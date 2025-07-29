Web3-игры, как инвестиция: как заработать на виртуальной земле больше, чем на недвижимости

Может ли игрок зарабатывать больше, чем студия разработчиков, а виртуальный участок земли — стоить дороже реальной виллы на побережье? — В Web3 индустрии все это давно стало реальностью. Зарабатывать на веб-играх можно и как инвестор. «Минфин» разбирался — как.

15 июля The Sandbox запустил самый масштабный аукцион цифровых активов в истории: более ста участков LAND, виртуальные «виллы» и 220 брендированных аватаров продают на открытых торгах. Часть лотов уже достигла шестизначных сумм. И все это на фоне официального «спада» в отрасли.

По данным Traders Union, активность в Web3-гейминге действительно снижается: за первое полугодие 2025 года количество ежедневных активных кошельков уменьшилось на 17%, а объем инвестиций — аж на 71%. Но даже в условиях охлаждения индустрия продолжает генерировать прибыль.

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От P2E до Play-and-Own: как изменилась экономика Web3-гейминга

Во время криптобума 2021 года веб-гейминг — особенно модель Play-to-Earn — переживал настоящий бум. Проекты, типа Axie Infinity, Thetan Arena или StepN, стали сенсацией: миллионы игроков, особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, видели в них не просто игру, а источник стабильной прибыли. На Филиппинах люди даже увольнялись с работы, чтобы играть в Axie и зарабатывать по $300 в неделю, а истории успеха, как, например, покупка недвижимости за счет прибыли из игры, стали вирусными.

Но за стремительным взлетом наступил не менее стремительный спад. Модель Play-to-Earn оказалась неустойчивой: она зависела от постоянного притока новых игроков и роста цены внутреннего токена.

Как только темпы замедлились, экономика начала рушиться. Токен $SLP вырос на 900% за неделю, но уже через несколько месяцев потерял 99% стоимости из-за оттока новых игроков и отсутствия механизмов удержания. Активная база Axie Infinity сократилась на 80%, а стоимость стартового NFT-комплекта упала в несколько раз.

У Pegaxy и Zed Run ситуация развивалась по схожему сценарию. Спекулятивная эмиссия токенов, техническая слабость игр, отсутствие глубокого геймплея и реальные потери игроков подорвали доверие к сегменту. Во многих странах, в частности, в Южной Корее, некоторые проекты получили статус азартных и были запрещены.

Когда стало ясно, что P2E не выдерживает долгосрочного давления, индустрия начала меняться. На смену пришли новые форматы: Play-and-Own, Create-to-Earn, DAO-игры. В центре теперь не заработок, а качественный геймплей, контроль над активами и осуществляющее сообщество управление.

Illuvium, Parallel и другие проекты создаются специалистами по классическому геймдеву, а игроки получают право голоса в DAO и свободно торгуют NFT на маркетплейсах.

В Web3-играх 2025 года игрок больше не исполнитель, а совладелец цифровой экономики. Он одновременно зарабатывает как трейдер, создатель и DAO-участник. В Illuvium или Big Time NFT-предметы хранятся в криптокошельке, их можно продавать на открытых маркетплейсах.

В The Sandbox и Decentraland пользователи создают и монетизируют контент. В TreasureDAO игроки влияют на развитие проекта посредством голосования. А криптогильдии, вроде Yield Guild Games, инвестируют, обучают и объединяют игроков в прибыльные кооперативы.

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Прибыль в Web3-гейминге: 5 моделей, которые дают результат

Если в 2021 году основной мотивацией была ежедневная «добывающая» активность, то в 2025 году прибыль интегрирована в механики взаимодействия: от содержания токенов до продажи собственного контента. Монетизация стала более сложной и потенциально более прибыльной. Она держится на пяти ключевых направлениях:

Первый блок — это стейкинг токенов и NFT. В проектах, типа Illuvium или Parallel, пользователи могут стейкать внутриигровые токены или NFT с APR на уровне 8−15% в стабильных играх, и более 50% — в новых платформах, которые агрессивно привлекают пользователей.

В Illuvium, например, токены ILV дают не только доход, но и доступ к DAO-голосованиям и эксклюзивным дропам. Однако такие вознаграждения имеют смысл только при условии контролируемой эмиссии и устойчивой игровой экономике — в противном случае, возрастает риск обесценения.

Второе направление — торговля NFT. На маркетплейсах Gods Unchained, Big Time или TreasureDAO игроки покупают и перепродают редкие предметы, часто с прибылью в х2-х5 после обновлений, балансных патчей или PvP-ивентов. После спада 2022 года вторичная ликвидность начала восстанавливаться: в 2025-м объемы ежедневных торгов выросли на 24%, по сравнению с предыдущим годом. В то же время эта модель требует гибкости, тайминга, знания новостей и технического анализа рынка.

Третье — доходы через гильдии и DAO. Известные организации, как Yield Guild Games или OnBeam, давно вышли за пределы менеджмента NFT и стали полноценными инфраструктурными хабами. Они инвестируют в новые игры, проводят обучение, открывают доступ к эксклюзивам и делятся прибылью с активными участниками. Сегодня более 18% активных Web3-геймеров взаимодействуют с DAO, получая долю доходов, NFT-доступ или влияние на обновление в играх.

Четвертый механизм — роялти. В The Sandbox, PlayEmber и других платформах создатели контента — от художников и 3D-дизайнеров до разработчиков карт и архитектуры — получают 2−10% роялти с каждой вторичной транзакции. Успешные NFT-проекты показывают, что вторичные продажи часто приносят больше первичных релизов. Это делает Web3 не только территорией для геймеров, но и полноценным рынком для креаторов, желающих монетизировать свои идеи в виде цифровых активов.

Наконец, современные Web3-турниры — PvP-рейтинги, сезонные ивенты, battle-pass — создают возможности для прямой монетизации навыков. Турниры, типа BloodLoop, Artyfact или Delta Force Invitational, предлагают призовые фонды от $15 000 до $130 000. Это уже почти классический киберспорт, но с Web3-компонентом: токенизированные вознаграждения, whitelist-доступы, NFT-награды. Конкуренция, впрочем, остается высокой, а порог входа — технически сложным.

По итогам, прибыльность в Web3-играх 2025 года — это реально, но игроки-инвесторы должны учитывать APR, активность обновлений, ликвидность, репутацию DAO и стабильность вторичного рынка.

Устойчивая стратегия заключается не в ставке на один инструмент, а в разумном сочетании нескольких: балансе между активным участием, собственностью и долгосрочной ценностью. Только при такой комбинации Web3-гейминг становится не просто игровым процессом, а частью персональной инвестиционной стратегии.