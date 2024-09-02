Сентябрь на фондовых рынках США и Европы: на какие акции делают ставку инвесторы

Обвал мировых фондовых рынков в начале августа не помешал американскому фондовому рынку выйти в плюс по итогам месяца. Индекс американских «голубых фишек» S&P500 показал рост четвертый месяц подряд. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,8% и находится на историческом максимуме.

Хорошие перспективы для американского фондового рынка видит Reuters и в сентябре. По мнению издания, основное внимание инвесторов в свете планируемого снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС будет сконцентрировано на акциях технологических компаний.

По расчетам Charles Schwab, 61% акций, которые входят в S&P 500, за последний месяц превысили показатель индекса. Тогда как за последний год эта доля составляла 14%. Между тем «Великолепная семерка» с 11 июля отстала от остальных 493 акций индекса S&P 500 на 14%.

Впрочем, по мнению Джейсона Алонзо, портфельного управляющего Harbor Capital, инвесторы вряд ли отвернутся от акций технологических компаний, особенно если волатильность даст им возможность покупать бумаги дешевле.

Аналитики финансовой компании London Stock Exchange Group ожидают, что акции технологических компаний будут демонстрировать рост прибыли выше рынка в каждом квартале вплоть до 2025 года.

Ситуация на европейском фондовом рынке складывается не так удачно.

Ситуацию на фондовом рынке Европы проанализировал Bloomberg. Отток капитала из крупных технологических компаний США в августе пошел на пользу европейским акциям. Однако вряд ли это закрепится в долгосрочную тенденцию. Рост прибыли европейских компаний вызывает сомнения из-за замедления экономики Еврозоны.

Сама по себе картина в Европе выглядит интересной, поскольку Stoxx 600 достиг рекордно высокого уровня. Тем не менее показатель оказался ниже S&P 500 в августе. В годовом исчислении индекс также отстал почти на 9%, что является вторым годом низких показателей подряд.

«Американские акции остаются более привлекательными, поскольку потенциал роста прибыли в США выше, чем в ЕС», — отметила Евгения Молотова, старший инвестиционный менеджер Pictet Asset Management Ltd. По ее словам, большая зависимость Европы от китайского импорта также ставит ее в невыгодное положение в случае глобальной рецессии.

Индекс Citigroup Inc. показывает, что экономические данные по еврозоне становятся все более разочаровывающими с июня, в отличие от недавнего подъема в США.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

«Минфин» выбрал тройку акций, которые показали самый большой рост и падение на американском рынке на прошлой неделе.

Акции Affirm Holdings, Inc. (AFRM), финтех-компании в основе работы которой лежит стратегия «покупай сейчас, плати позже» (BNPL) росли на прошлой неделе благодаря хорошему отчету. AFRM, рыночная капитализация которой составляет в $9,8 млрд опубликовала более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты за четвертый квартал и дала сильный прогноз.

За этот период ее выручка в годовом исчислении выросла на 48% до $659 млн, а убыток сократился с $206 млн годом ранее до $45 млн или с 69 до 14 центов на акцию. В текущем квартале Affirm прогнозирует выручку в диапазоне от $640 до $670 млн. При этом, даже нижняя граница диапазона оказалась выше ожиданий аналитиков.

«Путь к достижению любой цели по прибыльности — это просто больше транзакций. К счастью, мы не видим недостатка в спросе на честные финансовые продукты, которые создает Affirm, и транзакции, которые эти продукты позволяют», — прокомментировал свежую отчетность Affirm ее генеральный директор Макс Левчин.

Компания дает возможность потребителям совершать покупки в рассрочку, что является особенно привлекательным предложением в условиях потребительских расходов, пострадавших от высокой инфляции.

По прогнозам аналитиков, Affirm выйдет на безубыточность примерно через 2 года и будет расти в среднем на 76% в год.

Хорошие результаты за 4 финансовый квартал 2024 года дали толчок и для роста акций поставщика программного обеспечения Nutanix, Inc. (NTNX).

За минувший квартал компания, благодаря новым партнерам и программам продаж, привлекла 670 новых клиентов, что стало самым высоким показателем за 3 года. Теперь количество ее клиентов достигло 26 530 клиентов. В течение 2024 финансового года она подписала партнерские соглашения с Dell и Cisco.

В текущем квартале NTNX ожидает выручку на уровне $570 млн +/- $5 млн, что означает рост на 11,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. А по итогам 2024 финансового года выручка должна составить $2,45 млрд +/- $15 млн или плюс 14% в годовом исчислении.

Акции MongoDB (MDB) резко выросли после того, как компания-разработчик облачного программного обеспечения представила отчет о прибылях за второй квартал. Отчет превзошел ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Кроме того, компания повысила прогноз на год.

Генеральный директор MongoDB Дев Иттичерия сообщил, что компания показала «значительный рост новых рабочих нагрузок и более высокие, чем ожидалось, тенденции потребления Atlas».

MDB также добилась успехов в разработке продукта, запустив программу MongoDB AI Applications Program, которая предлагает комплексный стек технологий ИИ, включая компании, занимающиеся генеративным ИИ, такие как Anthropic, и основные платформы облачной инфраструктуры.

Топ-5 событий недели на мировых финансовых рынках

Сентябрь трейдеры Уолл-стрит начнут с сокращенной торговой недели. Сегодня, 2 августа, биржи США закрыты по случаю празднования Дня труда. Очередной сезон раскрытия квартальной отчетности за второй квартал почти завершен: более 95% компаний из S&P 500 уже сообщили о доходах. Их прибыль, пишет Barron’s, в апреле-июне в среднем выросла на 9% при почти 5%-ном росте выручки. Ключевым на этой неделе издание считает отчет производителя чипов Broadcom, одного из бенефициаров бума искусственного интеллекта.

О ключевых макроэкономических событиях традиционно пишет Investing.com.

Китай снова наращивает производство

Сегодня, 2 сентября, в Азии уже вышла важная макроэкономическая статистика. Рост индекса деловой активности менеджеров по закупкам (Caixin PMI) в обрабатывающей промышленности Китая по итогам августа превзошел консенсус-прогноз. Рост новых заказов позволил расширить производство. Месяцем ранее показатель производственной активности в стране неожиданно упал впервые с октября прошлого года.

PMI в производственном секторе Тайваня снизился в августе до самого слабого уровня с мая. Отчасти это связано с замедлением роста числа новых заказов, хотя компании сообщили о положительной динамике спроса, пишет Trading Economics. В Южной Корее индекс по итогам августа вырос четвертый месяц подряд

Отчет о занятости в США

Поскольку ФРС готовится впервые за много лет снизить процентные ставки, инвесторы сосредоточат свое внимание на публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Он выйдет в пятницу, 6 сентября. Его данные могут дать подсказки рынку, насколько агрессивными могут быть действия американского центробанка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл лишь обозначил общий тренд: пришло время начать снижать процентные ставки. Однако конкретных уровней не назвал. Многие участники рынка ожидают, что на заседании 17−18 сентября ставки будут снижены на 25 б. п.

Уолл-стрит хочет понимать, отмечает Yahoo Finance, было ли резкое замедление темпов найма в июле лишь временным явлением либо это предвестник более серьезного спада. Любые признаки ослабления рынка труда могут возродить опасения относительно перспективы рецессии, которые волновали рынки в конце июля — начале августа.

«Бежевая книга» ФРС

В среду, 4 сентября, Федрезерв обнародует «Бежевую книгу» — специальный экономический отчет, который регулятор выпускает восемь раз в году. Он представляет собой свод данных 12 региональных банков ФРС о текущем состоянии крупнейшей экономики мира.

В Китае и Японии выйдут доклады о деловой активности (PMI) в секторе услуг.

Инфляционная статистика в Азии

В четверг, 5 сентября, на Филиппинах, в Таиланде и на Тайване будут опубликованы данные по инфляции. Статистика из Таиланда и Тайваня может привлечь больше внимания, поскольку местные центробанки еще не снижали процентные ставки.

Цены на нефть под давлением

Цены на нефть завершили прошлую пятницу снижением и продемонстрировали значительные месячные потери на фоне ожиданий увеличения поставок ОПЕК+ с октября.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​октябре, срок действия которых истек в пятницу, снизились на $1,14 до $78,80 за баррель, что означает снижение на 0,3% за неделю и на 2,4% за месяц.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate уменьшились на $2,36 до $73,55, что на 1,7% меньше за неделю и на 3,6% меньше в августе.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что ОПЕК+ придерживается планов по увеличению добычи со следующего месяца, поскольку перебои в поставках в Ливии и обещания некоторых стран-членов сократить добычу для компенсации перепроизводства компенсируют влияние слабого спроса.

Неопределенность относительно ожидаемых снижений ставок от ФРС также имела значение, поскольку сильные данные по потребительским расходам в пятницу выступили против более быстрых темпов смягчения. Более низкие ставки могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть.