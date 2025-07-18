Как создатель игры «Ведьмак» стал самой дорогой игровой компанией Европы

Стоимость акций польского разработчика видеоигр CD Projekt с начала года почти удвоилась, показывая лучшую динамику, чем даже Nvidia. Все благодаря ожидаемому релизу четвертой части игры «Ведьмак». «Минфин» рассказывает об истории создания легендарной компании, и почему, несмотря на оптимизм рынка, некоторые аналитики призывают как можно быстрее избавиться от ее акций.

Все началось с пиратства

Компания CD Projekt была создана еще в 1994 году и сначала не имела непосредственного отношения к разработке игр. Все началось с того, что ее основатели — Марцин Ивинский и Михал Кицинский — в свои школьные годы сами обожали играть в игры, но получить доступ к ним в Польше в начале 90-х было очень сложно — торговля проходила на компьютерных рынках, где продавались самостоятельно скопированные дискеты.

Как вспоминает Марцин, после того, как первый компьютер ему купил отец, он нашел службу поддержки производителя и написал ему письмо на ломаном английском с просьбой прислать несколько игр. Неожиданно через несколько недель он действительно получил по почте дискету. «Я был невероятно счастлив. Я пришел на компьютерный рынок в выходные и был суперзвездой. Я привез новые релизы, которых ни у кого раньше не было», — говорит он за тот период.

На фото: Основатели CD Projekt Марцин Ивинский и Михал Кицинский

Вскоре в Польше, как и в мире в целом, начали появляться первые CD-ROM, что стало революцией в распространении игр. Марцин и Михал импортировали игры от небольших дистрибьюторов в США, копировали и перепродавали.

Закона об авторском праве в то время в стране не существовало, а потому, подчеркивают учредители компании, ничего незаконного в их деятельности не было.

«Меня много раз спрашивали: вы были пиратом? Я отвечал: эй, во-первых, это не было незаконно, а во-вторых, посмотрите на многих президентов, учредителей или ключевых акционеров IТ-компаний в Польше сейчас: кто эти ребята? Это тоже ребята, которые учились бизнесу на компьютерных рынках», — рассказывает Ивинский.

Если американские IТ-гиганты вырастали из бизнеса в гаражах, то их коллеги из Восточной Европы — из квартир в панельных домах. Когда ребятам было около 20 лет, они основали свою компанию. Один из друзей позволил бесплатно превратить его квартиру в офис, у них был компьютер и $2 тыс., а больше ничего для бизнеса им по факту и не требовалось.

Несмотря на засилье контрафактных игр, CD Projekt решили торговать легальным контентом — покупали права и локализовали игры для польского рынка. Главную ставку основатели компании сделали на Baldur's Gate, сами фаны игр, они были уверены, что эта игра станет большим хитом. К тому же игра продавалась на 5 дисках, поэтому даже пираты не могли обеспечить ей низкую стоимость.

Покупка прав стоила $40 тыс., еще столько же пришлось потратить на локализацию, ведь переводили не только текст, но и нанимали актеров для озвучивания персонажей. Для того, чтобы конкурировать с пиратами, игра продавалась в подарочной коробке с разным мерчем в придачу.

Как следствие, лицензированная Baldur's Gate стоила в Польше $40, а пиратская — около $20. Но покупатели хотели именно локализованную версию, как следствие, уже за первый день после релиза CD Projekt отгрузила розничным продавцам 18 тыс. копий игры.

Этот успех открыл для молодой компании дверь новых мировых разработчиков и количество локализованных игр росло.

Когда чужих игр мало

Ивинский вспоминает, что желание создать собственную игру было у него с самого начала, но довольно быстро оказалось, что он ужасный программист, поэтому эту мечту отложили в долгий ящик.

Вернулись к ней в 2001 году, когда в свет было выпущено продолжение Baldur's Gate — Dark Alliance. Проблема заключалась в том, что игра разрабатывалась для PlayStation, а в Польше консоли все еще оставались малопопулярными. Основатели CD Projekt решили рискнуть и конвертировать игру для ПК.

Но когда работа уже началась, сорвалось соглашение с разработчиком Baldur's Gate. CD Projekt остался с командой дорогих программистов и частью написанного кода — идеальное время для разработки собственной игры.

Основатели компании решили разработать игру по мотивам культовых фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского о Ведьмаке Геральте — странствующем убийце монстров.

Споры с Сапковским

Писатель ненавидел видеоигры, мало что в них понимал, а потому, когда на него вышли основатели CD Projekt, он отказался от роялти с каждой копии. Вместо этого, он хотел получить, хотя и немного денег, но сразу. В конце концов договорились на гонораре в $9,5 тыс.

На фото: Автор серии романов о Ведьмаке Анджей Сапковский.

Для Сапковского сделка выглядела неплохо, ведь до этого он уже продавал права на создание игры о Ведьмаке, но тогда разработка вообще не продвинулась. Не верил он в успех и в этот раз.

И все изменилось, когда игра стала мировым хитом, превосходя даже популярность книг. В 2018 году писатель выдвинул CD Projekt требование выплатить ему $16 млн недополученной прибыли и угрожал обратиться в суд.

Многие фаны игры обвиняли писателя в неоправданной жадности, мол, он сам заключил сделку и теперь хочет пересмотреть ее условия задним числом. Но на самом деле Сапковский опирался на польское законодательство, которое защищает права авторов и позволяет получать большие доходы, если их продукт стал очень популярным.

В конце концов стороны договорились во внесудебном порядке. Сумма отступных не называлась. Вскоре писатель и CD Projekt заключили еще одно соглашение, согласно которому разработчик получал права на издание новых видеоигр, настольных игр, графических новелл и другой сопутствующей продукции. Скорее всего, на этот раз для Сапковского были предусмотрены роялти со всех продаж.

Работа без опыта

Первая часть игры о Ведьмаке была выпущена в 2007 году — через 5 лет после начала разработки. Это длительный период для такого проекта. Сказывалось полное отсутствие опыта.

Когда была готова первая демо-версия игры, основатели компании показали ее десятке крупнейших издателей Европы, но из них только двое снисходительно ответили, что это «не отвечает их ожиданиям». Остальные вообще промолчали. «Это была ужасная работа», — вспоминает первую версию игры один из руководителей студии Адам Бадовский.

Чтобы спасти игру, CD Projekt сменила ключевых разработчиков игры, увеличили команду с 15 до 100 человек и вложили в проект все имевшиеся деньги — ориентировочно $16−20 млн.

«Игра была полным беспорядком. И только под самый конец все сложилось вместе. На самом деле это было удивительно, потому что никто не ожидал, что мы создадим игру со всех разбросанных вокруг кусочков», — вспоминает ключевой художник компании Павел Мельничук.

В конце концов первый «Ведьмак» хоть и не стал мировым хитом, но его продажи были неплохие, а отзывы в основном положительные. Игра окупилась, и компания мгновенно взялась за продолжение, а также разработку версии первой части для консолей.

В шаге от банкротства

Для того, чтобы создать версию для консолей, CD Projekt нашла французского подрядчика и начала оплачивать его работу. Однако месяц за месяцем вложенные средства не приносили результат, вскоре партнеры вообще предложили отложить проект, а впоследствии вместо него сделать новую игру.

«Я не вспоминаю всю эту напряженность, все часы глупых телефонных разговоров и т. д. Дело в том, что в конце концов мы поняли — они и не подозревали, как это сделать», — вспоминает Бадовский. Разработка была остановлена, а все наработки выброшены, никакие из них нельзя было использовать для продолжения работы.

В тот момент CD Projekt была близка к закрытию и в течение нескольких месяцев едва собирала средства, чтобы выплатить зарплату работникам. На проблемы с разработкой наложился мировой финансовый кризис и трудности основного бизнеса по локализации игр. Спастись помогла только предварительная продажа прав на вторую часть «Ведьмака».

В конце концов, когда «Ведьмак-2» вышел в продажу, это оправдало весь период страданий — игра стала большим хитом. Впоследствии еще большую популярность получит третья часть, превратив CD Projekt в самого дорогого разработчика видеоигр в Европе и одного из самых известных в мире. В общей сложности было продано около 50 млн копий этой игры, а продажи всех частей серии составляют 75 млн копий.

Баги ценой $8 млрд

CD Projekt не желала быть компанией одной франшизы и, завершив третью часть «Ведьмака», взялась за новый амбициозный проект — игру «Cyberpunk 2077». Благодаря тому, что в ее продвижении принимал участие актер Киану Ривз и на фоне популярности третьего «Ведьмака», она стала одной из самых ожидаемых в мире.

На фото: Киану Ривз предоставил свою внешность для одного из персонажей игры.

В преддверии выхода игры в 2020 году акции компании обновили исторический максимум, достигнув $31, а капитализация составила $12 млрд. Это сделало CD Projekt самым дорогим разработчиком игр в ЕС. Для сравнения: вторая по размеру европейская компания по разработке видеоигр Ubisoft оценивается в $1,4 млрд.

Однако после того, как «Cyberpunk 2077» появился в продаже, цена акций компаний стремительно обвалилась в три раза. То есть ориентировочно на $8 млрд.

Дело в том, что, хотя версия игры для ПК получила положительные отзывы, консольная — страдала огромным количеством технических проблем. Многие покупатели заявляли, что она вообще неиграбельная и обвиняли разработчика в сокрытии реального положения дел перед выходом. Как следствие, «Cyberpunk 2077» временно была даже удалена из интернет-магазина PlayStation.

Читайте также: Nike: поможет ли смена руководства спасти компанию-легенду

Компания поспешила выпустить обновление и в конце концов было продано 30 млн копий игры, что обеспечило значительные заработки. В то же время доверие как игроков, так и инвесторов быстро восстановить не удалось.

Вся надежда на Цири

Сегодня CD Projekt работает над четвертой частью игры о Ведьмаке, действия которой будут происходить в той же вселенной, но через много лет после завершения предыдущей трилогии. Главной героиней станет Цирилла — фактически приемная дочь Геральта и одна из главных героинь книжной серии. Ожидается, что игра станет началом новой трилогии.

Разработка началась в конце 2024 года и ожидается, что релиз состоится не раньше 2027 года. Пока компания продемонстрировала трейлер к новой игре, а также отдельный ролик, демонстрирующий будущий геймплей.

Хотя разработка только началась, инвесторы в основном положительно восприняли предварительный этап. Акции CD Projekt стоят около $18, это все еще ощутимо ниже уровня накануне выпуска «Cyberpunk 2077», но за последний год рост достиг 80%. Для сравнения: акции другого разработчика игр Ubisoft за тот же период упали на 56%, а гиганта индустрии Electronic Arts прибавили символические 1,7%. На фоне слабости многих участников рынка, польская компания уверенно остается самым дорогим разработчиком игр в Европе.

На фото: Новый образ Цири в продолжении серии игр о Ведьмаке.

В то же время аналитики отмечают, что акции польской компании крайне перегреты. Соотношение цены компании к прибыли составляет 29 — это самый высокий показатель среди компаний ключевого европейского индекса Stoxx 600.

На этом фоне, по консенсус-прогнозу портала Investing, за год акции CD Projekt будут стоить на 21% дешевле, чем сейчас. Из 18 опрошенных экспертов 10 рекомендуют продавать акции разработчика и только 4 считают, что их следует покупать.

Основная причина пессимизма — недавний обвал цены компании после релиза «Cyberpunk 2077». Эксперты опасаются, что компания, которая уже дважды проваливала технические аспекты разработки, снова наступит на те же грабли.

В то же время даже до выхода новой части «Ведьмака» компания генерирует высокие прибыли. Подразделение по разработке игр в прошлом году заработало $216 млн. Деньги принесли продажи предыдущих игр, дополнений, а также разнообразных мерчей и сопутствующих товаров. Также сайт gog.com, созданный для дистрибуции как собственных, так и чужих игр, принес $55 млн.

По прогнозам, в текущем году прибыль компании вырастет на 51%. А взрывной рост ожидается уже в 2027 году, когда в магазинах появится история Цири.

Читайте также: Pepsi: история компании, которая 127 лет остается в тени «старшего брата»

CD Projekt делает мало проектов, но в каждый из них вкладывает максимум творчества, ведь основатели компании до сих пор остаются фанатами игр. Вопрос только в том, кто из инвесторов готов довериться разработчикам и надеяться, что в этот раз проблем в производственном процессе не возникнет.