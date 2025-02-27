Золото, серебро, нейзильбер: на каких памятных монетах Украины можно заработать больше

По многочисленным просьбам читателей, продолжаем разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о некоторых новых трендах в этой сфере, рассмотрим, как зарабатывают на украинских монетах. Для примера возьмем новинки отечественной нумизматики, выпущенные Нацбанком на днях.

Война многократно усилила интерес украинцев к своей истории. Это выражается и в увеличении спроса на украинские памятные монеты. Причем огромным спросом пользуется не только сугубо военная тематика, но и монеты, посвященные известным культурным и политическим деятелям или важным событиям. Одновременно такие монеты остаются удачным вариантом инвестиций. Причем, что очень важно, — можно подобрать вариант для любого кошелька.

Вот несколько интересных вариантов:

Монета «Тримаймо стрій!», номиналом 5 грн. Выпущена в обращение 24 февраля 2025 года, нейзильбер, тираж до 50 тыс. шт.

Она продолжает серию украинских памятных монет военной тематики, при выпуске которых использовались самые современные технологии чеканки. За счет рельефности аверса и реверса, а также удачной сувенирной упаковки, она выглядит очень красиво и эстетично.

Монета посвящена воинам, защищающим Украину в войне против рф. На первой же продаже в интернет-магазине Нацбанка, которая состоялась 25 февраля, первые 18 тыс. предложенных экземпляров были распроданы в течение первых 10−15 мин. Спрос превышал предложение почти в 1,5 раза, что сразу же отразилось на цене данной монеты у коллекционеров.

При изначальной стоимости в интернет-магазине Нацбанка в 176 грн и достаточно большом тираже, уже к вечеру дня старта продажи на нумизматических аукционных площадках она продавалась уже в 1,9−2,27 раза дороже — в пределах от 340 до 400 грн.

Таким образом, граждане, успевшие купить ее 25 февраля в интернет-магазине Нацбанка, уже могут заработать на монете почти в 2 раза больше своего вложения.

Как правило, после того, как НБУ разошлет первую уже проданную часть монет адресатам и, учитывая повышенный спрос на нее, проведет вторую серию продаж, цена несколько просядет. Но свои 50−100% дохода на этой монете самые расторопные из коллекционеров и банков-дилеров точно зафиксируют.

Монета «100 років від дня народження Ігоря Шамо», выпущена в обращение 21 февраля 2025 года, номиналом 2 грн, нейзильбер, тираж до 50 тыс. шт.

Посвящена выдающемуся украинскому композитору Игорю Шамо — автору многочисленных симфоний, камерных произведений и песен. В том числе и знаменитой композиции «Як тебе не любити, Києве мій!», которая с 2014 года является официальным гимном Киева.

При изначальной стоимости 25 февраля 2025 года в интернет-магазине Нацбанка в 153 грн и большом тираже, как для монет, посвященных творческим личностям (50 тыс. шт.), — на нумизматических аукционных площадках она уже продается в пределах от 230 до 350 грн, то есть в 1,5−2,3 раза дороже.

Монета «Служба зовнішньої розвідки України», выпущена в обращение 23 января 2025 года, номиналом 5 грн, нейзильбер, тираж до 75 тыс. шт.

При изначальной стоимости в интернет-магазине НБУ 25 февраля 2025 года в 176 грн и большом тираже, на нумизматических аукционных площадках она продается в пределах от 350 до 500 грн, то есть в 1,99−2,84 раза дороже изначальной цены.

Полностью оправдывают себя и инвестиции в украинские серебряные монеты с высоким эстетическим содержанием и отличного качества, формата «Набор из двух памятных монет Владимирский собор в г. Киев» 2023 года выпуска, в футляре с номиналами каждой монеты по 10 грн.

Их изначальная цена в 2023 году составляла 5 130 грн, а тираж был небольшим — всего 2,5 тыс. комплектов. Сейчас эти монеты прочно закрепились в сегменте дорогостоящих, а те, кто смог купить набор по начальной стоимости, уже могут продать его минимум в 4 раза дороже.

Первоначальный ценник Нацбанка в 2023 году:

Причем ценовая вилка на подобные наборы находится в пределах от 22 тыс. до 29 тыс. грн, а то и больше.

Не проиграли и инвесторы в золотые монеты. Неплохой прирост стоимости показали даже те монеты, которые выпущены большими тиражами. Тут подорожание произошло за счет роста стоимости самого металла и курса доллара.

Например, 200-гривневая монета 1996 года выпуска (тираж 10 тыс. шт.) еще не так давно стоила порядка 50−55 тыс. грн. В конце февраля 2025 года уже даже сам Нацбанк продает эти монеты по цене более 70 тыс. грн.

Где и какие монеты купить

Как опытным коллекционерам, так и новичкам полезно знать, как распределяются тиражи монет между их официальными продавцами:

Монеты можно приобрести:

через интернет-магазин Нацбанка — реализуется 60% от тиража нумизматической продукции новых выпусков с 03.05.2024;

через банки-дистрибьюторы — по 6% от тиража: АО АБ «УКРГАЗБАНК» (с 03.05.2024), АО КБ «Приватбанк» (с 03.05.2024), АО «ТАСКОМБАНК» (с 03.05.2024), АО « Ощадбанк » (с 30.05.2024) и АО « ПУМБ » (с 30.05.2024).

Кроме того, в последнее время наблюдается несколько относительно новых трендов на рынке украинской нумизматики, с точки зрения инвестирования:

учитывая снижение покупательной способности основной части населения на фоне роста мировых цен на золото и серебро, а также девальвации гривны — серебряные, а тем более золотые монеты начинают входить в категорию «тяжелых» для покупки для большинства потенциальных покупателей;

в основном быстро распродаются не раритетные экземпляры, которые могут ждать своего покупателя месяцами, а обычные многотиражные позиции в нейзильбере.

Поэтому, если хотите быстро заработать на украинской нумизматике, стоит обратить внимание на монеты из недрагоценных металлов.

За счет относительной доступности ценников на них (особенно, если была возможность купить их в нумизматическом магазине Нацбанка), при удачно подобранной тематике, качественном материале, а также не очень накручивая цену, спокойно можно получить до 40−70% доходности за счет активной торговли данными монетами. А по наиболее востребованным и популярным позициям — и до 100% и более.

Если же хотите заработать в абсолютных суммах больше и готовы не особо торопиться с продажей купленных монет, подойдет вариант с серебряными монетами и некоторыми самыми ходовыми золотыми. Поскольку золото и серебро в мире постепенно растут, а девальвация гривны продолжается.

Но тогда очень принципиальным моментом будет первоначальная цена, качество, состояние и тематика покупаемых серебряных и, тем более, золотых монет.

Более того, до бесконечности цены на золото и серебро тоже расти не могут. Поэтому стоить учитывать и такой фактор риска, как периодические коррекции стоимости самого металла. И это может корректировать стоимость купленных монет.

Поэтому, в случае с покупками серебряных, а тем более золотых памятных монет, я бы делал ставку только на самые популярные и востребованные (а значит, самые ликвидные) позиции.

Также пользуются повышенным спросом и тематические подборки данных монет формата — исторические личности Украины, монеты периода войны россии против Украины, военная тематика и т. д. Но только в идеальном коллекционном состоянии.

Поэтому напомню 7 основных принципов подбора монет для коллекции и инвестиции, особенно важные для новичков:

Покупайте только ликвидные позиции, которые уже мало зависят от стоимости металла, а имеют в первую очередь нумизматическую ценность и общественный интерес. Это обычно гарантия, что с годами общая стоимость вашей коллекции продолжит расти.

Желательно делать покупки только у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках. Иначе, есть риск получить монету не в том состоянии, которое хотели бы видеть у себя в коллекции, а бывает и подделку. Именно рейтинг продавца на аукционе и отзывы по нему от других покупателей дают уверенность, что покупка пройдет без неприятных сюрпризов.

Зарегистрируйтесь в интернет-магазине Нацбанка, что даст иногда возможность приобретать интересные монеты непосредственно у НБУ (обычно по наиболее дешевым ценам на монеты и медали в нейзильбере, а иногда — и в серебре).

Но стоит учесть, что в большинстве случаев монеты в интернет-магазине Нацбанка раскупают моментально.

Можно покупать монеты и в кассах банков-дилеров (перечень таких банков указал выше). Но стоит учитывать, что в этом случае банки-дилеры уже заложили в стоимость определенную наценку. Поэтому всегда стоит предварительно сравнить их цену с ценами на специализированных нумизматических интернет-площадках, чтобы выбрать, где дешевле.

Если покупаете монету «с рук» в точках сбора нумизматов, то в первую очередь обращайте внимание на состояние монеты. Если что-то в ее состоянии или вообще внешнем виде смущает или «душа не лежит», просто не делайте этой покупки.

Обязательно обращайте внимание на тираж монеты и ее состояние. Если есть царапины, потертости, следы пальцев или ее вынимания из капсулы хранения, — это сразу же снижает ее дальнейшую инвестиционную и ликвидную стоимость. Потери могут достигать до 20−30% от цены приобретения.

Надо учитывать и тот факт, что даже при повышенном общественном интересе к той или иной монете, ее тираж все равно влияет на ценообразование.

Именно поэтому монеты из недрагоценных металлов всегда более ликвидный и востребованный товар: на них можно иногда в процентном соотношении заработать даже больше, чем на более дорогих серебряных или золотых монетах.

«Нумизматика не терпит суеты, невнимательности и поспешности» — запомните этот принцип, когда формируете свою коллекцию или инвестируете в украинские памятные монеты с целью дальнейшего заработка.

Монеты из драгметаллов обязательно должны иметь сертификат НБУ, идеальную капсулу и нацбанковскую коробочку для хранения. Отсутствие этих элементов должно насторожить так же, как и отсутствие полированного зеркального отражения на покупаемых экземплярах. Ведь это может в дальнейшем привести к потере такими монетами части коллекционной стоимости из-за ненадлежащих условий хранения или недокомплекта (монета + сертификат).

Читайте также: Украинская нумизматика: 3 «патриотических» монеты, которые подорожали в 2−12 раз

Вложения в украинскую нумизматику могут быть двух типов. Первый — покупка монеты с последующей быстрой реализацией на пике интереса к ней. В теперешних условиях это формат для инвестиций в основном в самые популярные монеты из недрагоценных металлов.

Второй — долгосрочное вложение, по примеру «Набора из двух памятных монет Владимирский собор в г. Киев» 2023 года. И только в том случае, когда подобные монеты куплены по стартовым ценам и затем не спеша подбирается период для их реализации на пике интереса со стороны других коллекционеров.

Покупая же монеты на пиковых ценах на вторичном рынке, можно прогадать. Поскольку не всегда понятно, будет ли монета и дальше дорожать.

Поэтому новичкам я бы не советовал проводить подобные эксперименты по дорогим позициям. Сперва стоит присмотреться к рынку, поработать с недорогими, но ликвидными позициями. Только когда уже сможете «чувствовать» этот рынок и прогнозировать его дальнейшие действия — я бы переходил к позициям из драгоценных металлов или дорогим редким монетам в нейзильбере.

И еще — из практики: при принятии решения о покупке той или иной памятной монеты стоит планировать такие вложения с горизонтом инвестирования в 3−5 лет минимум. Обычно именно за этот период и раскрывается инвестиционный потенциал большинства монет. Особенно — в драгоценных металлах.