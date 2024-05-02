Монеты, слитки и «бумажное» золото: три варианта вложений в благородный металл в Украине

Стремительный рост в этом году снова делает золото популярным среди частных инвесторов. «Минфин» решил разобраться, сколько оно стоит в украинских банках, какая наценка и где его вообще можно найти.

После продолжительного затишья в этом году золото снова «на слуху» и в заголовках ведущих финансовых СМИ. Интерес к нему растет вследствие комбинации нескольких факторов: геополитическая напряженность, активность центробанков по увеличению резервов в золоте, восстановление ювелирного спроса в Китае и Индии, высокая глобальная инфляция и ожидание снижения ставок ФРС.

В итоге, в апреле драгметалл несколько раз обновлял исторический максимум, достигнув вершины в $2 450 за тройскую унцию, хотя еще в начале года стоил $2 049. Таким образом, на пике с 1 января благородный металл подорожал на 19,5%. Сейчас цена золота немного откатилась: на момент написания статьи подорожание с начала года составило 14%. Для сравнения: широкий индекс рынка США, S&P 500, за то же время прибавил всего 7%.

Что говорят «золотые» прогнозы и стоит ли им доверять

По оценкам ряда банков и инвестиционных компаний, в ближайшее время ралли золота будет продолжаться. Так, в Citigroup повысили свой прогноз цены металла на 2025 год до $2 875 с возможностью достичь и $3 000.

Аналитики международного брокера FBS считают, что уже в этом году стоимость золота будет составлять $2 800, а наиболее оптимистично на будущее драгоценного металла смотрит президент Yardeni Research Эд Ярдени, который предполагает его рост до $3 500 за тройскую унцию.

В то же время следует добавить, что все эти прогнозы начали появляться уже в период стремительного подорожания металла и в значительной степени отражают ту ситуацию, которую аналитики видят сейчас. Например, Goldman Sachs несколько недель назад заявил, что к концу 2024 года ожидает его подорожание до $2 700, хотя еще в феврале прогнозировал, что за 12 месяцев цена дойдет лишь до $2 175.

Скорее всего, как только цена металла проявит признаки падения, подавляющее большинство аналитиков перестроят свои прогнозы в сторону снижения.

Поэтому, выбирая золото, как инвестиционный инструмент, следует пользоваться общим правилом — это защитный актив. Как правило, (хотя, конечно, и здесь достаточно исключений), оно дорожает на фоне серьезных проблем — от высокой инфляции и финансовых кризисов до глобальных войн. Поэтому эксперты рекомендуют выделить под золото 5−10% своего портфеля. Если вы смотрите на будущее пессимистично, есть смысл увеличить долю золота, если в более радужных красках — можно уменьшать.

Три варианта инвестиций в золото

Сейчас в Украине несколько вариантов инвестиций в золото, поэтому стоит разобраться в их преимуществах и недостатках.

Инвестиционные монеты от НБУ

Нацбанк не продает массовому инвестору золотые слитки, но вместо этого предлагает их заменитель — инвестиционные монеты. В наработках НБУ один вид таких золотых монет — «Архистратиг Михаил». У них нет коллекционной ценности, поскольку они выпущены значительными тиражами, поэтому их покупка — это по факту покупка золота на вес.

Существует 4 вида таких монет: весом 31,1 г (тройская унция), 15,55 г, 7,78 г и 3,11 г. Также есть серебряная монета этого вида, которая весит тройскую унцию.

Чем выше вес монеты, тем меньше стоимость 1 грамма золота в металле. К примеру, монета весом в 1 тройскую унцию стоила на момент написания статьи 98 712 грн, то есть 1 г в ней оценивался в 3 174 грн. А вот цена монеты 3,11 г стоила 10 328 грн, соответственно, грамм золота в ней стоил 3 320 грн.

Если же посчитать в долларах (соответственно курсу в обменниках), то монета весом 1 тройская унция обойдется в $2 477. Для сравнения: на международных рынках в это же время цена золота составляла $2 346,5, то есть, по сравнению с этой ценой, инвестор переплачивает около $130,5.

На сайте НБУ, кроме цены продажи, указана также цена выкупа этих монет. Для монет весом 1 тройская унция она составляет 91 420 грн ($2 294). Поэтому следует понимать, что золотая монета не слишком ликвидная: если вы купите и сразу сдадите, то потеряете почти 7 292 грн, или 7,4% своих инвестиций. Поскольку НБУ пересматривает цену «Архистратига» в соответствии с рыночной стоимостью золота, следует ожидать, что «в ноль» удастся выйти тогда, когда металл подорожает ориентировочно на 7−8%. Или же придется продавать монету на одной из онлайн-платформ, вроде OLX.

Хотя у НБУ есть свой интернет-магазин нумизматической продукции, в нем «Архистратиг Михаил» не представлен. Зато указано, что эти монеты реализуются через сеть следующих банков:

Пивденный,

МИБ,

Банк ¾,

Индустриалбанк,

Укргазбанк,

Ощадбанк,

Радабанк,

Таскомбанк.

Правда, здесь тоже есть сложность. Как объяснили «Минфину» в банке Пивденный, наличие инвестиционных монет Нацбанка «Архистратиг Михаил» в отделениях банка зависит от поставок НБУ, и на момент нашего запроса была только золотая монета весом 3,11 г и серебряная — весом в тройскую унцию. Так же только эти монеты могли предложить в Радабанке. А вот в Ощаде редакции сообщили, что в наличии таких монет вообще нет, и пообещали: когда они появятся, это будет отображаться в каталоге на сайте.

Также нужно предварительно уточнять, в каком именно отделении эти монеты есть в наличии. В Пивденном, например, это можно сделать по обычному номеру телефона поддержки клиентов, а в Укргазбанке на официальном сайте указан отдельный номер специалиста по этому вопросу.

Также следует быть готовым, что банки добавляют свою наценку к инвестиционным монетам. К примеру, если цена продажи НБУ «Архистратига» весом 3,11 г составляла 10,473 тыс. грн, то в Радабанке она стоила уже 12,7 тыс. грн, а в Пивденном — 13,53 тыс. грн.

Кто еще продает золотые монеты

Купить «Архистратига» можно не только в банках. Эти монеты представлены в других нумизматических магазинах, но также с существенной наценкой. «Минфин» нашел возможность купить монету весом 1 тройская унция за 104 тыс. грн. На маркетплейсе, где монеты перепродают другие пользователи, «Архистратиг» обычно стоит еще дороже. Редакция встречала цены от 105 тыс. до 114 тыс. грн.

Магазины предлагают также другие инвестиционные монеты примерно по цене «Архистратига». К примеру, «Американский орел» весом 1 тройская унция стоит 106 тыс. грн, а «Австралийский Кенгуру» — 104 тыс. грн.

Банки же крайне редко продают золотые монеты иностранного производства. Например, на сайтах в нумизматических каталогах Ощада, Индустриалбанка и РВС Банка в наличии только серебряные. Если же такие монеты представлены, то есть смысл покупать их для коллекционирования или подарка, а не как инвестицию в металл. К примеру, Радабанк предлагает немецкую монету «Золотой Аэроплан» весом 0,5 грамм за 3 700 грн. Исходя из этой стоимости, цена унции золота здесь составляет около $5 777.

В интернет-магазине НБУ представлено несколько коллекционных монет, которые можно рассматривать как инвестиционные. К примеру, золотые «Боспорское царство» и «Херсонес Таврический» весом в унцию стоят 105,23 тыс. грн — соизмеримо с иностранными инвестмонетами. Надеяться на рост их коллекционной стоимости не стоит: выпустили их еще в 2010 и 2009 гг. соответственно, и значительная часть тиражей до сих пор не раскуплена.

Золотые слитки

«Минфин» нашел 4 банка, в которых сейчас можно купить золотые слитки. Штампуются они за границей, в основном представлены швейцарские, австралийские или немецкие. Подобно монетам, здесь тоже действует тот же принцип: чем меньше вес слитка, тем больше будет стоить каждый грамм в нем.

Самые дешевые слитки в РВС Банке — 100,76 тыс. грн за унцию. Это дороже, чем оценка инвестмонеты в НБУ, но существенно дешевле, чем ее стоимость у перекупщиков. А вот в Коминбанке, Индустриалбанке и Привате слитки можно купить примерно по такой же цене, как и «Архистратига» из рук или «Боспорское царство» на сайте НБУ.

Банки не только продают слитки, но и готовы их выкупать, правда, со спредом. К примеру, в РВС Банке он составляет около 6,9%. Также стоит быть готовым, что сдать слиток может быть сложнее, чем купить его, ведь его должен проверить оценщик, который есть далеко не в каждом отделении.

Стоимость 1 тройской унции золота

Актив Цена продажи, грн Цена продажи, $ Цена покупки, грн Цена покупки, $ Архистратиг Михаил (монета, НБУ) 98712 2477 91420 2294 Боспорское царство (монета, НБУ) 105230 2641 - - РВС Банк (слиток) 100764 2529 93797 2354 Коминбанк (слиток) 104807 2630 96410 2419 Индустриалбанк (слиток) 106051 2661 97965 2458 Приватбанк (слиток) 107450 2696 93455 2345 Цена на международных рынках $2 346,5; 93 508 грн.

«Бумажное» золото

Инвестировать в золото можно, и не покупая металл. В мире популярны ETF (инвестиционные фонды, акции которых торгуются на бирже), которые вкладывают средства своих клиентов в этот металл. Соответственно, если цена золота растет, дорожают и акции фонда.

Самый большой такой фонд — SPDR Gold Trust, активы которого составляют более $59 млрд, а одна акция стоит около $216. В качестве альтернативы, можно рассмотреть SPDR Gold MiniShares (GLDM) — принцип его работы тот же, но более низкий порог входа — одна акция стоит около $46.

Альтернативный способ инвестиций — акции золотодобывающих компаний. В то же время следует понимать, что на цену их акций влияет не только стоимость золота, но и другие факторы: состояние фондового рынка, ставки центробанков, эффективность добычи, политическая ситуация в странах, где они работают, и т. п.

К примеру, именно тогда, когда золото шло вверх, акции одного из крупнейших его добытчиков, Barrick Gold, упали с начала года на 2,5%. А вот бумаги его конкурента, AngloGold Ashanti, за этот же период подорожали почти на 22%, существенно опережая рост драгоценного металла.

Чтобы не рисковать с отдельными компаниями, можно вложить деньги в ETF, которая ориентируется на добывающий сектор, и таким образом диверсифицировать риски. К примеру, один из таких фондов, VanEck Gold Miners, с начала года подорожал почти на 13%.

Проблема с инвестициями на фондовом рынке состоит в том, что прямо перевести средства брокерским компаниям невозможно из-за ограничений регулятора. Существуют обходные пути — например, счет можно пополнить через платежные системы Wise, Paysera или Zen, но здесь лимит составит 100 тыс. грн в месяц из одного банка.

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Преимущество «бумажного» золота в том, что оно хранится на международных счетах, его невозможно потерять или утратить иным образом. Но металл дает ощущение собственности, его можно подержать в руках, при необходимости легко перевезти. Поэтому выбор формата инвестиций зависит от приоритетов и характера каждого человека.