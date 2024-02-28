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28 февраля 2024, 7:20 Читати українською

Старая кредитная карта: уничтожить или продать

Предметом коллекционирования уже стали и старые банковские карты. Банкокартия, так называется это новое направление коллекционирования, пока не приносит заоблачной прибыли и не требует существенных вложений. Самая дорогая известная продажа неактивной карты принесла владельцу лота более $40 тыс. «Минфин» расскажет, можно ли заработать на продаже собственной старой банковской карты, и безопасен ли такой заработок.

Коллекционирование старых банковских карт еще не приобрело значительную популярность, хотя некоторые из них уже стоят сотни долларов.

Собирание монет, или же нумизматика, — самый популярный вид коллекционирования в мире. По результатам опроса, 38% американцев заявили, что коллекционируют, или коллекционировали монеты в прошлом, а еще 7% собираются заняться этим в будущем.

Менее популярный вид коллекционирования — бонистика, или же собирание банкнот. Бумажные деньги уступают по популярности металлическим, поскольку быстрее портятся, их сложнее хранить, а также у них гораздо меньшая история, чем у монет.

У другого вида коллекционирования «денежной продукции», банкокартии, пока не так много поклонников. Но он стремительно развивается, и со временем может стать столь же популярным. Ведь подобно монетам и бумажным банкнотам, у карт также есть отпечаток истории. По ним можно проследить изменения на банковском рынке и развитие технологий. Интерес коллекционеров привлекают карты из разных стран мира.

Когда появились банковские карты

Первые предметы, которые мы можем считать прародителями кредитных карт, появились в Европе в конце XIX века. Это были кредитные монеты с идентификационным номером клиента и данными продавца-эмитента. Обладатели таких монет могли покупать товары взаймы в ограниченном количестве магазинов.

Первыми же, собственно, кредитными картами стали Diners Club, выпущенные в 1951 году для расчетов в присоединившихся к сервису ресторанах. Предполагалось, что владельцы таких карт могут оплатить свой счет в течение месяца. В первый же год после презентации карты стали принимать около 1 тыс. ресторанов, а клиентами сервиса стали 40 тыс. американцев. В конце 50-х клиентами Diners Club были более миллиона человек.

Первой именно банковской кредитной картой стала BankAmericard (позже переименованная в Visa), выпущенная в 1958 году. У нее был возобновляемый кредитный лимит в $300. Эта карта изготовлялась уже из пластика, а Diners Club делали еще из картона.

Ранние кредитные карты были без магнитных полос. Для расчета использовались механические отпечатки. Магнитные же ленты на них стали применяться в конце 60-х. Следующий этап эволюции карт состоялся в 90-х, когда начали внедряться чипы.

Сколько стоят карты

Достаточно дорого стоят карты с исторической ценностью. К примеру, карта Diners Club, срок действия которой истек в 1965 году, продается на Ebay за $400, карту American Express, выпущенную в 1964 году, можно купить за $350.

Более ценными являются карты, принадлежавшие знаменитостям. Например, карту American Express 1970-х годов, принадлежавшую Элвису Пресли, продали на аукционе за $41,4 тыс.

На международных аукционах можно купить и «обычные» банковские карты, срок использования которых истек. Карточки, которые выпускались в 80-х, 90-х годах или даже более новые стоят ориентировочно $5−15.

Среди карт украинских банков больше всего ценятся те, что были выпущены банками, которые уже прекратили существование. Например, карта Надра Банка вместе с нераскрытым конвертом с пин-кодом к ней продается за 1 550 грн.

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Ориентировочно в пределах 100−185 грн в Украине можно купить б/у банковские карты банков Форум, Киевская Русь, Финансы и Кредит. На международных площадках выставлены на продажу также карты Надра, Терра, Эрсте, Укрсоц банков и других, за них просят ориентировочно около $8. Приблизительно по такой же цене на международных площадках продают и карты действующих банков.

В Украине карты, по которым истек срок действия, выпущенные работающими банками, стоят дешево — купить их можно за 20−40 грн. На продажу они выставляются, в частности, на сайтах NewAuction, Violity и OLX.

Кроме банковских, коллекционеры часто интересуются многими другими картами. В частности, продаются телефонные, транспортные, дисконтные карты. Их стоимость зависит от тиража и времени выпуска. Стоимость многих из них составляет менее $1, однако, некоторые стоят десятки долларов.

Безопасно ли продавать такие карты

Как продажа, так и покупка просроченных банковских карт нарушает правила обслуживания клиентов. «Эмитированные банком карты являются его собственностью, о чем финучреждения сообщают клиентам в договорах, которые подписывает клиент. Кроме того, такое сообщение может содержаться в правилах пользования картой и других внутренних документах банка», — рассказала руководитель проектов управления развития карточных продуктов Юнекс Банка Анна Бессараб.

По ее словам, как правило, санкцией за нарушение условий пользования картой является отказ от обслуживания клиента, прибегшего к таким нарушениям. Однако, констатирует Анна Бессараб, банки не занимаются отслеживанием судьбы просроченных карт, а потому санкции могут быть наложены чисто теоретически.

Рисков того, что картой с истекшим сроком воспользуются мошенники, Анна Бессараб не видит. В то же время, клиент должен убедиться, что такая карта действительно уже неактивная. «Факт завершения срока действия карты еще не означает, что она потеряла функциональность. С начала большой войны большинство банков неоднократно продлили срок действия карт, поскольку их перевыпуск стал для многих украинцев серьезной логистической проблемой», — объясняет эксперт.

Поэтому клиентам банков лучше не рисковать с продажей старых банковских карт, ведь всегда есть риск что-то напутать и избавиться от работающего, или заблокированного, или временно неактивного пластика. Все эти случаи могут привести к негативным последствиям, если карта попадет к мошенникам. Поэтому свою старую карту лучше не выставлять на продажу.

Читайте также: Как купить коллекционные монеты в Украине: что предлагают НБУ, банки и перекупщики

Сейчас банки все чаще открывают виртуальные карты, которые можно привязывать к смартфонам или умным часам. В этих условиях, вполне возможно, что пластиковые карты полностью исчезнут. Потому с годами они могут стать интересными для коллекционеров.

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