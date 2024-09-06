Как рынок труда сигнализирует об угрозе рецессии в США

Уходящая неделя напомнила гениальный роман Джеймса Джойса «Улисс», где все события происходят в течение одного дня, говорит основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. Ведь на этой неделе все думали и говорили только об одном дне — пятнице, 6 сентября, когда был опубликован Отчет о состоянии рынка труда в августе, который, по мнению многих инвесторов, должен был задать дальнейшее направление движения финансовых рынков.

Что происходит на рынке труда

Почему этот отчет так важен? Потому что от него в значительной степени зависят последующие действия ФРС, центробанка США, конституционная обязанность которого состоит в удержании инфляции на должном уровне и обеспечении занятости населения. Непростая задача у центрального банка, ведь воюешь с инфляцией — тормозишь экономику, а значит, увеличиваешь безработицу, и, наоборот, достигаешь полной занятости — все счастливы, довольны, с зарплатой, и разгоняют рост цен, с которым вновь нужно бороться.

Конечно, академических рецептов достижения баланса между одним и другим сколько угодно, но всем известно, насколько «сухой бывает теория и вечно зеленым является дерево жизни». Ох и непростая задача у вершителей монетарной политики! А к этому всему есть еще и финансовые рынки, реакция которых на разные события бывает слишком бурной, что, кроме конституционного долга, тоже изрядно давит на руководство центрального банка, склоняя к разным полезным и не очень компромиссам.

Разнообразная информация о состоянии рынка труда, опубликованная на этой неделе, — Отчет о количестве новых вакансий (JOLTS), ADP-отчет о рынке труда и Отчет о состоянии рынка труда, — последний крупный набор данных о рынке труда в США, обнародованных к сентябрьскому заседанию ФРС. И именно эти отчеты будут иметь огромное влияние на решение ФРС по снижению ставки, которое будет принято через полторы недели. Именно от этих отчетов зависит, может ли дальнейшее охлаждение рынка труда спровоцировать «большое снижение» процентной ставки не на 25 б.п., а на целых 50 б.п.

Первым на этой неделе об охлаждении рынка труда просигнализировал Отчет о новых вакансиях (JOLTS), согласно которому количество открытых в июле рабочих вакансий упало до 7,67 миллиона, что является наименьшим значением с января 2021 года.

Далее настал черед отчета ADP о рынке труда (ADP National Employment Report), который показал, что американская экономика прибавила в августе лишь 99 тыс. рабочих мест, что меньше июльского показателя в 122 тыс. и гораздо ниже прогноза в 144 тыс. И это уже пятый месяц подряд, когда количество созданных рабочих мест уменьшается.

Вишенкой на торте стал Отчет о состоянии рынка труда, главный отчет недели, именно тот, которого так все и ждали аж до пятницы. Как и прогнозировали большинство экспертов, в августе рынок труда немного восстановился: количество созданных рабочих мест составило 142 тыс., что больше, чем в июле, но меньше ожидаемых 165 тыс. И, кстати, существенно меньше среднемесячного прироста в 215 тыс. за предыдущие 12 месяцев. Уровень безработицы, наоборот, оказался лучше прогноза — ожидали 4,3%, а получили 4,2%. Почасовая оплата труда выросла на 0,4%, что больше прогнозируемых 0,3% и июльских 0,2%. Не очень хорошие новости для борцов с инфляцией.

Как отреагировали рынки

Чего ждать от рынков дальше? После того, как картина с занятостью населения стала более-менее ясна, инвесторы оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 49%, а на 50 б.п. — в 51%. На прошлой неделе это было, соответственно, 70% и 30%. Но обязательно ли снижение на 50 б.п. принесет рынкам радость? — Не факт. Снижение стоимости денег это, конечно, хорошо, но «большое снижение» не делается просто так. И причина — это охлаждение экономики, о чем сигнализирует рынок труда, и возможность рецессии, которая вряд ли является выигрышным сценарием для рынков. Вспомните, какое падение спровоцировало информацию о проблемах на рынке труда в прошлом месяце.

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Моментальная реакция рынков на пятничный отчет была не такой уж плохой, фьючерсы на основные индексы, к открытию торгов в пятницу, даже подросли. Пожалуй, трейдеры ожидали худшего… Но, вероятнее всего, основную реакцию увидим на следующей неделе. Нужно же время, чтобы все обдумать…