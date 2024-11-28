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28 ноября 2024, 7:30 Читати українською

Украинская нумизматика: 3 «патриотических» монеты, которые подорожали в 2-12 раз

По многочисленным просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о трех памятных монетах на тему украинской истории, которые оказались очень удачной инвестицией для их владельцев.

По многочисленным просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику.

Что важно: в момент выпуска по своей изначальной, нацбанковской, стоимости они были доступны большинству коллекционеров и гражданам, увлекающихся историей Украины. Итак:

Монета «Передова»

Номиналом 5 грн. Выпущена в обращение 12.10.2020 г., нейзильбер, тираж 45 тысяч штук. Эта монета относится к серии украинских памятных монет, при выпуске которых использовались самые прогрессивные технологии чеканки. В данном случае, на реверсе (оборотная сторона монеты) изображены образы медика и военного в цвете с использованием тампопечати. За счет этого она выглядит очень эстетично. Монета посвящена медикам и военным, а в их лице и всем профессионалам своего дела, обеспечивающим безопасность граждан нашей страны.

Выпуск монеты оказался очень своевременным, она сразу же завоевала огромную популярность у коллекционеров, что обеспечило монете не только постоянный общественный интерес, но и сделало ее отличной инвестицией.

При изначальной стоимости в октябре 2020 г. в 96 грн и достаточно большом тираже в 45 тыс., монета моментально раскупалась, как только появлялась в интернет-магазине НБУ и у банков-дилеров. В настоящее время средняя цена ее продажи составляет около 795 грн, а разброс цен на аукционных площадках для коллекционеров колеблется от 785 грн до 1 200 грн.

Таким образом, граждане, которые купили ее в 2020 г. по цене около 100 грн, сейчас могут получить за нее в 8−12 раз больше.

Монета оказалась во многом пророческой, с учетом всех теперешних событий. Кроме того, из-за такого проникновенного для всех украинцев сюжета по мотивам данной монеты Укрпочта выпустила марку, которая также пользуется огромной популярностью у филателистов и тоже продается в 8−12 раз дороже ее первоначальной стоимости.

Монета «Ой у лузі червона калина»

Номиналом 5 грн в нейзильбере и 10 гривен в серебре. Выпущена в обращение 18 июля 2022 года тиражами 5 гривен — до 250 тыс. штук, 10 грн — до 5 тыс. штук. Как писано в аннотации Нацбанка, монета посвящена украинской народной песне авторского происхождения, которая во время безжалостной войны россии против Украины зазвучала с новой силой, стала украинским символом несокрушимости и гимном мужественного противостояния.

Изначально достаточно большой тираж монеты 5 грн в нейзильбере сыграл против ее активного роста коллекционной стоимости. На старте на нумизматическом рынке ее продавали почти в 3 раза дороже (около 300 гривен), чем в интернет-магазине НБУ. Но когда Нацбанк начал активные продажи монеты через аукционы и банки-дилеры, цена на нее у нумизматов снизилась (до уровня около 1,5 изначальной, нацбанковской, цены).

Впрочем, как только у Нацбанка закончился ее запас для реализации, монета снова стала продаваться по цене в 2,6−2,8 раза выше первоначальной стоимости. То есть рынок достаточно быстро поглотил даже такой тираж популярной монеты.

Ещё интереснее оказалась инвестиционная судьба данной монеты в серебре, номиналом 10 гривен. Несмотря на достаточно большой, как для серебряных украинских памятных монет, тираж — до 5 тыс. штук, благодаря своей патриотической тематике и эстетическим решениям она стала популярной у нумизматов.

На определенном этапе из-за проблем с ее покупкой в интернет-магазине Нацбанка и у банков-дилеров стоимость данной монеты взлетела вообще почти до 12 тыс. грн. И это при том, что ее «нацбанковская» цена в тот период находилась в пределах около 2 110 грн.

И даже после ее активных распродаж Нацбанком цена на монету уже более года стабильно держится в пределах от 4 300 грн до 7 000 грн.

«Рабочие» ценники, в зависимости от стоимости серебра на внешних рынках и курса доллара относительно гривны, в настоящее время находятся в пределах около 4 500−4 900 грн. Это как минимум в 2 раза выше первоначальной стоимости данной серебряной монеты. Те же из нумизматов, кто вовремя сориентировался и продал ее на пике ажиотажа в декабре 2022 г. по цене около 12 тыс. грн, заработали на ней почти в 6 раз больше, чем вложили изначально.

Монета «Пектораль»

Уникальная и нестандартная украинская серебряная памятная монета в форме ромба. Состоит из 4 частей, номинал каждой части 10 гривен. Выпущена в обращение 23.12.2019 года, серебро, тираж 4 тыс. штук.

Монета посвящена шедевру древнего ювелирного искусства скифов — золотому нагрудному украшению скифского царя, датируемому IV веком до н. э. Пектораль, найденная в 1971 г. в скифском кургане Толстая Могила на Днепропетровщине украинским археологом Борисом Мозолевским, стала символом культурного наследия Украины мирового значения.

Монета может рассматриваться и в качестве нестандартного подарка, и как коллекционный экземпляр. В начале 2020 г. она стоила в пределах 8−10 тыс. грн, в настоящий момент ее цена на специализированных аукционных площадках колеблется в пределах от 36 тыс. до 50 тыс. грн.

То есть это как минимум в 3,6 — 5 раз больше ее изначальной стоимости.

Вот один из примеров продажи этой монеты:

Я рассказал только о трех очередных уникальных украинских памятных монетах, которые не только достойно представляют нашу страну на мировом нумизматическом рынке, но и подчеркивают силу и мужество нашего народа.

Ближе к рождественским и новогодним праздникам мы отдельно рассмотрим наиболее интересные варианты вложений не только в украинские, но и зарубежные монеты, посвященные этим праздникам.

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Несколько важных советов новичкам

Еще раз напомню основные принципы качественного инвестирования в украинскую нумизматику:

Покупайте ликвидные позиции, которые уже мало зависят от стоимости металла, из которого они изготовлены, а имеют, в первую очередь, нумизматическую ценность и привлекают общественный интерес. Это гарантия, что с годами общая стоимость коллекции продолжит расти.

Желательно делать покупки только у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках. Иначе, есть риск получить монету не в том состоянии, которое требуется для создания коллекции. Именно рейтинг продавца на аукционе и отзывы по нему от других покупателей дают уверенность, что сделка пройдет без обмана.

Зарегистрируйтесь в интернет-магазине Нацбанка, что даст иногда возможность приобретать интересные монеты непосредственно у НБУ по его ценам (обычно они ниже на монеты и медали в нейзильбере, а иногда — и в серебре), когда он будет их реализовывать.

Но стоит учесть, что в большинстве случаев монеты в интернет-магазине Нацбанка раскупают очень быстро. Я сам много раз пытался купить отдельные позиции в интернет-магазине НБУ, но получалось у меня это очень редко. Незакрытый спрос на украинскую нумизматику со стороны граждан еще раз говорит о том, что Нацбанку тут есть еще над чем работать. Кроме того, Нацбанком так и не решен до сих пор вопрос о выпуске годовых абонементов для коллекционеров, чтобы те могли гарантированно покупать необходимые экземпляры для своей коллекции.

Можно покупать монеты в кассах банков-дилеров. Но стоит учитывать, что банкиры уже заложили в стоимость продаваемых монет свою наценку. Поэтому обязательно стоит сравнить их цену с ценами на специализированных нумизматических интернет-аукционах, чтобы выбрать оптимальный вариант покупки.

Если же решились купить монету «с рук» в точках сбора нумизматов, то в первую очередь обращайте внимание на состояние монеты. Если что-то в ее состоянии смущает, просто откажитесь от покупки.

Обязательно следует обращать внимание на тираж монеты и ее состояние. Пятна, царапины, потертости на монете, следы пальцев или ее вынимание из капсулы хранения — недопустимы. Это сразу же снижает стоимость монеты. И надо помнить, что, даже при повышенном общественном интересе к той или иной монете, ее тираж все равно имеет значение, так как он в любом случае влияет на ценообразование.

Монеты из драгметаллов обязательно должны иметь сертификат НБУ, идеальную капсулу и нацбанковскую коробочку для хранения. Отсутствие у продавца этих элементов должны насторожить, так же, как и отсутствие полированного зеркального отражения на покупаемых монетах. Ведь это может в дальнейшем привести к потере такими монетами части коллекционной стоимости из-за ненадлежащих условий хранения или недокомплекта (монета + сертификат).

В завершении напомню, что вложения в нумизматику могут быть двух типов  — покупка монеты и последующая ее продажа на пике интереса к ней, как в случае с серебряной монетой «Ой у лузі червона калина». Либо — это достаточно долгосрочное вложение, как в описанном случае с монетой «Пектораль», цена которой по настоящему «выстрелила» только через 2−3 года после выпуска ее в обращение.

Плюс, к этому времени существенно подорожало и серебро, из которого она сделана, и произошла определенная девальвация гривны относительно доллара, к которому привязана цена серебра на международных рынках. Все это в совокупности и привело к такому существенному денежному выигрышу для их теперешних владельцев.

И еще — из практики: вложения в покупку монет стоит планировать с горизонтом инвестирования в 3−5 лет минимум. Обычно, именно за этот период раскрывается инвестиционный потенциал большинства монет как в нейзильбере, так и в драгоценных металлах.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 2

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Oleh 45
Oleh 45
28 ноября 2024, 9:34
#
Дякую за огляд.
Дійсно, продаж монет на сайті НБУ — це повна «шляпа».
Вчора був перший продаж до 100-річчя українського радіо.
Далі слідкуйте за рухами:
1. Заходжу на сайт (десь після 09:30) — монета наявна в ліміті 1 ШТ на особу.
2. Доки залогінився — монети вже немає.
3. Оновив сторінку — з’явилось 3 монети.
4. Натискаю «купити», проходжу перевірку проти ботів (обираєш картинки з потрібним вмістом).
5. Система видає, що товар вже відсутній.
6. Оновлюю сторінку, повторюються пункти 3,4,5 — і так декілька разів.
7. Після чергового проходження тесту сайт пише, що я вже вичерпав свій ліміт, хоча це не так (я все ще не придбав монету).
8. Іду в налаштування профілю, там 1 раз на 20 хв можна «скинути» ліміти (система вручну перевіряє які ліміти в тебе використані і скидає там де помилки).
9. Знову повторюю кроки 3,4,5, а потім і 6,7, бо нічого не змінилось.

Результат: не дивлячись на те, що сайті протягом 1−1,5 години монета була доступна поштучно, мені так і не вдалось її придбати через п. 7, хоча це лаг сайту.
Повірте мені - я 1,5 години не злазив з сайту, але ця «мастурбація» нічого не дала.

Що ж … чекаємо наступного продажу в грудні 2024.
+
0
Sputnik2000
Sputnik2000
28 ноября 2024, 9:41
#
Шо ти брешеш? Спокійно все купляється без проблем. Ти скрізь пишеш шо тобі все не подобається.
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