 2,5 раза дороже.

К менее удачным, с коллекционной точки зрения, но все равно прибыльным инвестициям можно отнести золотую монету «Український балет» 2010 года. Она выпущена тиражом 4 000 штук и весом 15,55 г чистого золота 999,9 пробы (½ унции). Монета до сих пор не распродана как самим Нацбанком, так и теми коллекционерами, которые ранее купили ее себе в коллекцию и для перепродажи.

Памятная монета из золота «Український балет» номиналом 50 гривен еще не так давно выставлялась на продажу в интернет-магазине НБУ.

Те, кто хотел ее купить, уже давно это сделали, и дополнительного большого спроса на монету нет. Но даже за счет роста стоимости золота на международных рынках, эта позиция также принесет неплохой доход своим владельцам в случае ее продажи сейчас.

Монета «Українский балет» 50 грн, рыночная цена 09.07.2024 г.

Те, кто купил монету в 2016 году (даты прохода на аукционной площадке) примерно за 20 тыс. грн, сейчас могут ее продать приблизительно за 59 500 грн.

Стоимость данной позиции только из-за цены золота выросла почти в 3 раза. Хотя, с нумизматической точки зрения, потенциала дальнейшего роста у данной монеты почти нет: ее цена практически полностью зависит от поведения цены золота на международном рынке. А там цена может не только расти, но и периодически ситуативно проседать. И это надо учитывать, оценивая ликвидность покупок этой группы золотых монет Украины.

Подведем некоторые итоги для потенциальных инвесторов в золотые памятные монеты Украины:

Учитывая достаточно большой чек входа в инвестирование в памятные золотые монеты Украины, желательно покупать только ликвидные позиции. Речь идет о монетах, цена которых уже мало зависит от стоимости золота, а нумизматическая накрутка за памятность только растет с годами. Желательно покупать монеты у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках, или у НБУ, если он еще будет их реализовывать.

Всегда необходимо обращать внимание на тираж монеты и ее состояние. Никакие царапины, пятна, потертости на монете или ее вынимание из капсулы хранения — недопустимы. Это сразу же снижает ее стоимость, иногда — в разы.

Обязателен стандартный набор качеств для покупаемой монеты: сертификат НБУ, идеальный вид капсулы и нацбанковской коробки для хранения. Истории с отсутствием сертификата, побитая или треснувшая капсула сразу должны насторожить, так же, как и отсутствие полированного зеркального отражения на покупаемых монетах (они обычно в золоте делались только в «proof»).

Вложения именно в золотые памятные монеты Украины — это всегда вложения с горизонтом инвестирования в минимум 3−5 лет.

Часто встречаемые позиции золотых памятных монет обычно постоянно представлены на нумизматических площадках, поэтому всегда есть возможность подобрать качественную монету. Стоимость часто встречающихся позиций золотых монет обычно привязана к мировым ценам на золото, а вот уже более редких — к реальному спросу и наличию предложения.

Поэтому лучше купить одну редкую позицию и реализовать через несколько лет значительно дороже, чем несколько часто встречающихся монет с большими тиражами, у которых не всегда ликвидность больше, чем сама цена драгметалла на рынке на данный момент.

Золотые памятные монеты всегда подойдут инвесторам, которые делают ставку на рост самого золота, а не только на рост нумизматической ценности монеты. Но при решении о покупке таких монет обязательно изучите цены не только в интернет-магазине НБУ, но и на специализированных нумизматических площадках, чтобы подобрать для себя максимально комфортное сочетание «цена-качество-редкость и ликвидность» покупаемой золотой монеты.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 2

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
11 июля 2024, 15:09
#
Дякую за цікаву статтю!)
+
0
bonv
bonv
11 июля 2024, 15:14
#
Для нумізматів:))) І для довгострокових вкладень.
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