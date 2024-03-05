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5 марта 2024, 18:08 Читати українською

Биткоин и золото дорожают: как на их стоимость влияет госдолг США

Темпы роста госдолга США ускоряются. Что это означает для биткоина и золота?

Темпы роста госдолга США ускоряются.

По данным стратега Bank of America Майкла Харнетта, торговля «обесцениванием долга» набирает обороты. По данным Харнетта, каждые сто дней долг прибавляет $1 трлн.

Долг США — то есть сумма денег, которую федеральное правительство занимает для покрытия операционных расходов, — по состоянию на 1 марта составлял $34,39 трлн. По данным Министерства финансов США, пишет CNBC, государственный долг превысил отметку в $34 трлн 4 января, 15 сентября прошлого года он достиг $33 трлн, на 15 июня 2023 года составлял $32 трлн. До этого подъем на $1 трлн свыше $31 трлн занимал около восьми месяцев. Нынешняя, ускоренная модель роста останется неизменной, по мнению Харнетта, как минимум, до суммы в $35 трлн.

Рост на $1 трлн каждые 100 дней — это примерно $3,6 трлн в год, причем большая часть расходов идет на «внутреннее благополучие» и военную деятельность за рубежом, на которую за последние четыре года приходилось 9,3% ВВП.

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Что это означает для экономики США

Из-за этих проблем с финансами правительства агентство Moody's Investors Service изменило свое мнение о рейтинге правительства США на негативное, заявив, что они обеспокоены экономической мощью страны в связи с ростом процентных ставок. Агентство подчеркнуло важность проведения хорошей налогово-бюджетной политики, которая либо сократит государственные расходы, либо принесет больше денег, чтобы снизить риски, связанные с большим бюджетным дефицитом и усложняющим выплату долгов.

На этой неделе Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, планирует обсудить перед Конгрессом состояние экономики США и усилия ФРС по контролю над инфляцией. Его показания прозвучали в то время, когда будущее экономики, особенно в отношении инфляции и занятости, находится под пристальным вниманием.

Прогнозы аналитиков показывают, что процентные выплаты по долгу могут затмить расходы на оборону и стать второй по величине статьей федерального бюджета в течение пяти лет. Американский экономист Питер Шифф заявил, что «нам приходится занимать деньги, чтобы платить проценты. Каждая копейка процентов, выплачиваемых правительством по долгам, требует заимствований».

А Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен тем, что США могут войти в порочный круг «заимствования денег для погашения долгов, погашения долгов и заимствования денег», что затруднит разрешение долгового кризиса. «Все эти дополнительные заимствования увеличат государственный долг, который, в свою очередь, должен финансироваться под более высокие процентные ставки».

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Что это значит для биткоина и золота

На этом фоне растут как на дрожжах золото и биткоин. Оба актива считаются «хеджированием обесценивания» во времена денежно-кредитной или фискальной политики, которая может вызвать значительную девальвацию валюты.

Как и предложение по золоту, предложение биткоина ограничено, и оба они считаются средством сбережения, их стоимость растет, по сравнению с валютами, которые могут не иметь контроля над предложением из-за способности центральных банков печатать деньги бесконечно.

С середины февраля цена криптовалюты выросла примерно на 30%, на фоне растущего притока средств в ETF, связанные с биткоинами. Только в феврале Blackrock's iShares Биткойн Траст (IBIT) привлекла почти $5 млрд.

За тот же период цена драгоценного металла выросла до $2,125 за унцию, увеличившись примерно на 6%.

В результате, активы, которые рассматриваются, как защита от девальвации доллара, такие как золото и биткоины, приближаются к историческим максимумам. Рост биткоина объясняется и такими факторами, как одобрение спотовых ETF и предстоящий халвинг. Некоторые эксперты прогнозируют, что цена на BTC в течение ближайших полутора лет может достичь $300 000.

Инвестирование в криптовалютные фонды также находится на подъеме в финансовом бизнесе США. Это говорит о том, что 2024 год может стать годом рекордно высокого уровня инвестиций в сектор. По словам Харнетта, в этом году годовой приток составит $44,7 млрд.

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