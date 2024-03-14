Золото обновило рекорд, но никто не знает почему

На прошлой неделе цена золота обновила исторический рекорд, превысив $2 200 за тройскую унцию. Но, как пишет The Financial Times, мировые аналитики не могут определить причину его бурного роста и куда пойдет цена дальше. «Минфин» публикует перевод статьи.

В поисках ответов

Золото подорожало на 7% всего за неделю. Цены обновили рекордный максимум, поставив в тупик обозревателей рынка, пытающихся объяснить один из самых странных трендов. Внезапный рост подбросил цены на этот защитный актив выше предыдущего пика, достигнутого в декабре. Некоторые комментаторы связывают этот рост с растущими ожиданиями снижения процентных ставок в США, что повышает относительную привлекательность золота.

Однако, ряд аналитиков утверждают, что ни один из факторов, способствовавших ралли на рынке золота за последние 16 месяцев, нельзя соотнести с последней волной. К ним относятся рекордные объемы покупок центральными банками, инвестиции китайских домохозяйств в активы-убежища, а также геополитические конфликты.

«Это самое тихое и запутанное ралли», — сказал Никки Шилз, аналитик по рынку драгметаллов в швейцарском торговом доме MKS Pamp. «Что подняло его с $2 000 [в прошлом месяце] выше $2 150 — остается большой загадкой».

Нынешнее ралли началось, когда данные по производству в США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение, убедив инвесторов в том, что ФРС может начать снижать ставки в июне. Однако, масштабы движений курса доллара и доходности казначейских облигаций не оправдывают ралли золота. Чувствительная к ставкам двухлетняя доходность с начала марта упала на 0,12% — до 4,5%, что все еще намного выше январского минимума 4,12%; доллар все еще дороже относительно корзины из шести валют, чем в начале года.

«Раньше ралли на $70−80, обычно, сопровождал новый катализатор или фактор риска», — говорит Суки Купер, аналитик Standard Chartered. «Но на этот раз в текущих событиях не произошло никаких существенных сдвигов».

В пятницу данные о росте занятости в США за декабрь и январь были резко пересмотрены в сторону понижения, убедив инвесторов в том, что Федрезерв снизит ставку в первом полугодии. На этом фоне золото достигло отметки $2 182 за тройскую унцию. По данным Bloomberg, за последний год инвесторы забрали 21 млн унций из обеспеченных золотом биржевых фондов, что не помешало ценам обновить номинальный максимум. В противоположность этому, биткоин, который во вторник протестировал отметку $73 000, растет за счет миллиардов, которые вливают в новые спотовые ETF, одобренные Комиссией по ценным бумагам и биржам двумя месяцами ранее.

Рона О’Коннелл, аналитик StoneX, брокерской компании по торговле сырьевыми активами, отметила, что высокую цену на золото оправдывают множество факторов, включая жесткую риторику Китая по Тайваню, продолжающиеся банковские проблемы в США и предстоящие выборы в ряде стран в этом году. Однако, она также добавила, что ни один из этих факторов не подпитывал прошлогоднее ралли, которое было сгенерировано, в основном, импульсными трейдерами и алготрейдерами, которые цепляются за растущие цены, как за причину наращивания позиций после прорыва ключевого уровня.

«Не было ничего конкретного или осязаемого, на что мы могли бы указать, кроме до смерти наскучившего упражнения по наблюдению за ФРС», — сказала О’Коннелл.

Отсутствие актуальных данных о потоках капитала на рынке породило предположения, что цены толкнули вверх внебиржевые покупки золота покупателями, за которыми трудно проследить. Бернар Дадда, старший аналитик по товарам французского банка Natixis, сказал, что скромные недавние колебания доллара и доходности облигаций, а также продолжающиеся оттоки из ETF не дают убедительно объяснить ралли золота меняющимися ожиданиями по ставкам ФРС.

Он также не может связать рост с возобновившимся спросом со стороны китайских розничных инвесторов, поскольку премия за золото в Китае над Лондоном сузилась. Центробанки тоже явно ни при чем, поскольку официальные учреждения, как правило, покупают медленно и хотят оставаться незамеченными.

«Впервые я сижу и отбрасываю варианты, а не просто говорю, что движет ценой», — сказал Дадда. «Те, кто мог бы это делать, — это крупный хедж-фонд или управляющий активами, использующий деривативы».

Возможна ли коррекция

Подтверждая повышенную активность инвесторов, количество непогашенных фьючерсных контрактов на золото на Comex выросло на 30% с 28 февраля, а чистая длинная позиция увеличилась примерно на 64 000 контрактов — до 208 000 — по состоянию на прошлый вторник, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

«Это тревожные звоночки, предвещающие коррекцию», — сказала О’Коннелл. «Как только импульс прекратится, начнется фиксации прибыли».

Некоторые считают, что ралли на рынке золота — симптом того, что инвесторы слишком торопятся с прогнозами снижения ставок. «Нет никакой уверенности в том, что ФРС снизит ставки», — сказал Карстен Менке, глава исследований в Julius Baer. Но не все считают, что цены на золото обречены на падение.

Они все еще значительно ниже рекордного уровня с поправкой на инфляцию, превышающего $3 000 за тройскую унцию и достигнутого в 1980 году. Некоторые аналитики считают, что нынешнее ралли строится на прочном фундаменте.

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Купер из Standard Chartered отметила устойчивый розничный и централизованный спрос за пределами Запада, а также бурную реакцию цены на золото на незначительные новости, поддерживающие снижение ставок в США, и ее способность держаться, когда данные указывали на то, что ставки останутся высокими дольше.

«Слишком много неопределенностей, от которых инвесторы хотят защитить свой капитал», — отметила она, имея в виду выборы, риски эскалации конфликтов или возврат банковского кризиса. «Похоже, что на рынке золота зарождается новый спрос».