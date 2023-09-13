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13 сентября 2023, 8:36 Читати українською

Apple представила новую линейку iPhone 15, Apple Watch 9 и Ultra 2. Что получили новинки (фото)

12 сентября Apple на конференции представила линейку новых iPhone, в которые вошли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также Apple на презентации показала новые смарт-часы Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.

12 сентября Apple на конференции представила линейку новых iPhone, в которые вошли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

iPhone 15

В новом iPhone 15 обновили Dynamic Island: новый способ отображения уведомлений сверху экрана (ранее эта функция была только у iPhone 14 Pro).

Главное изменение — это обновление зарядки на Type-C, как у всех Android-смартфонов. iPhone 15 имеет совершенно новый дизайн (в новеньких смартфонах появились закругленные рамки по бокам), более яркий и экран с яркостью 1600 нит (или 2000 нит в пиковой яркости) и варианты размера 6,1 и 6,7 дюйма.

Новые iPhone 15 представлены в пяти цветах.

Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max. Камера позволяет использовать 12 мп объектив для 2-кратного зума и видео в формате 4K. Все это было доступно и на прошлогодних iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Главная фишка — титановый корпус. Это не только новый цвет, но и другие преимущества — новинка тонкая и легкая.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также получили функцию Action Button — это замененная боковая кнопка на рамке, ранее отвечавшая за режим «Звук/Без звука». С ее помощью можно включать фонарик, камеру, переключать режимы, отвечать на звонки и т. д.

Какая стоимость новинок

  • iPhone 15 — от $799;
  • iPhone 15 Plus — от $899;
  • iPhone 15 Pro — от $999;
  • iPhone 15 Pro Max — от $1199.

В продаже новинки появятся с 22 сентября.

Apple Watch 9 и Ultra 2

Помимо новой линейки iPhone 15, Apple показала новые цвета и новые функции новых часов Apple Watch 9.

Фото: Apple

Новые смарт-часы оснащены новым чипом S9. Новый чип имеет 5,6 миллиарда транзисторов с новым четырехъядерным нейронным механизмом. Это обеспечивает 18-часовую автономную работу в течение всего дня.

Графический процессор на 30% быстрее, благодаря чему последнее обновление программного обеспечения работает более плавно.

Запросы Apple Watch Series 9 Siri теперь обрабатываются на устройстве, что значительно ускоряет реагирование на многие задачи. В компании говорят, что функция диктовки на Series 9 на 25% точнее, чем на Series 8.

Кроме этого у Apple Watch появилась новая функция «двойного прикосновения». С помощью этой функции можно дважды коснуться указательного пальца большого пальца, чтобы ответить на вызовы, завершать вызовы, открывать виджеты и выполнять другие задачи, когда другая рука занята.

Дисплей сделали ярче — до 2000 нит. Это вдвое больше, чем у Series 8.

Новая модель смарт-часов будет доступна в розовом, красном и других обычных цветах. Есть также новые модели из нержавеющей стали в обычном, золотом и черном цветах.

Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2

Время автономной работы составляет 36 часов в одном заряде и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Часы также получили чипсет S9, который заметно ускоряет работу устройства по сравнению с прошлогодними моделями.

Цена на Apple Watch Ultra 2 начинается от $799.

Фото: Apple

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
13 сентября 2023, 8:48
#
Зміни не значні, акції Apple пішлі далі вниз після презентації.

У кого є гроші той купить, але залазити зараз в кредит щоб купити — тупо, особливо в такий час.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 сентября 2023, 9:17
#
Залазити в кредит, щоб купити флагманський смартфон це тупо в будь-який час.
Виключення — ситуації, коли є власні гроші та маєш привабливий кредитний інструмент типу 0% розстрочки. Поки йде 3−6-12 місячна розстрочка, грошики можуть трошки попрацювати.
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