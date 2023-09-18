Как «ведьмина» пятница ударила по инвесторам

На этой неделе все ждут, решится ли ФРС не повышать ключевую ставку. В то же время, на прошлой неделе у рынков было собственное важное событие: «ведьмина» пятница. Она пронеслась по рынкам и добавила проблем S&P 500 и Nasdaq. Какие события еще могут повлиять на американский фондовый рынок, «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Событий действительно было много: презентация нового флагмана от Apple, данные по инфляции, первое за последние 2 года крупное IPO технологической компании, а конец недели завершила большая квартальная экспирация, известная как «ведьмина» пятница, или Quadruple Witching.

Этот «магический» день проходит на рынках четыре раза в год, каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. В эти пятницы одновременно истекают сроки фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы и акции. Как правило, это означает волатильность и высокие объемы торгов. Эта пятница не стала исключением.

Совокупная стоимость опционов на индекс S&P 500, фонды и отдельные акции с датой погашения в пятницу составила рекордные $3,4 трлн. Расчеты по деривативам нанесли наибольший ущерб технологическим акциям: индекс NASDAQ-100 в пятницу потерял 1,81%, S&P 500 упал на 1,22%. За неделю индекс S&P 500 потерял 0,15%, снова не удержав психологический круглый уровень 4500, закрыв пятницу на отметке 4450,33.

Лидеры роста и падения в индексе S&P 500

Компания Тикер Результат за неделю Tesla TSLA +10,42% Qualcomm QCOM +6,60% Moderna Inc MRNA +6,46% Netflix NFLX -10,36% Oracle ORCL -9,82% Raytheon RTX -9,20%

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Tesla снова растет и тянет за собой всех техногигантов

Понедельник после выходных был относительно спокойным; в центре внимания была Tesla (TSLA), а точнее — большой аналитический отчет о перспективах компании от Morgan Stanley. Команда аналитиков повысила свою целевую цену с $250 до $400, аргументируя, что разработка суперкомпьютера Tesla позволит прибавить к капитализации еще $500 млрд.

Акции TSLA в этот день выросли почти на 10% — до $275 за штуку, и оставались на этом уровне всю неделю: рынок оценивал, насколько содержательны аргументы, или это просто очередной всплеск. Тем не менее, стремительное движение TSLA способствовало росту других технологических акций.

Qualcomm объявил о новом 3-летнем контракте с Apple на поставку модемов; данный шаг показывает, что Apple не может быстро производить собственные 5G-модемы, и вынуждена продолжать полагаться на внешних партнеров.

Moderna Inc, производитель вакцины от COVID-19, выросла на новостях о новых разработках в сфере респираторных заболеваний, которые открывают возможности заработка компании вне контрактов на вакцины от коронавируса.

При этом среди аутсайдеров недели были акции Netflix, которые упали на снижении финансовых прогнозов. Всему виной — забастовки актеров в Голливуде, что бьет по срокам релиза нового контента на платформе.

Oracle потерял почти 10% за неделю из-за квартального отчета, который слабее прогнозов. Слишком оптимистичные ожидания по прибыли от ИИ и облачного подразделения скорректировали стоимость акций «с небес».

Представитель оборонной промышленности Raytheon, среди прочего — производитель комплексов ПВО Patriot, которые держат под замком украинское небо, — страдает от брака, найденного в двигателях дочернего предприятия Pratt&Whitney. Впереди отзыв сотен самолетов и устранение неполадок, что отрицательно скажется в будущих финансовых отчетах.

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Подорожание «стартового билета» в клуб iPhone не понравилось инвесторам

Во вторник основное внимание уже было уделено традиционной сентябрьской презентации Apple, где компания представляла новый iPhone 15. В целом, презентация прошла, согласно ожиданиям экспертов и аналитиков, а ключевой вопрос был в том, будут ли повышены цены.

Apple решили не повышать цены на базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 pro, однако, увеличили цену на модель Pro Max: теперь «стартовый билет» в клуб элитного смартфона начинается от $1 199 (iPhone 14 Pro Max начинался с $1 099). Однако, следует отметить, что прошлогодняя версия Pro Max начиналась с объема 128 gb встроенной памяти, тогда как 15 Pro Max — с 256 gb. По факту, увеличился порог входа, однако повышение цены сугубо условное.

Реакция рынка была негативной и за неделю акции AAPL теряют чуть больше 1%. Решение о не повышении цен означает слабость глобального рынка смартфонов, и компания, обладающая большой ценовой властью, не хочет рисковать хрупким балансом спроса и предложения. Иными словами, идет дефляционная ценовая война между производителями гаджетов за потребителя. То же будет касаться и поставщиков чипов и комплектующих для конечных производителей. Ситуация перевернулась: 2 года назад был дефицит чипов, и как следствие готовой продукции, а сейчас есть увеличение предложения на фоне слабого спроса.

Звездный дебют Arm Holdings

Учитывая вышеуказанные тревожные среднесрочные сигналы для рынка полупроводников, дебют Arm Holdings, которая занимается архитектурой производства передовых чипов, нельзя охарактеризовать никак, кроме «сверхуспешный». Компания разместилась по верхней цене диапазона в $51 за акцию, а открылись торги по $56. Компания выпустила в публичное обращение лишь 95 млн акций, а совокупная капитализация по итогу дня составила $65 млрд.

Учитывая, что у компании доходы всего $2,7 млрд, а чистой прибыли — всего $0,5 млрд, это дает нам существенно завышенные оценки.

Инфляция снова ускоряется: рынки радуются

Не испугала рынки и инфляция, которая выше ожиданий. В среду стало известно, что индекс цен потребителей США вырос за месяц на 0,6%, что в годовом исчислении составляет 3,7% (+0,2% и 3,2% в прошлом месяце соответственно). Таким образом, это второй месяц подряд, когда годовая инфляция в США ускоряется.

Однако, рынки отреагировали положительно, поскольку более высокая инфляция может означать сильное потребление, что и было отражено на следующий день в статистике по розничным продажам. За месяц они выросли на 0,6% против 0,1% ожиданий. Режим более высокой инфляции в условиях стабильного спроса позволяет компаниям генерировать больше доходов и получать большую маржинальность.

Товарная инфляция (РРІ) также увеличилась выше ожиданий: +0,7% за месяц и 1,6% годовых. В обоих случаях ключевым источником роста цен была энергетика: сырая нефть, бензин, топливные материалы и другие производные от нефти. Цены на нефть во всем мире продолжают расти, и на этой неделе стоимость эталонных марок Brent и WTI обновила максимумы 2023 года, превысив $90 за баррель (это уровни ноября 2022 года). Причина простая: Саудовская Аравия и рф постоянно сокращают объем добычи, контролируя предложение, и, как результат, — дефицит на фоне сильного спроса, который, по прогнозам, достигнет 2 млн баррелей в сутки в 4 квартале 2023 года.

Цены на мировую энергетику становятся головной болью для руководителей центральных банков ведущих экономик, ведь энергетика и бензин являются первыми ласточками нового инфляционного цикла. Когда топливо постоянно дорожает, бизнес вынужден со временем переводить эти расходы на потребителей и клиентов, повышая цены на конечные товары и услуги.

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Ключевое событие этой недели

На этой неделе ключевым событием будет заседание ФРС 20 сентября, где будет принято решение о ставке. Несмотря на то, что инфляция растет второй месяц подряд, текущий уровень ставок остается выше показателей как общей, так и базовой (за исключением энергетики и еды) инфляции, поэтому от ФРС не ожидается новых повышений.

Все внимание будет приковано к риторике главы центробанка США Пауэлла: даст ли он намек на еще одно повышение в ноябре?